Estudo mostra que a precipitação no Ártico vai mudar de neve para chuva mais cedo do que o esperado

O Ártico deve ver mais chuva do que neve em algum momento entre 2060 e 2070, marcando uma grande mudança nos padrões de precipitação à medida que a crise climática aumenta as temperaturas na região, de acordo com o estude Foi publicado terça-feira na revista Nature Communications.

Novos modelos climáticos mostram que a mudança pode acontecer mais cedo do que os cientistas esperavam. Michelle McChrystal, principal autora do estudo e pesquisadora do clima da Universidade de Manitoba em Winnipeg, disse à CNN que a modelagem anterior sugeria que isso só aconteceria entre 2090 e 2100.

“Mas com o novo lote de modelos, isso foi realmente empurrado para entre 2060 e 2070, então há um grande salto de 20 anos com essa reviravolta inicial”, disse ela.

O estudo observa que o aumento da precipitação se deve em grande parte à perda de gelo marinho. Mais águas abertas e temperaturas do ar mais quentes significam mais evaporação, criando uma atmosfera ártica mais úmida. Os pesquisadores afirmam que o Ártico, dominado pela precipitação, tem o potencial de perturbar o balanço de massa da camada de gelo da Groenlândia, levando a um aumento global do nível do mar.

“As coisas que acontecem no Ártico não ficam especificamente no Ártico”, disse McChrystal. “O fato de que poderia haver um aumento nas emissões do degelo do permafrost ou um aumento no nível global do mar é um problema global e precisa de uma resposta global.”

Partes do Ártico, especialmente a Groenlândia, mesmo que o aquecimento seja contido em 1,5 graus. Em agosto, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas publicou seu relatório relatório confiável O que concluiu que o planeta está se aproximando rapidamente de 1,5 ° C acima das temperaturas pré-industriais – um cientista diz que o mundo deve permanecer no subsolo para evitar as piores consequências da crise climática. Mas os autores do estudo de terça-feira disseram que a transição da neve para a chuva provavelmente ocorrerá em algunsPartes do Ártico, especialmente a Groenlândia, mesmo que o aquecimento seja contido em 1,5 graus.

naquela Análise de monitoramento de ação climática De acordo com as políticas mundiais atuais, ele mostrou que a Terra está atualmente no caminho certo para um aquecimento de 2,7 ° C. Isso pressupõe que os países cumprirão seus planos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Em cerca de 3 graus de aquecimento, os pesquisadores descobriram que a maioria das áreas do Ártico mudaria para um sistema dominado pela precipitação.

“Se ficarmos dentro deste mundo de 1,5 grau, o Ártico ainda poderá ter o gelo dominante no final do século, mas algumas partes provavelmente continuarão a mudar”, disse McChrystal, algumas das quais já estão em transição. “Mas ainda estamos no caminho de um mundo de 3 anos.”

Embora os cientistas que não estiveram envolvidos no estudo concordem que o Ártico está passando por mudanças rápidas em meio à crise climática, alguns expressaram cautela sobre as descobertas do estudo e apontaram especificamente para a necessidade urgente de mais observações e pesquisas.

Tim Palmer, um físico climático da Universidade de Oxford, disse que as futuras tendências de precipitação do Ártico precisam de uma “quantificação mais precisa”.

“Tudo isso aponta para a necessidade de observações de precipitação de alta qualidade em regiões como o Ártico e para o desenvolvimento de uma nova classe de modelo climático de alta resolução, com vieses menores e estimativas mais realistas de variabilidade natural em escala regional, “Palmer disse em um comunicado. “Juntos, isso nos dará mais confiança no impacto das emissões de carbono na precipitação em lugares como o Ártico. Precisamos disso com urgência se houver impacto na política de mitigação.”

Bob Spicer, um professor emérito da Open University que passou anos estudando os climas árticos anteriores, disse: “Esta pesquisa é muito consistente com o que o registro fóssil nos diz que o Ártico tem sido em períodos de aquecimento anteriores.”

7 bilhões de toneladas de água

Os cientistas concluíram que a queima de combustíveis fósseis levou ao derretimento da Groenlândia nas últimas duas décadas. Um estudo recente foi publicado em Revista Cryosphere Ele descobriu que a Terra perdeu 28 trilhões de toneladas de gelo desde meados da década de 1990, grande parte do Ártico, incluindo a camada de gelo da Groenlândia.

A região já teve uma prévia de seu futuro chuvoso em agosto passado, quando as temperaturas no topo da Groenlândia subiram acima de zero pela terceira vez em menos de uma década. O ar quente alimentou uma forte chuva Descarte de 7 bilhões de toneladas de água No manto de gelo, o suficiente para encher o espelho d’água do National Mall em Washington, D.C., quase 250.000 vezes.

época do ano. Esta foi a maior chuva no manto de gelo desde o início da manutenção de registros em 1950, de acordo com National Snow and Snow Data Center A quantidade de massa de gelo perdida naquele dia de verão foi sete vezes maior do que a média diária para eleépoca do ano.

“Embora seja inevitável que a precipitação no Ártico aumente com o aquecimento do clima, também é provável que as chuvas se tornem mais intensas”, disse Mark Serres, co-autor do estudo e diretor do NSIDC à CNN. “É um golpe desagradável em um ecossistema que já está sofrendo se a mudança ambiental for rápida.”

Embora a previsão não seja definitiva, McChrystal disse que mais chuvas são esperadas na Groenlândia – e na região ártica como um todo – quanto maior o número. Os humanos continuam a bombear mais gases de efeito estufa na atmosfera.

Com os oceanos ficando mais quentes e [the Greenland] Se a precipitação aconteceu, há algumas indicações de que as coisas podem ser mais extremas ou mudar muito mais rapidamente do que nossos modelos prevêem. “

Mas McChrystal disse que “o fato de que tudo está mudando para mostrar que há mais extremos nas chuvas, e isso em si é um indicador das mudanças climáticas causadas pelo homem”.