EUA ajudam a impedir ataque de rebeldes iemenitas à base aérea dos EUA nos Emirados Árabes Unidos

Autoridades dos EUA e dos Emirados Árabes Unidos disseram que os militares dos EUA intervieram na segunda-feira para ajudar os Emirados Árabes Unidos a impedir um ataque de mísseis lançado por rebeldes no Iêmen em uma base aérea onde cerca de 2.000 soldados americanos estão estacionados.

O ataque marcou uma forte escalada nas tensões, pois foi o segundo em uma semana contra os Emirados Árabes Unidos, parte da coalizão liderada pela Arábia Saudita que está em guerra com rebeldes houthis apoiados pelo Irã no Iêmen há anos. Embora os houthis tenham repetidamente como alvo a Arábia Saudita, que faz fronteira com o Iêmen, ataques contra os Emirados Árabes Unidos têm sido raros até recentemente, assim como intervenções dos EUA como a de segunda-feira, vendo o país como um porto seguro em uma região volátil.

Os rebeldes disseram ter como alvo a base aérea de Al Dhafra, na capital, Abu Dhabi, que abriga a 380ª Ala de Reconhecimento Aéreo da Força Aérea dos EUA, e tem cerca de 2.000 militares e civis estacionados lá. Os Estados Unidos instalaram defesas antimísseis Patriot na base.

“As forças dos EUA na Base Aérea de Al Dhafra, perto de Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos (EAU), enfrentaram duas ameaças internas de mísseis com vários interceptores Patriot simultaneamente com os esforços das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos”, disse o capitão Bill Urban, porta-voz chefe. do Comando Central dos Estados Unidos. “Os esforços conjuntos conseguiram impedir que ambos os mísseis atingissem a Al-Qaeda”, acrescentou. Autoridades dos EUA e dos Emirados Árabes Unidos disseram que não houve vítimas.