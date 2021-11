Este incrível negócio da Black Friday TV oferece uma TV QLED de 55 polegadas por apenas $ 477

Ofertas da Black Friday Já em ação, o que significa que agora você pode economizar muito na compra de TVs em todos os principais varejistas. Portanto, se você deseja obter uma boa TV com desconto, não procure mais.

Imediatamente, O Walmart tem uma TV QLED Roku 4K TCL série 5 de 65 polegadas por apenas US $ 477. Isso representa $ 221 de desconto no preço original de $ 699, tornando-o um dos melhores Ofertas do Walmart Black Friday Nós vimos isso até agora.

O preço desse kit era tão baixo quanto $ 398, então ele poderia cair ainda mais. No entanto, as TVs estão entre os itens mais populares durante a liquidação da Black Friday, então o estoque não deve durar muito.

Este modelo 2020 TCL apresenta uma tela 4K Ultra HD de 55 polegadas com um painel QLED, suporte para Dolby Vision HDR e uma taxa de atualização de 60Hz. A série TCL 5 rivaliza facilmente com algumas das melhores TVs do mercado

Esta smart TV funciona com o sistema operacional Roku TV e oferece suporte para alguns dos Os melhores serviços de streaming Disponível, o que significa que você pode desfrutar de programas de TV e filmes da Disney Plus, HBO Max, Hulu, Netflix, Prime Video e muito mais.

O TCL 5-Series também funciona com assistentes domésticos de IA, como Siri, Amazon Alexa e Google Assistant. Isso significa que você pode esquecer o controle remoto e aproveitar as vantagens do controle de voz com viva-voz para navegar na TV apenas com a voz.

em nossa área Análise da TV Roku da série 5 TCL (S535)Ficamos impressionados com as cores brilhantes e vibrantes, o incrível desempenho de HDR e o preço certo. E enquanto o som deixa espaço para melhorias, a QLED Roku TV prova ser uma ótima escolha entre os concorrentes.

No geral, isso é um ótimo negócio em comparação com outras TVs QLED de 55 polegadas no mercado. No entanto, lembre-se de que as TVs tendem a se esgotar rapidamente, então se apresse se já tiver se decidido. E caso você queira explorar outras opções no mercado, não deixe de conferir nossa análise de outros Programas de TV da Black Friday disponível agora.