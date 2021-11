“Eu precisava” – Bruma de Portugal voa alto com o PSV [video]

Quando Broma voltou de um empréstimo ao Olympiacos no ano passado, está a revelar-se uma surpresa para o gigante holandês PSV esta temporada. O ex-atleta marcou suas 6 corridasº O objetivo da campanha do fim-de-semana frente ao Vitesse, na Eredivisie, era manter o PSV em equilíbrio com o Ajax por 2-0.

Bruma, que marcou dois gols contra o Fortuna Sittard antes do intervalo internacional, manteve sua vaga para um encontro com o Vitesse no Phillips Stadium, no sábado. Seu objetivo nos anos 30º Aos poucos, o PSV chegou a 2-0 e foi um remate memorável no Vale, dentro da área, após cabeceamento de Carlos Vinicius, do Benfica.

Bruma já começou com cinco jogos, mas marcou cinco gols no campeonato, enquanto o jogador de 27 anos também marcou nas eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Midgeland, na Dinamarca. Portanto, Bruma é agora o melhor marcador do PSV e já ultrapassou o seu número total desde a sua primeira época na Holanda em 2019-20.

“Eu precisava disso, mas o mais importante é que ganhemos”, disse Bruma após a partida. “É bom ter uma pontuação alta e três pontos. Competições como esta me dão muita confiança. Muitas vezes jogo assim nos treinos e sei que posso fazer isso.

“Não esperava que isso acontecesse tão bem. Os treinadores e a equipe são muito úteis para mim. Agora que estou em uma boa posição, posso fazer o que quero: jogar pelo PSV, marcar gols e vencer partidas.

“É difícil manter essa posição, mas vou continuar com o foco nos treinos. Sempre farei o que puder. Espero ter um melhor desempenho nas próximas semanas e com certeza vou jogar muito.

Ao lado do PSV está o jogo em casa contra o Sturm Cross, no Grupo B da Liga Europa, em que a vitória é essencial para que os líderes pressionem o Mônaco e a Real Sociedad.

Por Sean Gillan

@ SeanGillen9