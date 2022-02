EUA enviam oficial para ajudar a OTAN a se preparar para ataques cibernéticos russos

Quando a Casa Branca tentou explicar o que o Sr. Biden quis dizer quando questionou como o Ocidente responderia a uma “pequena incursão” no território ucraniano, sugeriu a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki. em um comunicado que ele tinha “ataques cibernéticos e táticas paramilitares” em mente, que ficam aquém dos ataques militares tradicionais. Ainda assim, ela disse que “esses atos de agressão russa serão recebidos com uma resposta decisiva, recíproca e unida”.

Mas o Sr. Os comentários de Biden destacaram a realidade de que a OTAN e a União Europeia nunca agiram em conjunto para responder a um amplo ataque cibernético. Quando a Rússia foi responsabilizada pelo ataque à cadeia de suprimentos da SolarWinds no final de 2020 e início de 2021, que afetou o governo dos EUA e centenas de empresas globais, apenas Washington anunciou sanções significativas. E o Sr. Biden desistiu de avisar durante a transição para o balcão de que autorizaria um ataque cibernético.

“Escolhi ser proporcional”, disse ele no ano passado, quando impôs as sanções. “Os Estados Unidos não pretendem iniciar um ciclo de escalada e conflito com a Rússia. Queremos um relacionamento estável e previsível.”

Senhor. Desde então, a equipe de Biden abandonou a esperança de estabilidade e previsibilidade com o Sr. Coloque em. O governo está retornando rapidamente às estratégias de dissuasão enquanto mapeia que tipo de esforços os Estados Unidos podem se envolver para interromper as operações cibernéticas russas sem desencadear um conflito direto com Moscou. É aí que a Sra. A viagem de Neuberger se encaixa; ela trabalhou em operações defensivas e ofensivas quando serviu na Agência de Segurança Nacional.

Algumas das técnicas de ciberataque que a Rússia aperfeiçoou na Ucrânia foram usadas nos Estados Unidos. As ações que a Rússia tomou para influenciar as eleições ucranianas de 2014 tornaram-se o modelo de interferência eleitoral em 2016. Quatro anos atrás, o Departamento de Segurança Interna alertou que a Rússia tinha como alvo usinas nucleares americanas e europeias e sistemas de água e eletricidade com malware que poderia paralisá-los; os Estados Unidos respostas em espécie.

Mas os russos nunca realizaram um grande ataque disruptivo contra os Estados Unidos; até mesmo o ataque Colonial Pipeline, que levou a longas filas de gasolina no ano passado, foi um caso de ransomware criminoso que deu errado. Autoridades de inteligência dos EUA duvidam que o Sr. Putin lançará ataques diretos e disruptivos à infraestrutura americana e acredita que evitará um confronto direto com os Estados Unidos.

“A última coisa que eles vão querer fazer é escalar um conflito com os Estados Unidos no meio da tentativa de travar uma guerra com a Ucrânia”, Dmitri Alperovitch, fundador do Silverado Policy Accelerator, um think tank e ex-chefe de tecnologia oficial da empresa de segurança cibernética CrowdStrike, observou recentemente.