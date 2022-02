Estados Unidos vão “aumentar” apoio a vacinas para 11 países africanos

A iniciativa Global VAX, delineada pelo governo em dezembro, é o mais recente esforço para implementar as promessas do presidente Biden de ajudar a acabar com a pandemia e restaurar a liderança em saúde americana. Esses objetivos são impulsionados pela segurança nacional e humana Preocupações, quando os funcionários estão preocupados que um nova variável Pode aparecer em um país amplamente vulnerável e dar a volta ao mundo rapidamente. A variante omicron de rápida disseminação, que levou a níveis recordes de casos de coronavírus e As internações hospitalares foram detectadas em janeiro, pela primeira vez na África do Sul em novembro.

De acordo com o “Guia de Campo” da Iniciativa Global VAX compartilhado com contatos diplomáticos, os Estados Unidos darão prioridade aos países da África Subsaariana – começando com Angola, Costa do Marfim, Eswatini, Gana, Lesoto, Nigéria, Senegal, África do Sul, Tanzânia, Uganda e Zâmbia – para “receber amplo apoio” para suas campanhas de vacinação por meio de recrutamento pessoal, assistência técnica e mais envolvimento diplomático.

Esses países geralmente vacinaram menos de 40% de sua população contra o coronavírus, de acordo com o projeto Our World in Data Tracking da Universidade de Oxford, mas Ele relatou um aumento nas últimas semanas que, segundo autoridades dos EUA, mostra a potencial necessidade de ajuda global.

Sob a iniciativa Global VAX, os Estados Unidos planejam gastar mais da metade Funcionários da USAID disseram ao The Post que US$ 510 milhões destinam-se ao programa para aumentar os esforços de vacinação em 11 países, que podem incluir investimentos em centros móveis para administrar injeções e freezers para armazenamento seguro de vacinas e outros suprimentos. A iniciativa está focada em garantir “tiros” em meio a preocupações de que muitos países de baixa renda não têm infraestrutura para armazenar e gerenciar doses de vacinas doadas por nações ricas e grupos globais de ajuda.

Enquanto isso, o governo está olhando para um segundo grupo de países – que inclui Burkina Faso, Camarões, República Democrática do Congo, Haiti, Quênia e Malawi – como potenciais futuros parceiros no programa de vacinas, mas eles ainda não fizeram compromissos significativos. Estes são os lugares que ficamos Como melhor apoiarE E eles acham que pode ter alto potencial A médio e longo prazo”, disse Atul Gawande, diretor associado de saúde global da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, em entrevista. READ Nove mortos em explosão no depósito de munição no Cazaquistão

Autoridades disseram que o governo também continuará com um conjunto de investimentos menores para apoiar as vacinações, espalhando os fundos restantes do Global VAX em dezenas de países. “Já estamos intensificando os esforços”, disse Jeremy Konyndyk, diretor executivo da força-tarefa da USAID COVID. “O que descobrimos consistentemente em nossa consciência é que os países querem doses, querem vacinação e, quando obtêm os recursos para fazer isso, fizeram um bom progresso”.

Enquanto os Estados Unidos já enviaram mais de 420 milhões de doses para o exterior, muito mais do que qualquer outra outro paísEspecialistas em saúde pública alertaram que muitas doses doadas não são entregues prontamente devido à infraestrutura frágil, recursos inadequados ou hesitação em vacinas, problemas que autoridades dos EUA dizem que podem ser resolvidos em grande parte por meio de investimentos direcionados e engajamento diplomático.

Na segunda-feira, o secretário de Estado Anthony Blinken reconheceu que o ritmo lento do tiroteio global colocou a Casa Branca em risco e a meta da Organização Mundial da Saúde de vacinar 70% do mundo até o meio do ano. Menos de 17 por cento dos africanos receberam pelo menos uma injeção da vacina, de acordo com dados da Universidade de Oxford.

A grande lacuna no acesso a vacinas tem sido uma fonte de indignação no Sul Global, onde alguns líderes de saúde pública erraram países mais ricos Armazenar doses adicionais e administrar doses de reforço em vez de compartilhá-las com o mundo em desenvolvimento. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, disse que a lacuna no acesso a uma vacina equivale a “apartheid da vacina”. READ O Havaí relatou seu primeiro caso de omicron

Funcionários da USAID disseram em uma entrevista que 11 países foram priorizados devido ao “alto potencial” de que o apoio direcionado levará a vitórias rápidas, citando programas-piloto bem-sucedidos em vários países. Por exemplo, mais de um quarto da população em Gana e Uganda já recebeu pelo menos uma injeção da vacina contra o coronavírus, depois que as taxas nacionais de vacinação oscilaram em um dígito na maior parte de 2021, um aumento que as autoridades disseram que esperam aumentar. e replicado em outros países.

“O que isso nos diz é que quando há a combinação certa de acesso a vacinas, acesso a recursos, suporte técnico, vontade política e liderança do governo, os países podem fazer muito progresso”, disse Konyndyk.

Os países parceiros serão solicitados a compartilhar mais detalhes e dados com a administração sobre as estratégias nacionais de vacinação, incluindo relatórios trimestrais de progresso. Funcionários da USAID estão programados para viajar para a África para apoiar a iniciativa de vacinação, que está sendo liderada por essa agência, com Gawande indo para a Nigéria na próxima semana. Funcionários do governo disseram que Samantha Power está planejando uma viagem à África subsaariana.

“A criação do Global VAX é sobre organizar os esforços de todo o governo, não apenas nos 11 países em expansão, mas em todos os lugares em que fazemos nosso trabalho”, disse Gawandi.

Embora alguns especialistas em saúde pública tenham questionado a necessidade de um novo programa de vacinação, funcionários da USAID disseram que os esforços se basearão no trabalho de saúde global que está sendo feito por outras agências, como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças ou iniciativas como o Plano de Emergência do Presidente para Alívio da AIDS. . , conhecido como PEPFAR, em vez de repeti-lo. READ Anne Frank pode ter sido traída por um notário judeu | Anne Frank

“Você não quer parar todo o programa PEPFAR ou todo o programa de malária para tomar as vacinas”, disse Konyndyk. “Sempre que conseguimos espalhar essa missão em várias plataformas, também aliviamos parte do fardo e permitimos que continuem seu trabalho principal”.

Funcionários da USAID disseram que foram capazes de financiar a iniciativa Global VAX com os últimos fundos restantes disponíveis sob a Lei de Resgate dos EUA, um pacote de estímulo legislativo aprovado no ano passado. Autoridades do governo estão avaliando planos para solicitar financiamento adicional para vacinações globais do Congresso, já que alguns democratas e especialistas em saúde global exigiram pelo menos US$ 17 bilhões em dinheiro novo.

Na quinta-feira, especialistas em saúde global elogiaram o governo por desenvolver um “plano concreto” semelhante às estratégias usadas para combater com sucesso outros desafios globais de saúde, como HIV/AIDS, mas pediram que o programa fosse expandido para mais países e financiamento adicional.

“Estes são principalmente países ‘drop-fruit’ onde o progresso é fácil de fazer e medir. A última milha – ou nesses casos – milhas, será mais difícil “, escreveu Jane Keats, que supervisiona a política global de saúde na Kaiser Family Foundation. em uma carta por e-mail.

“Precisamos crescer em amplitude e profundidade”, disse Krishna Udayakumar, diretor do Centro de Inovação em Saúde Global da Duke University.