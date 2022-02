Estado de Ohio evita retorno tardio após grande rali, vence Illinois por 86-83

Ohio State nunca saiu na frente no primeiro tempo contra Illinois, mas foi Brad Underwood e a companhia que se atrasaram quando os torcedores da casa acertaram as saídas em Champaign.

Os Buckeyes resistiram a uma tempestade precoce e resistiram até tarde contra o seed 15 Fighting Illini para vencer por 86-83 sobre Illinois no State Farm Center, enquanto o 22º seed Buckeyes conquistou sua melhor vitória em mais de dois meses com a ajuda de um desempenho sólido para a maioria dos os últimos 20 minutos.

um time 1 2 durar #22 Estado de Oyo 36 50 86 #15 ILLINOIS 37 46 83

No que foi um jogo de um ponto 9,5 segundos atrás, Kyle Young e Cedric Russell dividiram um par de lances livres e Ohio State parou em sua última posse defensiva para ajudar a garantir a vitória na estrada. Illinois estava respirando no último minuto para tentar ligar as coisas, mas não chegou ao limite quando a campainha soou.

Do final do primeiro tempo até o início do segundo tempo, o Ohio State entrou em uma rodada de 22-2 que mudou o jogo, com os Buckeyes subindo dois dígitos depois de perder no final do primeiro tempo. Ohio State empurrou essa diferença de 16 pontos na marca de 12:18, e os Buckeyes voltaram pela mesma margem depois que Underwood foi expulso por sua segunda falta técnica pouco antes da marca de seis minutos.

Mas Illinois cortou para um jogo de dois pontos com 1:49 para jogar com 10-0 em apenas 98 segundos, e teve a chance de igualar ou assumir a liderança com apenas quatro segundos para jogar antes de uma virada de Trent Frazier.

Os donos de Branham abriram caminho para Ohio State marcando 31 pontos em seu terceiro jogo consecutivo de 20 pontos, e AJ Liddell (21) e Kyle Young (18) também tiveram grandes noites para os Buckeyes.

primeira metade



Illinois se beneficiou de um início lento dos Buckeyes, que dispararam apenas três de seus primeiros 12 arremessos, com Illini liderando por 21-8 atrás de um voleio de 3 pontos de Alfonso Plummer. O guarda de transferência de Utah marcou nove dos primeiros 12 pontos de Illinois e terminou o período de abertura com 18 pontos para liderar todos os marcadores.

Mas os Buckeyes não desistiram depois de perder 13 pontos no início dos primeiros nove minutos e meio. Ohio State respondeu com uma queda de 12-2 para a marca de 6:46, e Branham marcou cinco deles para frustrar os Buckeyes por apenas um ponto, 23-22.

Illinois retornou sete pontos com três minutos de jogo, enquanto Plummer continuou a rasgar, mas Bokes respondeu fechando a entrada por 8 a 2 para cortar a vantagem de Illini por um ponto no intervalo.

Ohio State e Illinois pontuaram porcentagens quase idênticas no primeiro turno, 44,4 a 44,1, mas os 16 pontos de Eleni na pintura foram o dobro do total de Buckeye. O banco de Buckeye ultrapassou os reservas de Illinois por 14, no entanto, já que Kyle Young deu um grande impulso ao Ohio State com 13 pontos no primeiro tempo.

No entanto, o estado de Ohio nunca chegou à frente no primeiro tempo, enquanto Illinois teve a vantagem por mais de 19 minutos.

Estado de Ohio ESTADO Illinois 86 pontos 83 27-52 (51,9%) FGM-FGA (PCT) 30-63 (47,6%) 6-12 (50%) 15h00 – 15h00 (PCT) 12-25 (48%) 26-32 (81,3%) FTM-FTA (Tratado de Cooperação de Patentes) 11-17 (64,7%) 11 Transformação 11 29 Auxílio Total 30 5 Vitórias ofensivas 12 24 Vitórias defensivas 18 29 pontos de bancada 17 5 caroços 0 3 Roubar 7 7 ajudantes 15º

a outra metade



O primeiro arremesso no segundo tempo, um salto de virada de Liddell, Ohio State, deu sua primeira vantagem no jogo, e Branham seguiu com um rebate na próxima posse. Esses dois chutes deram uma vantagem de 16 a 2 para os Buckeyes nos primeiros cinco minutos e uma mudança que colocou Ohio State em 13 pontos na marca de 14:35.

Um erro técnico em Underwood quase sete minutos do primeiro tempo permitiu que Liddell ampliasse a vantagem de Buckeye na sequência de faltas, e o saltador Cedric Russell colocou o Ohio State à frente por 58 a 42 com 12:18 para o final.

Illinois reduziu essa vantagem para oito pontos nove minutos antes do jogo, mas o chute de três pontos de Russell da ala silenciou a torcida do time da casa e colocou o Ohio State à frente por 11 pontos. Uma falta ofensiva do outro lado enfureceu Underwood, que foi expulso da partida com sua segunda falta técnica.

Mas a equipe de Illini se recuperou nos minutos finais, reduzindo a vantagem de Buckeye para apenas dois pontos com uma jogada de 1:49. Branham e Liddell deram a Ohio State uma vantagem de duas posses com menos de um minuto para jogar, mas Illinois não conseguiu completar uma tentativa de retorno no final.

Plummer terminou com 26 pontos para liderar Eleni, e Kofi Cockburn marcou 12 pontos em um chute de 5 a 15 antes de estragar no segundo tempo.

O que então



Ohio State estará de volta à estrada neste domingo em um jogo das 16h com Maryland.

notas do jogo