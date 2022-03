Especialistas dizem que o povo russo pode não ser capaz de resistir ao ‘bloqueio econômico’

O penalidades incapacitantes imposta à Rússia para invadir Ucrânia Eles já estão causando estragos na vida dos russos comuns, que só podem esperar que as coisas piorem nos próximos dias e semanas, dizem os especialistas.

As medidas anunciadas pelos Estados Unidos e seus aliados no fim de semana incluem direcionar a capacidade do Banco Central da Rússia de apoiar a moeda do país, o rublo, que diminuiu cerca de 30% Em relação ao dólar dos EUA na segunda-feira para menos de 1 centavo. Ele recuperou alguma força depois que o Banco Central da Rússia mais que dobrou sua taxa de juros para 20% para sustentar a moeda.

Os desenvolvimentos fizeram os russos enfrentarem a perspectiva de preços mais altos e reduziram as viagens ao exterior, já que a desvalorização do rublo fez com que os depositantes nervosos invadissem bancos e caixas eletrônicos. As postagens nas redes sociais traziam relatos de longas filas e caixas eletrônicos se esgotando.

Gestão bancária acelera em #Moscou Depois que Putin impôs controles de capital disruptivos na noite passada para proteger a economia em colapso. Esta é a Rua Svetnoy, no coração de Moscou. pic.twitter.com/LgaclQzaPB – Jason Corcoran (@jason_corcoran) 1º de março de 2022

A Administração de Transportes Públicos de Moscou alertou os moradores da cidade no fim de semana que eles poderiam ter problemas para usar o Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay para cobrir as tarifas porque o VTB, o banco russo que lida com transações, estava entre as entidades afetadas pelas sanções internacionais.

Apple Pay e Google Pay não funcionam mais no sistema de metrô de Moscou, resultando em longas filas enquanto as pessoas se atrapalham com dinheiro pic.twitter.com/ezaLZneKiJ – Jason Corcoran (@jason_corcoran) 28 de fevereiro de 2022

Com os voos proibidos, o empresário Vladimir Vyasilov disse à Associated Press que está considerando dirigir para outro país para pegar um voo no exterior com visto de estudante. “Estou em desacordo com as decisões de todas as autoridades há muito tempo e, por esse motivo, guardo todo o meu dinheiro apenas em moedas e sou cético em relação ao Sberbank, VTB, aos bancos nacionais em geral”, disse ele. “Não posso dizer que estava pronto [for sanctions] Mas eu estava o mais preparado possível para ser cidadão da Federação Russa. ”

Pelo menos metade dos US$ 640 bilhões estimados em reservas de moeda forte da Rússia foram congelados, segundo autoridades europeias.

Estes são os voos planejados do Aeroporto SVO de Moscou para amanhã. Uma cidade em crescente isolamento. Uma tragédia pela qual apenas uma pessoa é responsável. pic.twitter.com/h5uxpRf90K – Carlbildt (@carlbildt) 28 de fevereiro de 2022

O Banco Central da Rússia elevou nesta segunda-feira sua principal taxa de juros para 20%, de 9,5%, em um último esforço para conter uma disputa pelos bancos. Analistas dizem que isso significa que proprietários russos com hipotecas ou empresários que fizeram empréstimos podem ser afetados pela duplicação do preço.

Os russos verão seu padrão de vida cair à medida que os preços dos bens importados, incluindo os iPhones, aumentarem.

“Antes do fim de semana, havia indícios de que a guerra na Ucrânia havia causado pânico entre famílias e empresas russas. Os russos fizeram fila em agências bancárias e caixas eletrônicos foram esvaziados enquanto as pessoas tentavam trocar seus rublos por moedas estrangeiras”, disse Tatiana Orlova, analista. .Em Oxford Economics, em nota na segunda-feira aos clientes. Houve relatos locais de pessoas comprando produtos da linha branca [such as stoves and other large home appliances] Para transformar seus rublos baratos em algo de valor tangível.”

Como estamos privados dos fundamentos e enfrentando uma inflação descontrolada, vamos começar a ver uma agitação geral”, disse Karl Weinberg, economista-chefe da High Frequency Economics, em teleconferência na segunda-feira.

David Feldman, professor de economia na William & Mary na Virgínia Contar Imprensa Associada. “Qualquer coisa que for importada verá o custo local da moeda subir. A única maneira de impedir isso será o subsídio maciço.”

“Bloqueio econômico”

Weinberg disse que as amplas sanções que os Estados Unidos e seus aliados impuseram à Rússia são como “um bloqueio econômico, e não acho que a economia russa possa arcar com isso”.

“Se tivéssemos três semanas do que está acontecendo hoje para a economia russa, estaria acabado”, disse Weinberg. “Meu pressentimento é que a economia russa não pode sobreviver a três semanas disso sem falhar completamente.”

“As democracias ocidentais surpreenderam muitos com sua estratégia de colocar intensa pressão econômica sobre a Rússia, isolando-a efetivamente dos mercados financeiros globais”, disse Oliver Allen, especialista em mercados da Capital Economics, a investidores em uma nota de pesquisa. “Se a Rússia continuar em seu curso atual, é muito fácil ver como as últimas sanções podem ser apenas os primeiros passos em um corte profundo e duradouro das relações financeiras e econômicas da Rússia com o resto do mundo.”

A Rússia fez progressos na produção de muitos bens no mercado interno, incluindo a maioria de seus alimentos, para proteger sua economia de sanções, disse Tyler Kostra, professor associado de política e relações internacionais da Universidade de Nottingham, à AP. Ele observou, por exemplo, que frutas que não poderiam ser cultivadas na Rússia seriam “de repente muito mais caras”.

Os consumidores russos podem conseguir comida, mas os agricultores do país podem não conseguir peças para seus equipamentos, disse Weinberg.

O setor automobilístico, um grande empregador, disse Chris Weaver, CEO da Macro-Advisory, uma empresa de consultoria estratégica na Eurásia, “está sendo atingido muito rapidamente com a proibição da importação de chips e outras peças”.

Weinberg disse estar “aliviado” por a China não estar tentando neutralizar os danos à Rússia, que o economista disse que poderiam ser alcançados pela Rússia vendendo todas as suas exportações para Pequim.

Weinberg disse sobre o banco central em Pequim: “O Banco Popular da China pode ser uma tábua de salvação para o rublo e a economia russa, e a China falhou no teste dos ‘melhores amigos’ por uma ampla margem”.

O economista observou que o Banco Popular da China estaria em risco de sanções se comprasse ouro da Rússia. Weinberg afirmou que “a China não está pronta para formar um sistema monetário separado com a Rússia no momento, o que eles deveriam fazer”.

“Embora a China possa destruir nossa economia, não acho que seja do interesse da China explodir a economia global.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.