Eurojúri 2024: Resultados de 🇩🇪 Alemanha e 🇵🇹 Portugal

Conforme revelado no Eurovoix Podcast esta manhã, os júris da Alemanha e de Portugal serão os próximos a revelar as suas pontuações para o Eurojury 2024. Como sempre, 50% dos votos são decididos pelos juízes nacionais e 50% pelo público em geral.

Cada país votante é representado por um júri composto por ex-Eurovisão, Eurovisão Júnior, finalistas nacionais e convidados especiais. Cada jurado é convidado a trabalhar com outros jurados de seu país para criar um ranking de suas músicas favoritas da competição.

Hoje 18:00 CET também marca o último dia de votação online. Descubra como você pode dar sua opinião na enquete aqui.

Os pontos de cada júri são mostrados abaixo. Os dez primeiros estão listados em ordem aleatória, com os países marcando 8, 10 ou 12 pontos em negrito. Os pontos completos serão divulgados posteriormente.

Pontos da Alemanha

Conheça os membros do júri deste ano:

Ana Sofia – Representou a Alemanha na Eurovisão 2015

– Representou a Alemanha na Eurovisão 2015 Ana eu – Participou da seleção alemã da Eurovisão 2024

– Participou da seleção alemã da Eurovisão 2024 Bibian Z – Participou da seleção alemã da Eurovisão 2024

– Participou da seleção alemã da Eurovisão 2024 Selina – Participou da seleção alemã da Eurovisão 2024

– Participou da seleção alemã da Eurovisão 2024 Dave Bassett – Compositor de “Perfect Life” (Alemanha 2017)

– Compositor de “Perfect Life” (Alemanha 2017) FAUNO – Participou da seleção alemã da Eurovisão 2015

– Participou da seleção alemã da Eurovisão 2015 Jutta Stadtmeyer – Letrista de “Spirit of the Night” (San Marino 2017)

– Letrista de “Spirit of the Night” (San Marino 2017) Ralph Siegel – Letrista de 24 canções do Eurovision, incluindo “Ein bisschen Frieden” (primeiro sucesso da Alemanha)

– Letrista de 24 canções do Eurovision, incluindo “Ein bisschen Frieden” (primeiro sucesso da Alemanha) Raik – Participou nas seleções da Eurovisão 2018 e 2024 da Alemanha

– Participou nas seleções da Eurovisão 2018 e 2024 da Alemanha Sandrina Sedona – Participou da seleção da Alemanha em 1991, backing vocal da Áustria na Eurovisão 1994 e de San Marino na Eurovisão 2014

– Participou da seleção da Alemanha em 1991, backing vocal da Áustria na Eurovisão 1994 e de San Marino na Eurovisão 2014 Sophie Rasher – Participou da seleção alemã da Eurovisão 2024

– Participou da seleção alemã da Eurovisão 2024 Josephine Bühler – Participou da seleção alemã da Eurovisão 2017

Os 10 primeiros da Alemanha em ordem aleatória (3 primeiros em negrito):

Pontos de Portugal

Conheça os membros do júri deste ano:

Fábia Mia – Participou na seleção de Portugal para a Eurovisão 2021

– Participou na seleção de Portugal para a Eurovisão 2021 Joana Alegre – Participou na seleção de Portugal para a Eurovisão 2021

– Participou na seleção de Portugal para a Eurovisão 2021 Kiko Pereira – Vocalista de apoio da Áustria no Eurovision 2018

– Vocalista de apoio da Áustria no Eurovision 2018 Ricardo Soler – Participou em vários concursos da Eurovisão Portuguesa

– Participou em vários concursos da Eurovisão Portuguesa Vânia Fernández – Representou Portugal na Eurovisão 2008

Top 10 de Portugal por ordem aleatória (top 3 em negrito):

Sobre o Eurojúri 2024

A edição deste ano do Eurojúri conta com mais de 190 membros do júri, incluindo participantes da Eurovisão e da Eurovisão Júnior, finalistas nacionais, compositores e muito mais. Os resultados completos do Eurojury 2024 serão publicados posteriormente.

Para mais informações sobre como funciona o Eurojury 2024, clique aqui.

