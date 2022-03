Estudo diz que cervos infectados com o vírus Covid podem abrigar o vírus e infectar humanos

Além de salvar vidas humanas no momento, outra razão fundamental pela qual as autoridades de saúde pública pressionaram coletivamente vacinação Retardar a propagação do COVID-19 ocorre porque quanto mais hospedeiros um vírus reside, maior a probabilidade de o vírus eventualmente se transformar em algo mais virulento. Isso aparentemente aconteceu pelo menos duas vezes até agora com SARS-CoV-2: primeiro com um vírus altamente contagioso variável deltadepois com Até o Omicron é a variante mais contagiosa.

Atualmente, o número de hospedeiros humanos nos Estados Unidos está diminuindo porque A onda omicron cai de seu pico. Se tivermos sorte, isso pode significar que essa onda de infecções acabou e enquanto o coronavírus continuará a se espalhar (e sofrer mutações) quando se tornar endêmicoele terá menos hosts para fazer isso.

ou pelo menos Humano anfitriões. Como sabemos, o SARS-CoV-2 parece ter se espalhado em Morcegos e pangolins antes de Atravessando para os humanos. Também sabemos que o vírus se espalhou novamente em animais, provavelmente através de humanos: cãoE a os gatosE a leão do zoológicoE as Um grande número de veados Parece ter sido infectado por humanos.

Infelizmente, a tendência de infecção agora pode estar indo para o outro lado. uma Estudos canadenses recentes Isso levanta a possibilidade de que veados – um dos grandes mamíferos mais amplamente distribuídos na América do Norte – possam ter infectado humanos com COVID-19, a doença causada pelo SARS-CoV-2. Isso pode significar que o vírus circulou por algum tempo em cervos, onde se reproduziu e às vezes sofreu mutações no caminho, antes de voltar para os humanos.

O novo estudo fornece evidências de que veados podem ter infectado humanos, embora isso não tenha sido definitivamente comprovado. Conduzido por mais de vinte cientistas em Ontário e publicado no banco de dados bioRxiv (ainda não revisado por pares), o estudo incluiu 300 amostras de cervos de cauda branca no Canadá durante os últimos meses de 2021. Dezessete foram testados. SARS-CoV-2, eles eram todos do sudoeste de Ontário. Os cientistas descobriram que essa mesma cepa SARS-CoV-2, que é muito diferente de outras cepas conhecidas, também era muito semelhante ao vírus SARS-CoV-2 que infectou humanos. (Também estava intimamente relacionado a uma cepa encontrada entre humanos em Michigan no final de 2020.) Embora os cientistas não possam confirmar que o vírus foi transmitido aos humanos por meio de cervos, eles sabem que os humanos vivem na mesma área geográfica que os cervos e estiveram em contato próximo com veados, durante o mesmo período em que as amostras infectadas foram coletadas.

No entanto, o tamanho da amostra é muito pequeno e ninguém o tem Permanentemente Ele provou que o cervo deu o vírus aos humanos. Também não há evidências de que uma pessoa infectada com o vírus SARS-CoV-2 mutante o tenha passado para outra pessoa, e experimentos preliminares indicam que o novo vírus não será capaz de escapar dos anticorpos. Em outras palavras, se se espalhar entre as pessoas, os indivíduos vacinados provavelmente estarão seguros.

Finalmente, como o vírus SARS-CoV-2 baseado em cervos é desconhecido, ainda não há razão para acreditar que ele apresente qualquer tipo de risco aumentado para os seres humanos. A maior preocupação é que, como os vírus podem evoluir em animais, há uma chance de eles se transformarem em algo mais sério.

Samira Mbarka, virologista do Sunnybrook Research Institute e da Universidade de Toronto e autora do novo artigo: “O vírus evolui em cervos e se ramifica em cervos, longe do que vemos claramente evoluindo em humanos”. Ele disse ao New York Times,. Depois de sequenciar os genomas completos de cinco cervos afetados, os cientistas descobriram várias mutações que não haviam sido documentadas antes. Eles também encontraram 76 mutações que identificam a nova versão do SARS-CoV-2 da versão original do vírus. Algumas dessas mutações foram detectadas anteriormente em outros animais infectados, como vison.

Pouco antes deste estudo ser publicado, um grupo separado de cientistas anunciar que o cervo da Pensilvânia pode ter persistido com a variante alfa mesmo depois de ter desaparecido dos humanos – e que evoluiu neles à medida que continuaram a espalhá-la. Isso aumenta a preocupação com a incubação de vírus SARS-CoV-2 em veados.

O vírus SARS-CoV-2 é acredita Eu cresci em um morcego-ferradura. Em algum momento, acredita-se que o vírus tenha passado para outro animal através de um ou vários “espinhos” e, eventualmente, encontrado um hospedeiro humano. O famoso morcego Servir como hospedeiro para coronavírus perigosos porque seus sistemas imunológicos são incomumente agressivos. Isso significa que os vírus que vivem em morcegos precisam evoluir e se multiplicar mais rapidamente para sobreviver.

“A conclusão é que os morcegos podem ser especiais quando se trata de hospedar vírus”, disse Mike Potts, ecologista de doenças e professor de biologia integrativa na UC Berkeley, ao Science Daily em 2020. Vindo de morcegos. Mesmo os morcegos não estão intimamente relacionados a nós, então não esperamos que eles hospedem muitos vírus humanos. Mas este trabalho mostra como o sistema imunológico dos morcegos pode impulsionar a virulência que supera isso. “

