Especificações do Tensor G3: todos os principais detalhes do vazamento

Embora ainda tenhamos mais dois dispositivos baseados no Tensor G2 este mês, a próxima atualização do Google para o Tensor G3 na série Pixel 8 aparentemente trará algumas atualizações drásticas para as especificações do chip.

De acordo com o informante Kamila Wojciechowska durante Autoridade do AndroidO Tensor G3 será uma grande atualização com núcleos mais modernos, suporte para os padrões de armazenamento mais recentes, uma nova GPU e muito mais.

Começando com os núcleos, parece que o Google Tensor G3 mudará o layout básico novamente, desta vez com um design 1 + 4 + 4. Isso mudou do Tensor e do Tensor G2, ambos com layouts 2 + 2 + 4.

Obviamente, o único grande núcleo é o Cortex-X3, que terá clock de 3,0 GHz. Atrás dele estará o mais moderno Cortex-A715, com quatro desses núcleos intermediários com clock de 2,45 GHz. Este é um grande avanço em relação ao Cortex-A78 que estava no Tensor G2. Quanto aos núcleos “pequenos”, serão quatro núcleos Cortex-A510 com frequência de 2,15 GHz, que também são mais modernos em comparação com o Cortex-A55 das gerações anteriores do Tensor.

tudo isso foi Anunciado em 2022então tecnicamente o Tensor G3 ainda estará um pouco atrás, mas muito mais próximo do que nunca.

Essas atualizações sozinhas devem fornecer um aumento significativo no desempenho geral da CPU, bem como em sua eficiência. Isso também fornece suporte para ARMv9, que permite atualizações de segurança. O Pixel 8, de acordo com Wojciechowska, usará essa atualização para implementar as Extensões de Caracterização de Memória (MTE) da Arm para ajudar a prevenir ataques baseados em memória. Isso também removerá completamente o suporte de 32 bits, do qual o Google já havia se afastado no Pixel 7.

Outro ponto importante de atualização é o armazenamento, pois este novo chip permite que o Pixel 8 suporte o armazenamento UFS 4.0 mais rápido e eficiente usado em dispositivos como o Galaxy S23 Ultra e OnePlus 11.

A GPU também está recebendo uma grande atualização, com o Tensor G3 supostamente adquirindo a nova GPU Immortalis da Arm, especificamente o Mali-G715. Esta não é a geração mais recente, mas uma GPU de 10 núcleos forneceria uma atualização significativa, incluindo suporte para rastreamento de raios.

O Tensor G3 atualizará a decodificação/codificação de vídeo, usando o bloco “BigWave”. Ele retém a decodificação AV1 do Tensor G2, mas também adiciona codificação AV1 de até 4k30. Para codificação, o chip Pixel 8 suportará até 8k30, mas não está claro se o Google realmente enviará o recurso. A atualização do TPU também está sob o codinome “Rio”, que trará uma velocidade de clock mais rápida de 1,1 GHz. Não há detalhes, mas dizem que é uma atualização “grande”. O novo processador de sinal digital, “callisto”, traz uma configuração quad-core, 512KB/core a 1065MHz, que supostamente descarrega mais processamento de imagem.

Como mencionado anteriormente, o chip Tensor G3 do Pixel 8 não trará nenhuma alteração no modem, o que pode não ser grande coisa considerando a grande atualização que veio com o modem Exynos 5300 no Tensor G2. Em um teste anterior, descobrimos que o desempenho do modem Pixel era comparável ao da Qualcomm.

O Google Tensor G3 também deve ser um chip de 4nm feito de acordo com o processo da Samsung. Espera-se que a série Pixel 8 chegue em outubro de 2023.

