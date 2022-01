Estamos aumentando o uso desse nome de saúde antes que ele desapareça

(Este artigo foi enviado primeiramente aos membros do CNBC Investing Club com Jim Cramer. Para atualizações em tempo real em sua caixa de entrada, Inscreva-se aqui.)

Após receber este e-mail, compraremos 500 ações da Bosch Saúde (BHC) por aproximadamente US$ 26,43. Após a negociação, o Charitable Trust possuirá 2.000 ações da Bausch Health. Esta compra irá aumentar o peso do BHC na carteira de cerca de 0,93% para cerca de 1,24%.

Como os membros sabem, estamos ansiosos para ouvir a administração na quarta-feira, quando a empresa se apresentar na conferência JPMorgan Healthcare (conjunto de slides .) aqui). antes da conferência, Aproveitamos na semana passada Revisar o preço de nossas ações para US$ 36 de US$ 29, acreditando que nossas estimativas iniciais para a unidade operacional de rápido crescimento da Solta Medical, que deve abrir o capital no início deste ano, eram muito conservadoras.

Desde a revisão da meta de preço de 5 de janeiro, as ações caíram mais 3%, resultando em uma queda de aproximadamente 7% em relação aos níveis do final de dezembro de 2021, embora não tenha havido mudanças nos fundamentos fundamentais.

Com o IPO da Solta se aproximando no curto prazo, e detalhes adicionais a serem divulgados esta semana durante a conferência (espere mais atualizações sobre o conjunto de slides já apresentado quando a administração falar amanhã – detalhes aqui), acreditamos que os investidores começarão a se concentrar mais na avaliação geral na qual nosso investimento se baseia. Portanto, queremos reunir essa atitude antes que ela se afaste de nós.

Embora não estejamos minando ligeiramente nossa base de custo total (estamos com uma posição de cerca de 3% no momento deste alerta), acreditamos que a fraqueza até agora em 2022 é uma oportunidade que queremos capitalizar.

Dado que a posição representará ~ 1,24% do portfólio após esta negociação, acreditamos que será grande o suficiente para aproveitar qualquer movimento mais alto, permanecendo pequeno o suficiente para nos dar muito espaço para compras adicionais no caso de mais fraqueza.

