Enviado para minha vida de cima

Jordan Kimball

Jordan Kimball / Instagram

Jordan Kimball Nada mais do que um diploma de bacharel.

a Nação Bacharel Najma, 30, se casou com seu noivo Cristina Creedon No sábado em Houston, ele compartilhou fotos da bela cerimônia e recepção de segunda-feira no Instagram.

“Querida Christina, você é a bênção pela qual sempre rezei, meus cumprimentos para amá-la para sempre! Eu amo nosso amor incondicional e reconfortante. Eu realmente sinto que você foi enviada para minha vida do alto, prometo a você com todo meu todos os anos da minha vida. Eu te amo, Sra. Kimball, sempre” ele livros.

“Jordan Kelly, estou tão orgulhoso de ser sua esposa”, escreveu Creedon para si mesma. Correspondência. “Você é minha constante e minha melhor amiga. Eu te amo longe da lua e de todas as estrelas. Para sempre, minha querida.”

O casal se casou na frente de 92 amigos e familiares no The Windsen em Houston, de acordo com nós semanalmente. A cerimônia consistia apenas em votos tradicionais, depois de terem trocado mensagens pessoais uma hora antes. Creedon caminhou pelo corredor até a capa da Divisi Strings de Can’t Help Falling in Love, de Elvis Presley.

Eles realizaram sua primeira dança em “When You Say Nothing at All” de Allison Krause na pista de dança em preto e branco, antes de partir para sua lua de mel no Havaí, de acordo com o post.

Kimball Confira o vídeo dela no site Para Creedon na véspera de Natal de 2020, depois de oficializar o relacionamento no Instagram há um ano, em novembro de 2019. “Eu dobraria meu joelho um milhão de vezes para ficar ao seu lado”, escreveu ele após a proposta. “Este anel representa o quanto eu amo e escuto você.”

A modelo foi concorrente da 14ª temporada de A solteira Em 2018, ele competiu durante o qual Becca Kafrinseu coração até sua alta na quinta semana.

Durante a 5ª temporada de Bacharel no céuFicou noivo por pouco tempo Jenna Cooper mas eles quebrar coisas Pouco depois do final foi ao ar em 2018. Mais tarde, ele retornou para a sexta temporada, apenas para ser eliminado na segunda semana.