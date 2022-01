EUA planejam sanções e controles de exportação contra a Rússia se invadir a Ucrânia

WASHINGTON – Os Estados Unidos estão preparados para impor sanções e controles de exportação em setores importantes da economia russa se o presidente russo for o presidente russo

Presidente russo Vladimir Putin

invade a Ucrâniae serve para amortecer os choques do mercado se a Rússia fechar o fornecimento de energia em resposta, disseram autoridades.

Pegando uma página do guia do governo Trump para pressão gigante chinesa de telecomunicações Huawei Technologies Co. Na terça-feira, altos funcionários administrativos anunciaram a possibilidade de proibição de exportações para a Rússia de vários produtos que usam microeletrônica baseados em equipamentos, software ou tecnologia dos EUA.

Embora as autoridades não tenham especificado os produtos, eles disseram que o objetivo seria atingir setores industriais russos críticos que Putin priorizou, como inteligência artificial e computação quântica.

“As opções de controle de exportação que estamos considerando junto com nossos aliados e parceiros prejudicarão gravemente as ambições estratégicas de Putin de industrializar sua economia e enfraquecerão áreas de preocupação para ele”, disse um alto funcionário do governo.

Autoridades do governo se recusaram a fornecer muitos detalhes sobre os tipos de sanções que imporiam, mas disseram que essas medidas exacerbariam as vendas nos mercados russos, aumentariam o custo dos empréstimos do país e prejudicariam o valor da moeda russa.

A Rússia tem Mais de 100.000 soldados mobilizados Ao longo das fronteiras da Ucrânia, tanques e outros equipamentos militares moveram-se para o oeste a partir de bases no leste e enviaram tropas para a vizinha Bielorrússia, que também faz fronteira com a Ucrânia. Os funcionários da Casa Branca estão Preparando-seAlém de se preparar para as sanções, os Estados Unidos disseram que Fortalecimento das forças da OTAN na Europa Oriental.

O presidente Biden disse em uma entrevista coletiva que os Estados Unidos estão prontos para impor sanções à Rússia se o presidente Vladimir Putin der um passo contra a Ucrânia. Biden também levantou uma possível resolução diplomática. Fotografia: Susan Walsh/The Associated Press (vídeo de 19/01/22)



Após semanas de telefonemas e reuniões em capitais europeias, autoridades americanas e europeias disseram na terça-feira que veem uma “convergência” sobre possíveis sanções entre os Estados Unidos e países europeus, em parte devido às garantias de que os Estados Unidos estão trabalhando para garantir o fornecimento de energia no país. caso da invasão da Ucrânia por Putin. Autoridades dos EUA disseram que estão procurando estoques de energia no norte da África, Oriente Médio, Ásia e nos Estados Unidos

“Se a Rússia decidir armar seus suprimentos de gás natural ou petróleo bruto, não será sem consequências para a economia russa”, disse um funcionário dos EUA. “Esta é uma economia unidimensional, o que significa que precisa de receitas de petróleo e gás pelo menos tanto quanto a Europa precisa de seu próprio suprimento de energia”.

Autoridades europeias disseram que a abordagem pragmática do governo Biden de consultá-los e mantê-los a par dos planos dos EUA, incluindo comunicação pessoal do presidente Biden e seus principais funcionários, estimulou a cooperação.

No entanto, a capacidade da Rússia de mitigar o impacto das sanções ocidentais é significativa – muito maior do que a de países como o Irã, cuja economia mergulhou em uma profunda recessão em 2018, depois que o governo Trump reimpôs sanções nucleares.

O Banco da Rússia estima as reservas do país em US$ 630 bilhões no final de 2021 e a Europa depende da Rússia para quase 40% de seu suprimento de gás, e é improvável que as sanções de exportação sejam interrompidas. Os laços comerciais e políticos da Rússia com a China também tornam menos provável que ela fique isolada da economia global.

O anúncio dos EUA veio um dia depois de Biden discutir a crise na Ucrânia com vários líderes europeus. Líderes, incluindo o primeiro-ministro britânico

Boris JohnsonO presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Schulz discutiram a coordenação das medidas de sanções e a situação na Ucrânia.

Uma autoridade da UE disse que os líderes concordaram que nenhuma opção de sanções importantes deve ser retirada da mesa, mesmo que algumas sejam usadas apenas como último recurso. Eles podem incluir medidas que podem causar danos econômicos colaterais aos países ocidentais, como excluir a Rússia da rede financeira SWIFT que permite que os bancos liquidem transações em todo o mundo e impor a proibição de importações de energia da Rússia.

“Os líderes concordaram que, no caso de uma nova incursão russa na Ucrânia, os aliados devem tomar respostas rápidas de retaliação, incluindo um pacote de sanções sem precedentes”, disse o gabinete de Johnson após a ligação. “Eles estão determinados a continuar a coordenar de perto qualquer resposta desse tipo”.

Autoridades disseram que os controles de exportação em consideração seriam implementados por meio de uma poderosa ferramenta política dos EUA conhecida como Regra do Produto Direto Estrangeiro, que o governo Trump usou para prejudicar a Huawei da China.

Usar a base para atingir vários países ou setores da indústria, em vez de uma única empresa, é uma nova estratégia que pode ter efeitos abrangentes, devido ao domínio global e à proliferação de ferramentas e softwares de fabricação de chips nos EUA. Por exemplo, os EUA podem usar a regra para proibir uma empresa estrangeira que fez um telefone em um país estrangeiro diferente de vender esse item para a Rússia se o dispositivo usar algum chip dos EUA.

O impacto da regra dependerá de como as autoridades decidirão aplicar as restrições e da redação exata de qualquer regulamento. O governo Trump fez várias tentativas antes de decidir a linguagem de um regulamento que acabou por impor um impacto tangível à Huawei.

Catherine Lucy contribuiu para este artigo.

escrever para Gordon Lubold em Gordon.Lubold@wsj.com, Kate O’Keeffe em kathryn.okeeffe@wsj.com e Lawrence Norman em laurence.norman@wsj.com