Encomende o Pixel 8 Pro nos EUA e ganhe um Pixel Watch 2 grátis; Grande vazamento do Pixel 8 na Google Store

Pixel 8 Pro Do Google, você receberá um Pixel Watch 2 grátis. Assim, a partir do suposto preço de US$ 899,99, os consumidores norte-americanos podem obter um novo telefone Pixel topo de linha, um novo Pixel Watch equipado com o chip Snapdragon W5 Gen 1 em vez do antigo chip Snapdragon W5 Gen 1. O Exynos 9100 de 10 nm de 2018 que alimenta o relógio OG. Espera-se que as pré-encomendas do Pixel 8 e Pixel 8 Pro sejam aceitas logo após o término do evento Made by Google, em 4 de outubro. Agora, de acordo com um trailer vazado por um dos informantes do X com a alça @Za_Raczke aqueles nos EUA estão pré-encomendando um

Para aqueles que procuram acompanhar o ecossistema Pixel, esta é uma melhoria em relação ao crédito de US$ 200 da Google Store que os consumidores norte-americanos obtiveram no ano passado quando encomendaram o Pixel 7 Pro. Aqueles nos EUA que encomendaram o Pixel 7 receberam um crédito de US$ 100 na Google Store. Infelizmente, neste momento, não sabemos o que o Google oferecerá com a pré-encomenda Pixel 8 (Que há rumores de que custa US$ 100 a mais, começando em US$ 699).

Pixel 8 Uma página diferente lembra que Relógio Pixel Pode ser usado para tirar uma foto em um smartphone Pixel. durar Fotos vazadas Na Google Store da mesma promoção para recursos do Pixel, como Clear Calling e Live Translate. Ambos usam inteligência artificial e, enquanto um oferece chamadas claras e sem ruído de fundo, o outro oferece tradução instantânea em 49 idiomas, respectivamente. Outra página discute os recursos de segurança doUma página diferente lembra quePode ser usado para tirar uma foto em um smartphone Pixel.

As páginas vazadas da Google Store também dizem que Pixel 8 A série oferece “carregamento rápido” e “bateria com a qual você pode contar o dia todo”. A página de recursos da câmera menciona Super Res Zoom, Macro Focus, Night Sight e Magic Editor. Este último permitirá aos usuários fazer todo tipo de ajustes na imagem após seu processamento. A página Gravação de vídeo discute o novo software Audio Magic Eraser que remove sons perturbadores do áudio que você gravou durante a gravação de vídeo.

Algumas páginas são discutidas Pixel 8 Pro A configuração da câmera inclui uma câmera principal de 50 megapixels que tira melhores fotos com pouca luz, uma câmera ultra grande angular de 48 megapixels para melhores fotos macro, uma câmera telefoto de 48 megapixels que, segundo o Google, oferece o melhor zoom já feito em um telefone Pixel, e uma câmera frontal de 10,5 megapixels. Uma câmera para tirar as selfies mais nítidas que você já tirou.

o Pixel 8 Pro Ele terá uma tela QHD + de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 1-120 Hz e sob o capô estará um Tensor G3. O telefone possui 12 GB de RAM e 128 GB, 256 GB e 512 GB de armazenamento. o Pixel 8 Ele terá uma tela de 6,2 polegadas com resolução FHD + e taxa de atualização de 120 Hz, e a barra na parte traseira possui uma câmera primária de 50 megapixels e uma câmera ultra-grande angular de 12 megapixels. Na frente haverá uma câmera selfie de 10 megapixels.

Fique ligado em nossa cobertura do evento Made by Google no dia 4 de outubro!