Escolhas, cronograma do basquete universitário: previsões do Kansas x Texas Tech e outros jogos importantes no sábado

A lista de jogadores do basquete universitário no sábado está repleta de emoção, com as equipes classificadas participando ao longo do dia. Dadas as interrupções no cronograma causadas pela pandemia de COVID-19 no mês passado, é um grande sinal quando entramos no meio do multiplayer com equipes em busca de ritmo e normalidade.

Entre os destaques do dia está um trio na CBS que começa com um confronto AAC entre Wichita e número 12 Houston, seguido pela 12ª grande batalha entre o No. 14 Texas E Oklahoma. Networking termina com uma das últimas três equipes em que a 20ª equipe está invicta Colorado, jogando em Estado de san diego No que pode ser o teste mais difícil para os aríetes.

Nos outros lugares, há duas partidas entre times classificados uns contra os outros. Na SEC, nº 18 Tennessee Ele vai viajar para enfrentar o número 21 LSU Em uma batalha entre duas das melhores defesas do país. E em Big 12, No. 6 kansas Ele vai pegar a estrada para enfrentar o número 25 Texas Tech Enquanto os Red Raiders buscam uma grande vitória sob o comando do técnico do primeiro ano, Mark Adams.

Aqui estão as escolhas de especialistas da CBS Sports para esses jogos enquanto nos preparamos para um dia inteiro de basquete universitário.

Probabilidades do livro de matemática de César | Todos os horários são da Hora do Leste

Nº 20 do estado do Colorado em San Diego



Jogo em destaque | San Diego State Astecs vs Colorado State Rams

16h | CBS, CBSSports.comE CBS Sports App (gratuitamente) — O encontro de Mountain West agendado às pressas é um jogo intrigante, colocando um time ofensivo de alta qualidade do estado do Colorado contra uma das melhores unidades defensivas do país no estado de San Diego. Os astecas estão com 6 a 0 nesta temporada e são a melhor equipe defensiva que o Colorado State já enfrentou. Espere que os astecas surjam com uma vitória apertada em uma partida de baixa pontuação. Previsão: San Diego State 59, Colorado State 55

No. 6 Kansas no No. 25 Texas Tech



Jogo em destaque | Texas Tech Red Raiders x Kansas Jayhawks READ Raios para lembrar David Robertson

16h | ESPN2, fuboTV (Experimentar gratuitamente)– Melhor artilheiro da Texas Tech Kevin McCullar Ele permanece em dúvida devido à infecção, já que os Red Raiders também estão resolvendo os problemas do COVID-19. Uma equipe KS mais saudável deve ser capaz de pegar o ritmo, explorar qualquer profundidade ou problemas de condicionamento com o TTU e sair com uma boa vitória na estrada. Predição: KS 74, Texas Tech 67

No. 18 TN no No. 21 LSU



Jogo em destaque | LSU Tigers vs. Voluntários do Tennessee

18h | ESPN2, fuboTV (Experimentar gratuitamente)– Os Tigres são # 1 e os Voluntários são # 2 nacionalmente nas classificações de proficiência defensiva do KenPom, mas isso não significa que estamos entrando em um jogo abaixo dos 50 anos. Ambas as equipes estão em seu melhor ataque quando jogam em um ritmo alto, então isso pode se transformar em um festival de giros desleixado com um número frustrante de três arremessos perdidos. Dado que o LSU terá uma vantagem apertada em casa, espera que o Tigers aproveite o momento no segundo tempo para uma grande vitória na conferência. Predição: LSU 71, TN 63

Wichita State em No. 12 Houston



Jogo em destaque | Houston Cougars x Wichita State Shockers

12h | CBS, CBSSports.comE CBS Sports App (gratuitamente) — Como Jogador AAC do Ano Tyson Etienne Você começa a avançar, o ataque do Estado de Wichita se intensificará e os Shockers se encontrarão na metade superior do AAC. Mas seguir o caminho de Houston é um lugar difícil para começar a ganhar impulso. Apesar de seus problemas de lesão, os Cougars ainda são uma equipe defensiva corajosa que pode sufocar o Estado de Wichita. Previsão: Houston 73, Wichita State 64

No. 14 Texas em Oklahoma



Jogo em destaque | Oklahoma State Cowboys x Texas Longhorns READ Os vikings colocaram Dalphin Cook na lista COVID-19

2 m | CBS, CBSSports.comE CBS Sports App (gratuitamente) — O Oklahoma State entra depois de perder quatro de seus últimos cinco jogos, incluindo três em casa. Os Cowboys ainda descobrem as coisas de uma forma ofensiva, o que torna jogar no Texas uma tarefa difícil. Os Longhorns começaram a jogada dos 12 grandes, mantendo ambos West Virginia E Estado de Kansas Menos de 60 pontos em vitórias de dois dígitos. A lista de carregados de transporte do Texas parece estar oscilando, o que os torna claramente os favoritos neste jogo e um sério candidato na corrida dos 12 Grandes. Predição: Texas 68, Oklahoma 60