Erupção do vulcão La Palma hoje: evacuação, possível tsunami e atualizações ao vivo

A nuvem de cinzas La Palma se espalhou para o leste

Jatos de lava vermelha quente dispararam alto nos céus de La Palma na manhã de quinta-feira Cinzas tóxicas do vulcão Cumbre Vieja cobriram a área circundante As autoridades buscaram abrigo para milhares de pessoas que foram forçadas a fugir.

pelo quinto dia A lava escorrendo pelas encostas do vulcão inundou casas, escolas e plantações de banana, embora mais lento do que nos dias anteriores.

“Todo domingo que começou como algo fora do comum, uma coisa linda de se assistir, se transformou em uma tragédia no dia seguinte”, disse Nancy Ferrero, dona de uma joalheria local. “Tenho muitos amigos lá, as famílias perderam tudo. Nossos corações estão quebrados. “

As paredes de lava negra avançaram lentamente para o oeste desde domingo, queimando tudo em seu caminho.

Com mais de 200 casas foram destruídas e milhares não puderam voltar para suas casasO governo regional das Ilhas Canárias disse que vai comprar dois conjuntos habitacionais com 73 propriedades para os desabrigados. Os bancos espanhóis anunciaram conjuntamente que oferecerão casas vazias como abrigo de emergência.

Imóvel Portão Idealista estimou que o vulcão já foi destruído até agora Imóveis no valor de cerca de 87 milhões de euros ($ 102 milhões).

Vulcanologistas disseram que os gases da erupção vulcânica não são prejudiciais à saúde. Mas uma nuvem densa agora se estende por cerca de 4,2 quilômetros (2,6 milhas) no ar, aumentando as preocupações com a visibilidade dos voos. O aeroporto ainda está aberto, mas as autoridades disseram aos pilotos para ficarem longe do local da explosão.

Espera-se que os ventos predominantes empurrem a nuvem para o leste nas próximas horas no resto do Arquipélago das Canárias, na Península Ibérica e no Mediterrâneo, de acordo com o Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus da União Europeia.

Foto: Reuters / Nacho Dossi