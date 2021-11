‘Estaremos no Qatar’ – Santos garante que Portugal vai chegar à Copa do Mundo, apesar da derrota chocante da Sérvia

O capitão de Portugal, Fernando Santos, insistiu que sua seleção se classificaria para a Copa do Mundo, apesar de ter perdido na última vez para a Sérvia e ter sido rebaixada para a fase de repescagem.

Alexander Mitrovic 90º-O cabeceamento em minutos deu à Sérvia uma vitória impressionante por 2 a 1 em Lisboa, o que significa que eles terminaram em primeiro no Grupo A e o Qatar se classificou automaticamente para 2022 às custas de seus fantásticos anfitriões.

Apesar de assumir total responsabilidade pela derrota, o Santos admitiu que a sua equipa lutou para jogar “com medo e ansiedade”.

O que foi dito?

Os campeões europeus de 2016 precisaram apenas de um empate para garantir uma vaga no Catar e estavam ótimos quando Renato Sanchez os colocou na frente dois minutos depois.

O armador do Ajax, Dusan Tadic, empatou pouco antes do intervalo, que permaneceu até a fase final, quando conheceu um cruzamento de Mitrovic Tadic e acertou uma cabeçada de baixo para cima no canto.

O golo causou grande entusiasmo entre os jogadores e funcionários sérvios, uma vez que os suplentes entraram em campo e festejaram com a outra equipa.

Essas cenas foram opostas para os jogadores portugueses, que foram destituídos de seu lugar no Mundial nos segundos finais.

Refletindo sobre o fracasso, Santos disse: “Parecia que era, mas não é. Marcamos e tivemos os primeiros momentos. Mas então começamos a ir muito mais fundo.

“Os jogadores tentaram. Mas não rodamos o jogo. Sempre criamos problemas. Mas, na maioria das vezes, não conseguimos.

“A Sérvia foi melhor. Tentámos. Tínhamos de jogar com a nossa bola de ADN no pé. Bernardo Silva queria a bola, mas estava sozinho. Jogámos com medo e tensão. A responsabilidade era minha”.

Questionado sobre a possibilidade de play-offs, Santos acrescentou: “Estaremos no Catar. Sabemos que não estamos fazendo o que devemos fazer, mas faremos.

“Sempre jogamos para vencer e pensamos no momento do ataque. Mas nem sempre acontece da maneira que queremos. E isso é minha responsabilidade.”

A grande imagem

A derrota chocante significa que Portugal terá de esperar até março para saber o destino da Copa do Mundo.

Eles se juntarão aos outros nove segundos classificados de grupos com duas das melhores equipes da Liga das Nações que ainda não se classificaram para a Copa do Mundo.

As 12 equipes serão sorteadas em três rotas de play-off ao mesmo tempo para as semifinais e a final, com os vencedores de três pistas se classificando para a Copa do Mundo.

