Espanha e Portugal comprometem-se com um futuro mais verde com investimentos e políticas revistas em energias renováveis ​​e hidrogénio até 2030.

A Península Ibérica deverá tornar-se o futuro centro de energia limpa da Europa, na sequência dos esforços dos governos espanhol e português para acelerar a transição verde.

Num movimento que sinaliza o compromisso de Espanha com um futuro mais verde e uma maior independência energética, o Ministério das Alterações Ambientais de Espanha (MITECO) revelou um projecto revisto do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) no final de Junho. O projeto delineava metas mais ambiciosas para 2030 em matéria de energias renováveis ​​e hidrogénio verde.

O projeto descreve a meta de energia renovável da Espanha de 81% da produção de eletricidade até 2030, estabelecendo uma meta significativamente mais elevada para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, bem como um aumento significativo na capacidade alvo de produção de hidrogénio verde através da eletrólise. aumentou para 11 gigawatts – quase três vezes o original.

O plano descreve investimentos totais de até 294 mil milhões de euros, dos quais se acredita que 85% sejam atribuídos a fontes privadas e os restantes 15% a fundos públicos. Do investimento total, 40% serão destinados às energias renováveis, 29% à conservação e eficiência energética, 18% às redes energéticas e 12% à electrificação da economia.

Em linha com este novo projecto do Plano Nacional de Energia e Clima, a Espanha estabeleceu recentemente uma parceria com a Itália e Marrocos como parte da iniciativa European Hydrogen Backbone (EHB).

Portugal também clarificou as suas ambições em matéria de energia limpa com novas metas ambiciosas para as energias renováveis ​​e a produção de hidrogénio verde. Estes permitiram a Portugal duplicar as suas metas para 2030 em termos de capacidade de energia solar e instalações fotovoltaicas e aumentar a sua meta de redução das emissões de gases com efeito de estufa para 55%, refletindo o seu compromisso com um futuro neutro em carbono, longe das centrais elétricas alimentadas a gás natural. .

Organizada pelos líderes mundiais do hidrogénio, a próxima Conferência Mundial de Hidrogénio e Energias Renováveis ​​Ibérica e Fórum de Networking, que terá lugar de 12 a 14 de setembro no Riu Plaza España, em Madrid, testemunha a confiança por detrás das aspirações de energia verde da região e do potencial do mercado de energia limpa da Península Ibérica. . , e servirá, sem dúvida, como um centro para muitas parcerias de energia limpa e diálogo, debate e aprendizagem sobre energia limpa na região. Os palestrantes em destaque incluem:

Thierry Lebourg Fundador e Presidente, Hydel

Fundador e Presidente, Anton Martínez Rodríguez Diretor-Presidente, Enagas são renováveis

Diretor-Presidente, Elena González Sanchez Diretor de Eficiência Energética, Aceona

Diretor de Eficiência Energética, Nuno Ribeiro da Silva Presidente, Endesa Portugal

Presidente, Marcel Kalji Diretor Administrativo, Olá

Diretor Administrativo, Inês Diogo Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Madokua

Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Joan Batalla Pejerano Presidente, Cedigas

Presidente, José M Lopes Diretor Geral, Espanha, Inteligência

Diretor Geral, Espanha, Sarah Piskor Diretor – Estratégia, Política e Comunicações, ENTSOG

Diretor – Estratégia, Política e Comunicações, Isabel Rodríguez de Rivera Diretor Administrativo, Parceiros Glenmont

Diretor Administrativo, MARIA TRINIDAD NAVARRODiretor Administrativo, Soto Solar, E muitos mais…

Os principais temas da conferência são:

Implicações políticas nacionais e europeias para a transição para energias limpas na Península Ibérica

Integração de projetos de energias renováveis ​​e hidrogénio

Gargalos na cadeia de abastecimento e engenharia, produção de hidrogénio e melhorias na infraestrutura

Desenvolvimento de melhores práticas de integração de armazenamento solar e eólico

Bancabilidade de projetos de hidrogénio renovável e verde

Usuários corporativos de energia e PPAs, compradores de hidrogênio, clusters e estudos de caso… e muito mais…

O dia de masterclass pré-conferência deste ano apresenta sessões esclarecedoras de duas horas em dois fluxos separados no dia 12 de setembro: um fluxo focado no hidrogénio que se aprofunda no desenvolvimento de projetos, bancabilidade e desenvolvimentos regionais ibéricos, e um fluxo de energias renováveis ​​com foco em PPAs. , baterias e armazenamento e aquisição de talentos.

