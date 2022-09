EUA dizem que Rússia gastou milhões em campanha política global secreta

A guerra na Ucrânia: o que você precisa saber

Último: Os embarques de grãos da Ucrânia estão aumentando o acordo Concluído pela Ucrânia, Rússia, Turquia e as Nações Unidas em julho. O bloqueio russo aos portos da Ucrânia no Mar Negro levou a um aumento nos preços dos alimentos e aumentou os temores de mais fome no país Oriente Médio e África. Pelo menos 18 navios partiram, incluindo carregamentos de trigo, milho e óleo de girassol.

Brigando: A luta no terreno continua enquanto a Rússia usa sua vantagem na artilharia pesada para atacar as forças ucranianas, que às vezes foram capazes de enfrentar resistência severa. No sul, a esperança ucraniana é a libertação do que é ocupado pela Rússia região de Khersone eventualmente a Crimeia, que a Rússia capturou em 2014. Desastre na usina nuclear de Zaporizhzhia Permanece enquanto cada lado acusa o outro de bombardeá-lo.

Armas: Suprimentos de armas ocidentais ajudam a Ucrânia O lento progresso da Rússia. Sistemas de mísseis de artilharia de alta mobilidade fornecidos dos Estados Unidos (HIMARS) permitir Forças ucranianas atacam mais atrás das linhas russas contra a artilharia russa. A Rússia usou um arquivo conjunto de armas Contra a Ucrânia, alguns dos quais chamaram a atenção e preocupação dos analistas.

Fotos: Os fotógrafos do Washington Post estão no terreno desde o início da guerra – Aqui estão alguns de seus trabalhos mais poderosos.

Como você pode ajudar: Estas são as maneiras que eles podem fazer isso nos Estados Unidos Ajude a apoiar o povo ucraniano Ao lado O que as pessoas doam ao redor do mundo.

