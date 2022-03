Evento Apple “Peek Performance” em março: o que esperar

A Apple está se preparando para seu primeiro evento ao vivo em 2022 na terça-feira, 8 de março, às 13h ET. A empresa enviou à imprensa Chamar Envie por e-mail o evento intitulado “Performance Peek” com Rumores fortes A Apple vai anunciar a terceira geração do iPhone SE com 5G.

O iPad Air também pode receber uma nova atualização de especificações no evento, com atualizações para o processador 5G e A15 Bionic, semelhante ao ano passado. ipad mini. Outro boato é que existe um arquivo Atualização Apple Silicon “M2” Junto com um MacBook Air redesenhado pode vir. Novos Macs, incluindo o Mac Mini com um processador M1 Pro/M1 Max atualizado, também podem receber uma oferta, e novos iMacs e Mac Pros estão em andamento – mas é provável que apareçam no final do ano. Seja qual for o caso, podemos ver pelo menos um desses novos Macs em 8 de março.

Isso não é tudo que a Apple pode anunciar na terça-feira, então faça suas previsões para o evento da Apple lendo todos os rumores e detalhes abaixo.

iPhone SE 3 com 5G

Espera-se que o próximo iPhone SE de terceira geração tenha sucesso no modelo de 2020 como a nova opção de iPhone econômica. O primeiro iPhone SE foi lançado em 2016 e está disponível há quatro anos, o que significa que a linha SE está configurada para uma mudança de ritmo mais rápida.

De acordo com o analista oficial vazado Ming-Chi Kuo, o iPhone SE 3 provavelmente apresentará o mais recente chip A15 Bionic, onda milimétrica de 5G, armazenamento básico de 64 GB com opções de 128 GB / 256 GB e manterá o design e as cores do modelo atual. ko Compartilhe as informações pelo Twitter Em uma conta verificada, permaneceu quieto até agora.

Algumas previsões sobre o próximo novo iPhone SE:

1. Produção em massa em 22 de março.

2. O volume estimado de remessas é de 25 a 30 milhões de unidades em 2022.

3. Armazenamento: 64/128/256 GB.

4. Suporta A15 e 5G (mmW e Sub-6 GHz).

5. Capa: branca, preta e vermelha.

6. O design do fator de forma é semelhante ao SE atual. -郭明 (Ming-Chi Kuo) (mingchikuo) 4 de março de 2022

Oferta iPhone SE 2020 Valor chocantemente bom Com o chipset mais recente da época, mas a duração da bateria nunca foi a estrela do show. Agora que as operadoras dos EUA querem apenas telefones compatíveis com 5G em suas prateleiras, a duração da bateria no novo iPhone SE será uma preocupação ainda maior – especialmente se o formato permanecer o mesmo. O atual chassi do iPhone SE projeta o iPhone 8, mas a linguagem de design está desatualizada, remontando a 2014 com o iPhone 6.

Também é possível que o iPhone SE empreste o formato do iPhone 13 Mini. por causa de relatórios Vendas abaixo do esperado A partir do iPhone 12 Mini, há rumores de que o iPhone 13 Mini é o último telefone compacto da Apple. Mas assim como o iPhone SE de 2016 carregava o design compacto do iPhone 5s, e o iPhone SE de 2020 copiou o design do iPhone 8 menor, o iPhone SE pode se tornar a nova casa do Mini.

Ainda não há informações sobre o preço, mas não espere ver uma queda no preço inicial de US $ 399. Os modems 5G ainda são caros, então a opção de armazenamento inicial de 64 GB faz sentido se o preço permanecer o mesmo. O Touch ID também manterá os custos baixos se o design permanecer.

O hálito fresco do iPad Air

O iPad Air recebeu um novo design no estilo iPad Pro em 2020: possui bordas planas, molduras mais finas, suporte para Apple Pencil 2, USB-C e um novo botão de suspensão / ativação do Touch ID. Mas o design ainda moderno realmente fica para trás: o iPad Mini do ano passado seguiu o design do iPad Air, mas o incluiu com o mais recente processador A15 Bionic e opções de dados 5G (embora esteja abaixo de 6 GHz e não haja suporte a ondas milimétricas).

Portanto, faz sentido para a Apple lançar um iPad Air atualizado com o mais recente processador A15 Bionic e uma opção 5G – e talvez centro do palco Curtiu isso. E embora o FaceID seja bem-vindo, não espere outras mudanças.

MacBook Air redesenhado e novo processador M2

A Apple provavelmente anunciará um novo MacBook Air com um novo chip M2 neste evento. O design atual do MacBook Air remonta a 2018 e foi um teste para o chip Apple M1 estrear em 2020.

Analisamos o atual MacBook Air com o M1 como um dos melhores laptops que você pode comprar em 2020, e o resultado é Atalho da perfeição Apenas por causa da webcam menos que estelar.

Mas estamos em 2022 agora e atualizamos os designs do MacBook Pro com telas melhores e uma câmera melhor que você pode esperar que o MacBook Air seguirá em breve. pode vir com Grau.

Máximo em desktops M1 Mac

Era o novo Mac Mini Rumores para chegar no final do ano passado, mas nunca apareceu. Por enquanto, a única maneira de aproveitar o poder dos chips M1 Pro e M1 Max mais recentes é nos modelos mais recentes do MacBook Pro. Um novo Mac Mini com as opções de processador mais recentes mudaria isso.

O design do atual Mac Mini remonta a 2010, que foi projetado para ser grande o suficiente para caber em uma unidade óptica. É hora de obter um novo chassi do Mac Mini, mas se não o fizermos, esperamos pelo menos obter o visual ‘Pro’ Cinza espacial finalizado repetidamente. Podemos até ver o Mac Mini dividido em uma opção profissional e uma opção padrão que vem com um novo processador M2.

Agora, há apenas um Opção iMac com M1 processadores, mas tem apenas uma opção de tela de 24 polegadas. Se não virmos novos iMacs maiores na terça-feira, poderemos vê-los no final do ano. O iMac Pro também foi parou há um ano, então isso seria uma surpresa interessante, embora não haja vazamentos na cadeia de suprimentos que indiquem que um novo lançamento é iminente. Há também o Mac Pro que ainda não possui uma opção M1 – e, embora haja rumores de que funcione, não prenda a respiração para essa opção na terça-feira.

Apple TV plus obtenha mais programas e filmes

A última vez que a Apple realizou um evento foi em março de 2019, uma apresentação ao vivo apresentando novos serviços premium da Apple, como o Apple TV Plus. Após três anos, é muito provável que a Apple mostre novos programas de TV ou filmes como fez setembro passado.

outra coisa?

alguma especulação Do significado do evento da Apple, o título “Peek Performance” refere-se à palavra “Peek” como o nome do produto VR/AR. Enquanto o produto de fone de ouvido da Apple há muito rumores Não deve estar pronto até 2023Há uma chance de que a Apple surpreenda e encante – apenas não espere ver um arquivo Carro Apple em breve.

A Apple também deve lançar algumas atualizações de software: iOS 15.4 que pode permitir que seu iPhone ative o Face ID Desbloqueie usando uma máscara E também atualização do macOS Monterey plus iPad OS 15.4, que finalmente permitirá o iPad para Mac Recurso de controle universal.

Confira as últimas notícias da Apple assim que forem divulgadas aqui A beira.