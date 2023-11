Essas ofertas de palestrantes da Black Friday incluem até US$ 180 de desconto em equipamentos Sonos

Sonos é um grande nome no mundo do áudio e muitos funcionários do Engadget são grandes fãs. No entanto, uma coisa que você notará sobre seus alto-falantes é que eles raramente são colocados à venda. É o que faz a empresa Venda de sexta-feira negra Particularmente convincente. Os alto-falantes e barras de som da Sonos estão com até US $ 180 de desconto no momento, na própria loja da Sonos e em outros varejistas. Estamos vendo descontos de até 20% em produtos de home theater e em alto-falantes portáteis de até 25%. Muitos pacotes com vários alto-falantes também estão à venda. Essas ofertas estão disponíveis até a Cyber ​​​​Monday, também conhecida como 27 de novembro.

Era 100 dos Sonos

Fotografia de Nathan Ingraham/Engadget O Era 100 é indiscutivelmente o alto-falante diário da empresa e atualmente está com desconto de US$ 50. $ 199 na Sonos

O Sonos Era 100 é a nossa escolha para os melhores alto-falantes de médio porte de todos os tempos Com preço de US$ 199, o desconto é de US$ 50 na Black Friday. Demos ao Era 100, que estreou no início deste ano para substituir o Sonos One, uma pontuação de 88 em nossa análise. Você nem sempre encontrará suporte para Bluetooth e entrada de linha (embora precise de um adaptador para isso) em dispositivos Sonos, por isso é ótimo que eles estejam incluídos aqui. Você pode usar os microfones integrados para ajustar a saída de som da sala.

Infelizmente, não há entrada Ethernet ou integração com o Google Assistant – o último não representa um problema se você conectar o Era 100 a outro alto-falante inteligente habilitado para Assistant. Também descobrimos que não havia separação estéreo verdadeira em um único alto-falante. Então, se você consegue balançar duas unidades, este pode ser o caminho a percorrer. Você pode emparelhá-los para reprodução estéreo e com outros dispositivos Sonos para um home theater mais rico ou uma experiência de áudio para toda a casa.

Quarto Sonos

Fotografia de Nathan Ingraham/Engadget O Sonos Roam, nossa escolha para o melhor alto-falante portátil, tem um desconto de US $ 45 na Black Friday. $ 134 na Sonos

O alto-falante portátil Roam também está à venda. Caiu de US$ 179 para US$ 134. O Roam é menor que o Move (pesa menos de meio quilo). Nessa faixa de preço, é mais competitivo com muitos alto-falantes Bluetooth portáteis. O Roam recebeu nota 87 em nossa análise, com durabilidade, impermeabilização e qualidade de som provando ser pontos positivos. Se você puder comprar duas unidades Roam para emparelhar, melhor ainda. No entanto, por volta de 10 horas, a duração da bateria não foi excelente em nossos testes e o Roam não é o alto-falante portátil mais barulhento que existe. Esta é uma consideração importante quando se trata de festas ao ar livre. No entanto, o Sonos Roam é a nossa principal escolha para o melhor alto-falante portátil inteligente.

Sonos Beam geração 2

Fotografia de Devendra Hardwar/Engadget A segunda geração do Sonos Beam é uma barra de som premium que traz Dolby Atmos para o seu sistema de home theater. $ 399 na Sonos

Falando em home theater, se esse é o tipo de configuração que você procura, você também pode optar por um alto-falante Sonos. O Sonos Beam inclui som Dolby Atmos em sua segunda iteração, o que é uma grande melhoria em relação à primeira geração porque possui um som mais envolvente. Mesmo não tendo os drivers Atmos que disparam para cima, o Beam Gen 2 soa muito bem. Como tal, é a nossa escolha para os melhores alto-falantes de médio porte. que isso Disponível por $ 399 Durante a promoção da Black Friday.

Arco Sonos

Foto de Kyle Mack/Engadget O alto-falante premium da Sonos tem um desconto de US $ 180 na Black Friday. $ 719 na Sonos

Se você está procurando uma experiência de alto-falante mais premium, o Sonos Arc pode ser do seu interesse. Existem alto-falantes avançados Caiu de $ 899 para $ 719. Demos ao Arc uma pontuação de 85 em nossa análise, elogiando seu excelente som e adaptabilidade em termos de como ele responde a diferentes tipos de conteúdo e outros alto-falantes conectados. O design cilíndrico também confere ao alto-falante uma aparência moderna. Tal como acontece com o Beam, você não poderá conectar todos os seus dispositivos diretamente ao suporte, pois há apenas uma entrada HDMI. No entanto, é a nossa segunda escolha para os melhores alto-falantes premium depois do Sony HT-A7000.

Sonos sub-mini

Fotografia de Devendra Hardwar/Engadget Se você deseja adicionar um pouco de minimalismo à configuração do seu Sonos, considere o Sub Mini, que tem um desconto de US $ 86 na Black Friday. $ 343 na Sonos

Pode ser que você queira aprimorar sua configuração mínima atual do Sonos. Nesse caso, vale a pena considerar o Sonos Sub Mini. O subwoofer integrado pode Seja todo seu por $ 343 Durante a promoção da Black Friday. Caiu de $ 429. Demos ao Sub Mini uma pontuação de 87 em nossa análise. Oferece excelente saída de graves para seu tamanho. Infelizmente, não é compatível com produtos Sonos portáteis, como Move e Roam, mas combina facilmente com os alto-falantes com fio da empresa. Como tal, o Sub Mini é um ótimo complemento para configurações de home theater em apartamentos e casas pequenas.

Quarto Sonos

Fotografia de Nathan Ingraham/Engadget O Sonos Roam, nossa escolha para o melhor alto-falante portátil, tem um desconto de US $ 45 na Black Friday. $ 134 na Sonos

Seu guia de compras da Black Friday: Ver tudo Cobertura da Black Friday do Yahoo, aqui. Siga o Engadget Ofertas de tecnologia da Black Friday. Aprender sobre Tendências da Black Friday No conhecimento. Ouça os especialistas do Autoblog sobre o que há de melhor Ofertas da Black Friday para seu carro, garagem e casae encontra Vendas da Black Friday Para comprar na AOL, selecionado só para você.