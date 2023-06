Exclusivo: ONU tenta salvar acordo de grãos do Mar Negro com proposta ‘mutuamente benéfica’

KIEV (Reuters) – As Nações Unidas sugeriram que Kiev, Moscou e Ancara comecem os preparativos para transportar amônia russa através da Ucrânia enquanto tentam salvar um acordo que permitiria exportações seguras de grãos do Mar Negro, disse uma fonte próxima às negociações. Quarta-feira.

A fonte, que falou à Reuters sob condição de anonimato, disse que, à medida que os preparativos começam, as Nações Unidas querem manter conversas paralelas sobre a expansão do acordo do Mar Negro acertado em julho passado para incluir mais portos ucranianos e outras cargas.

A Rússia concordou este mês em estender o acordo por dois meses, mas disse que a iniciativa seria interrompida a menos que um acordo destinado a superar os obstáculos às exportações russas de grãos e fertilizantes fosse alcançado.

A fonte disse que a Ucrânia e a Turquia concordaram com a nova proposta, que visa melhorar as operações no corredor de exportação de grãos no Mar Negro, mas a Rússia ainda não respondeu.

Questionado sobre o relatório da Reuters em um briefing diário, o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que as negociações continuam.

Como vocês lembram, o Secretário-Geral apresentou algumas idéias às duas partes para facilitar melhor o trabalho do Centro de Coordenação Conjunto, bem como trabalhar na questão da exportação de amônia, que faz parte do acordo assinado. As conversas e comunicações estão em andamento. Mas é isso que vou dizer agora.”

As Nações Unidas e a Turquia intermediaram a Iniciativa de Grãos do Mar Negro entre Moscou e Kiev em julho passado para ajudar a enfrentar uma crise alimentar global exacerbada pela invasão russa da Ucrânia, o maior exportador mundial de grãos.

Um apelo para melhorar o corredor de grãos

A fonte disse à Reuters que as Nações Unidas fizeram “um apelo formal aos líderes da Ucrânia, Turquia e Rússia com uma proposta de um algoritmo específico mutuamente benéfico para melhorar radicalmente” o trabalho do corredor de grãos.

A Ucrânia e a Turquia confirmaram a sua disponibilidade para trabalhar no algoritmo proposto pelo Secretário-Geral. Enquanto isso, até 30 de maio, a Rússia não deu seu consentimento, embora houvesse posições favoráveis ​​\u200b\u200bno algoritmo.

Autoridades ucranianas disseram que, desde meados de abril, a Rússia impôs “restrições irracionais” ao trabalho do acordo de grãos do Mar Negro.

A Rússia negou isso e instou todas as partes a cancelar a proibição do trânsito de amônia através do porto ucraniano de Pivdenye, perto do porto de Odessa, no Mar Negro, que foi suspensa após a invasão russa em fevereiro do ano passado.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em seu discurso noturno em vídeo, acusou a Rússia de obstruir todas as atividades em Pivdenye, com 1,5 milhão de toneladas de produtos agrícolas impossibilitados de circular. Ele disse que outros países deveriam levar isso em consideração.

“Todos os países marítimos agora podem ver o que poderia ameaçar seus portos e costas se a Rússia deixar de impedir a navegação no Mar Negro”, disse Zelensky.

“Em outras palavras, o bloqueio de um porto na Ucrânia representa riscos muito sérios para diferentes países, especialmente aqueles com relacionamentos que a Rússia está tentando usar para fins especulativos.”

As autoridades ucranianas disseram que os trabalhadores precisariam de cerca de 30 dias para preparar o oleoduto para bombear a amônia novamente.

O vice-ministro de renovação da Ucrânia disse na terça-feira que Kiev está buscando garantias de Moscou e das Nações Unidas de que o acordo de grãos funcionará normalmente se a Ucrânia permitir que a Rússia exporte amônia pelo oleoduto.

Uma fonte sênior do governo disse à Reuters neste mês que Kiev consideraria permitir que a amônia russa cruzasse seu território para exportação com a condição de que o acordo de grãos do Mar Negro fosse expandido para incluir mais portos ucranianos e uma gama mais ampla de commodities.

(Reportagem de Pavel Politiuk; Edição de Timothy Heritage, Kirsten Donovan, Ron Popeski, Diane Kraft

