Espera-se que o Conselho de Árbitros da NBA vote em tornar o jogo permanente no torneio

Fontes disseram à ESPN que o Conselho de Árbitros da NBA deve aprovar na terça-feira o torneio como parte regular das futuras temporadas da liga.

A NBA estava votando para incluir o jogo anualmente para as temporadas 2020-2021 e 2021-2022, mas o apoio está em vigor antes das reuniões de propriedade da liga de verão de terça-feira para transformar a competição em uma liga regular. Um componente da tabela classificativa, disseram fontes à ESPN.

As fontes disseram que o Conselho de Governadores também deve emitir uma regra que penalize “infrações” em períodos de pausas rápidas com lances livres e posse de bola.

O Torneio de Jogos cresceu em popularidade e conveniência entre organizações e fãs nos últimos dois anos. Uma das esperanças iniciais da liga, com equipes do sétimo ao 10º lugar em ambas as conferências competindo pelo sétimo e oitavo lugares, era reduzir a deterioração entre as equipes e manter mais franquias e mais bases de fãs por mais tempo na temporada regular.

A National Basketball Association (NBA) acredita que essa regra, e achatando as chances de loteria para equipes com piores registros, motivou menos equipes a diminuir ativamente os rankings em busca de melhores chances nas escolhas mais altas do draft.

Espera-se que outra mudança no calendário da temporada regular da liga – o campeonato na temporada – seja objeto de mais discussões na reunião de terça-feira, disseram as fontes. O comissário Adam Silver e a liga vêm discutindo o campeonato da temporada e seu impacto no cronograma e na receita continuamente com o sindicato dos jogadores.

A negociação coletiva deve ocorrer com a Federação durante os torneios e a temporada.

As conversas se concentraram em um torneio na temporada que começará com jogos de sinuca como parte da programação da temporada regular antes que as equipes com os melhores registros avancem para um torneio de oito equipes, que deve terminar antes do Natal, disseram fontes à ESPN. Uma das propostas, segundo fontes, é encurtar a temporada regular de 82 para 78 jogos.

As fontes disseram que os dois lados discutiram a alocação de US$ 1 milhão por jogador para o time vencedor, e os jogadores provavelmente verão mais incentivos financeiros e competitivos antes de chegar a um acordo sobre a fórmula. A NBA foi impulsionada pelo potencial de receita lucrativa de televisão e patrocínio que a liga esperava gerar crescimento financeiro a longo prazo.