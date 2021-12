Entrevista Mets Joe Espada em Pesquisa em Gestão; Don Kelly retira-se da consideração

O Mets entrevistou o técnico do Astros, Joe Espada, fora do banco, como parte de sua pesquisa em andamento sobre gestão, de acordo com Andy Martino, do SNY (Link do Twitter) A quinta pessoa entrevistada ficou conhecida, juntando-se a Matt Quattaro, Buck Showalter, Brad Osmos e Bob Geren.

Espada, 46, passou as últimas quatro temporadas como técnico no banco de reservas em Houston. Foram seus primeiros dois anos sob o comando de AJ Hinch, e ele manteve a posição mesmo depois que o clube se mudou para Dusty Baker após a demissão de Hinch por seu papel no escândalo de roubo de sinais de 2017. Antes de sua passagem pelos Astros, Espada passou quatro temporadas em a organização dos Yankees, dos quais os três últimos estavam na tripulação Joe Girardi coaching. O tempo de Espada no Bronx coincidiu parcialmente com o do atual gerente geral do Mets, Billy Ebler, que serviu como membro geral assistente do Yankees de 2012 a 2015.

Até agora, Espada não tem muita experiência em dirigir o campeonato. Ele sempre foi visto como um candidato viável para um cargo sênior em algum momento. Durante a temporada de 2018-19, ele supostamente deu entrevistas para cargos de gerenciamento com os Twins, Angels e Rangers, e teria chegado à final para um trabalho no Blue Jays que acabou sendo passado para Charlie Montoyo. No inverno seguinte, ele conheceu os Cubs e os Giants – causando uma impressão forte o suficiente na última organização que uma vez foi relatado como o favorito em uma posição que acabou sendo para Gabe Kapler.

O Espada também atraiu o interesse do outro clube com uma vaga atual no banco de reservas. Foi mencionado anteriormente por Brett Ghiroli e Ken Rosenthal do Athletic esta semana Ele deve sentar-se com Brass A como parte de seu esforço para encontrar um substituto para Bob Melvin.

Dos seis candidatos conhecidos ao cargo no Mets, cinco já deram entrevistas. O outro – o técnico do Pirates Don Kelly – parece ter desistido da corrida. Joel Sherman do New York Post relatou esta noite (no Twitter) que Kelly retirou seu nome de consideração por motivos pessoais. Presumivelmente, isso significa que ele reprisará seu papel como tenente sênior de Derek Shelton em Pittsburgh em 2022.

Isso não significa que o grupo de cinco entrevistados conhecidos sejam os finalistas para o cargo. Mike Puma do New York Post Tweets Que a família Mets teve uma entrevista com outro candidato desconhecido marcada para amanhã de manhã.