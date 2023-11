Estado do Mississippi demite o técnico Zach Arnette após apenas 11 jogos

O técnico do estado do Mississippi, Zach Arnett, reage depois de perder um field goal contra o Texas A&M durante o segundo tempo de um jogo de futebol americano universitário da NCAA no sábado, 11 de novembro de 2023, em College Station, Texas. (Foto AP/Sam Kraft) (Agência de notícias)

O estado do Mississippi decidiu deixar o técnico Zach Arnette antes do término de sua primeira temporada no cargo.

A escola anunciou na manhã de segunda-feira que Arnett havia sido expulso. Os Bulldogs caíram para 4-6 após uma derrota por 51-10 para o Texas A&M no sábado. Esta foi a terceira derrota consecutiva do time, já que MSU está apenas 1-6 no jogo da SEC nesta temporada.

Arnett, 37, foi coordenador defensivo da MSU por três temporadas e foi promovido a técnico principal após a morte repentina de Mike Leach. Após a morte de Leach, Arnett levou os Bulldogs à vitória sobre Illinois no ReliaQuest Bowl.

Menos de um mês após a promoção de Arnette, Zach Salmon foi contratado como diretor atlético. Apenas um ano depois, Salmon decidiu fazer uma mudança e demitiu Arnette apenas 10 jogos em sua primeira temporada em tempo integral como técnico principal. Greg Knox, um dos analistas ofensivos seniores dos Bulldogs, atuará como técnico interino até o final da temporada.

O Mississippi State tem jogado sem o quarterback de longa data Will Rogers no último mês. MSU venceu seu primeiro jogo sem ele e melhorou para 4-3 no ano, mas desde então perdeu três jogos consecutivos – todos por margens de dois dígitos.

Salmon disse em comunicado que o “progresso e os resultados em campo” não atendem “aos padrões exigidos para que o estado do Mississippi alcance o nível de sucesso que precisamos e esperamos”.

“Como parte da minha avaliação abrangente e contínua, determinei que é necessária uma mudança na liderança para fazer avançar o nosso programa de futebol e colocá-lo no mais alto nível de sucesso”, disse Salmon num comunicado. “Tenho o maior respeito por Zach Arnett e estou extremamente grato pelos esforços que ele fez para liderar nosso programa de futebol. No entanto, o progresso e os resultados em campo não foram no nível exigido para que o estado do Mississippi alcance o nível de sucesso. precisamos e esperamos.”

“Zach enfrentou uma situação desafiadora e sem precedentes em dezembro passado. Ele proporcionou ao programa de futebol a liderança e a estabilidade necessárias durante um período trágico. Não há dúvida de que ele causou um impacto positivo na vida de nossos estudantes-atletas durante sua estada aqui. .” Somos gratos por suas contribuições ao estado do Mississippi e desejamos-lhe o melhor, tanto pessoal quanto profissionalmente. “

O presidente do estado do Mississippi, Mark Keenum, acrescentou:

“Quando Zach Salmon foi contratado após o falecimento do treinador Leach, uma das características que ele refletiu foi a capacidade de identificar talentos e recrutá-los de forma eficaz. Tenho plena confiança de que Zach agirá rapidamente para identificar um novo líder para o nosso programa de futebol, que irá energizar nossa equipe, nossos alunos e nossa base de fãs leais e apaixonados.”

“Quero agradecer sinceramente a Zach Arnett por seu trabalho árduo e serviço prestado à universidade e ao nosso programa de futebol. Serei eternamente grato a Zach pela forma como ele se destacou após o falecimento repentino do técnico Mike Leach. momentos difíceis por horas para liderar nossa equipe, protegendo os 25 melhores da classe, nos recrutando e nos levando a uma vitória do ReliaQuest Bowl sobre Illinois. Zach conseguiu essas coisas, e nossos fãs devem respeitá-lo e apreciá-lo pelo tremendo serviço que ele prestou a MSU. Estamos todos no estado do Mississippi “Desejo o melhor a Zach e sua maravilhosa família. “Sei que ele continuará a desfrutar de uma excelente carreira de treinador.”

Os Bulldogs retornarão à ação no sábado contra Southern Miss antes de concluir a temporada com o concurso anual Egg Bowl contra Ole Miss no Dia de Ação de Graças. Ambos os jogos serão disputados em casa, em Starkville. Se a MSU conseguir vencer esses jogos, isso marcará a 14ª temporada consecutiva de elegibilidade do programa.

Quem poderia ser o próximo no Mississippi?

Arnette se tornou o terceiro técnico a ser demitido da FBS nos últimos dois dias, já que sua demissão ocorreu um dia depois que a Texas A&M demitiu Jimbo Fisher e Boise State deixou Andy Avalos.

Quem poderia ser o próximo em Starkville? Ross Dellinger, do Yahoo Sports, apontou vários treinadores sentados como alvos potenciais na próxima busca por treinadores da escola.

Alguns nomes a serem considerados ao abrir na Mississippi State: Jamey Chadwell, Lance Leipold, Willie Fritz, Tom Herman, John Sumrall, Jeff Libby, Rhett Lashley. -Ross Dellinger (@RossDellenger) 13 de novembro de 2023

A MSU tem sido uma porta giratória desde que Dan Mullen partiu para a Flórida em 2017, depois de passar nove anos em Starkville. Joe Moorhead foi demitido após duas temporadas, o que levou à contratação de Leach, ex-técnico do Texas Tech e do Washington State.

Leach teve 19-17 no geral e 11-15 no jogo da SEC antes de sua morte prematura em 12 de dezembro de 2022, aos 61 anos. E agora Arnette, coordenador defensivo de Leach, foi demitido.