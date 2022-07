ESPN pede desculpas por falsa citação de Ja Morant da Ballsack Sports

“This Just In” da ESPN sofreu um golpe baixo depois de reproduzir um clipe inteiro com uma citação falsa de Ja Morant, pedindo desculpas pelo erro no ar na terça-feira.

Na falsa declaração, que se originou da conta satírica do Twitter Polsack SportsMorant afirmou que Michael Jordan seria visto como “apenas mais uma estrela” se jogasse na NBA hoje.

“Se você colocar MJ no jogo de hoje, ele é apenas mais uma estrela”, esta frase falsa, que foi curtida mais de 25.000 vezes no Twitter. “Nós temos eu, Steve, Luca, Dam, Trey – e então caras como Bron, KD, Giannis, Kohi – não é apenas uma estrela e um monte de você sabe, caras normais, você sente?”

A citação foi uma peça Entrevista real de Taylor Rocks com Morantem que o guarda do Memphis Grizzlies alegou que “teria cozinhado” Jordan, afirmando mais tarde que “nunca iria dizer que ninguém vai me vencer um contra um”.

No entanto, a ESPN decidiu não apenas lidar com isso, mas dedicar um segmento inteiro a ele. Após o clipe de “This Just In” de segunda-feira, Rooks e Morant rapidamente atingiram a rede com seus relatos errados e exigiram que fossem corrigidos.

“Ele nunca disse isso na entrevista” corvos cantam. “E eu não posso acreditar que foi ao ar como foi. Deve ter havido um patch lançado para isso”, escreveu ela, instrutora da ESPN.

David Jacoby, JA Morant ESPN. Relatório ovariano

Morant respondeu ao tweet de Rox escrevendo “Essas pessoas são loucas” com um emoji rindo e chorando.

David Jacoby emitiu um pedido de desculpas ao vivo por “This Just In” no dia seguinte.

“Cometemos um erro”, disse Jacobi. “Atribuímos uma citação à aparição de Ja Morant no programa de Taylor Rooks no Bleacher Report que simplesmente não disse isso. Em nome da rede, da equipe do programa e de mim, gostaria de pedir desculpas a Ja e Taylor por nosso erro. . Vamos trabalhar duro para garantir que isso não aconteça novamente.”

Surpreendentemente, esta não é a primeira vez que a ESPN é vítima de um relatório falso da Ballsack Sports. Em abril, Stephen A. Smith Fonte citada Em um episódio de “First Take”, ele afirmou falsamente que James Harden e Networks haviam atingido o ponto de ruptura depois que Kyrie Irving o chamou de “desbotado”.