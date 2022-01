Europa planeja dizer que energia nuclear e gás natural são investimentos verdes

Por outro lado, a Alemanha, juntamente com a Áustria, Luxemburgo, Portugal e Dinamarca, expressaram preocupação com o acúmulo de usinas nucleares e os resíduos radioativos que elas produzem.

“Diferentes visões da transição de baixo carbono entraram na agenda política”, disse Alexander Lehmann, chefe da Academia para o Mundo Sustentável da Escola de Finanças e Gestão de Frankfurt. “Os custos da transição estão começando a afundar nos ombros das pessoas, então políticas de energia completamente opostas estão se tornando cada vez mais aparentes”, disse ele. “Ele expôs abertamente a principal oposição.”

A inclusão da energia nuclear e do gás no livro de regras de investimento sustentável da Europa – conhecido como classificação verde – pode ter implicações importantes no país e no exterior.

Na Europa, isso vai desbloquear bilhões de euros em ajuda governamental para projetos caros de energia nuclear. Os administradores de bancos e pensões que fazem investimentos que apóiam questões ambientais, sociais e de governança – conhecidos como fundos ESG – terão mais facilidade para incluir empresas nucleares e de gás natural nos fundos de investimento sustentável que oferecem ou investem em clientes.

“No geral, a energia nuclear não foi considerada verde e ambientalmente, social e institucionalmente amigável”, disse Marisa Drew, chefe de Investimento Sustentável do Credit Suisse. Ela disse que a aprovação da UE, no entanto, abriria uma “potencialmente grande onda de dólares de investimento”. “Trilhões de dinheiro do ESG poderiam encontrar seu caminho nessa direção”, acrescentou ela.

Sandrine Dixon Dicliffe, co-presidente do Clube de Roma e membro do comitê que assessorou a Comissão Europeia sobre gás natural e nuclear, disse que nenhuma das fontes de energia pode ser considerada ecologicamente correta.

O órgão consultivo, conhecido como Plataforma Consultiva da Comissão Europeia sobre Finanças Sustentáveis, concluiu no início deste ano que as usinas nucleares representam riscos de “danos significativos” ao meio ambiente devido aos resíduos radioativos que geram e preocupações com a segurança de seu armazenamento. Ele disse.