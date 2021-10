Empurrando o CEO para retornar ao cargo

O empresário bilionário americano Jeff Bezos caminha com o presidente e CEO da Blue Origin, Bob Smith, depois que Bezos voou no vôo inaugural da empresa para a borda do espaço, na cidade vizinha de Van Horn, Texas, EUA, em 20 de julho de 2021.

Algumas unidades de negócios sofreram mais perdas do que outras: uma pessoa disse que o programa New Shepard fez com que as pessoas saíssem em massa. A equipe de finanças também sofreu uma perda constante de pessoal, com uma fonte de orçamento chamando a Blue Origin de um pesadelo. Um exemplo de problemas de orçamento contados à CNBC foi o navio Jacklyn, que a Blue Origin comprou da empresa de navegação sueca Stena Line para convertê-lo em uma plataforma de pouso para seus propulsores de mísseis New Glenn. Uma pessoa disse que Jacqueline sofreu uma série de contratempos durante o retrofit, e o projeto está acima do orçamento em 21%, de acordo com outra pessoa – observando que os atrasos estavam relacionados à pandemia de Covid.

Várias pessoas disseram à CNBC que sua saída é um reflexo direto da liderança de Smith – em nítido contraste com os elogios que deram pela paixão e criatividade de seus colegas na empresa. As pessoas que falaram à CNBC o fizeram sob condição de anonimato, por medo de retaliação ou perda de oportunidades de emprego.

Dado que a Blue Origin tem cerca de 4.000 funcionários, as saídas representam centenas de funcionários este ano. Um porta-voz da empresa disse à CNBC que o número total de funcionários da Blue Origin cresceu pouco mais de 450 pessoas desde o final do ano passado, de 3.503 funcionários para 3.957 em agosto.

Embora isso seja significativamente maior do que o desgaste típico da empresa de 8% a 9% ao ano, várias pessoas familiarizadas com a situação disseram à CNBC que, desde o início do ano civil, o desgaste já havia ultrapassado 20% em 2021 – observando que Azul A origem menos inclui os meses ajustados de dados antes do recente aumento no número de desligamentos de funcionários.

Jeff Bezos ‘ A CNBC soube que a Blue Origin está passando por uma alta rotatividade, com a empresa espacial essencialmente perdendo talentos da pressão do CEO Bob Smith para retornar ao escritório.

Além disso, como parte da pressa de Smith para trazer os funcionários de volta ao escritório, pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o CEO em maio deu início ao programa de divulgação da vacina da Covid, com “pontos verdes” nos crachás da empresa. Várias pessoas disseram que a iniciativa de Smith foi baseada na boa vontade. Bastava aos funcionários pedir à recepcionista do consultório que colocasse os adesivos circulares verdes no crachá, sem a necessidade do comprovante de vacinação. Posteriormente, a Blue Origin adicionou um pedaço de papel para os funcionários assinarem antes que pudessem obter um ponto verde, mas qualquer pessoa ainda tinha que mostrar o cartão de vacina ou indicar quando o recebeu.

A maior vitória da empresa este ano foi o lançamento da primeira equipe New Shepard, que foi um sucesso total. Mas a descoberta do míssil suborbital veio após anos de atrasos, com a Blue Origin dizendo anteriormente que a New Shepard lançaria pessoas até o final de 2017.

Smith aumentou rapidamente o quadro de funcionários da Blue Origin, de pouco mais de 1.000 quando ele ingressou em 2017. Mas o tempo de Smith também viu a empresa lutar para oferecer vários programas principais, Mais notavelmente o diretor de operações da Blue Origin, que saiu no final do ano passado .

Bezos contratou Smith para ser seu braço direito e tomar as decisões do dia-a-dia, servindo em um papel semelhante como chefe de equipe da SpaceX e COO Gwen Shotwell sob Musk.

O New Glenn é o foguete reutilizável de próxima geração que está sendo desenvolvido pela Blue Origin para lançamentos orbitais, um mercado dominado pela SpaceX e pela United Launch Alliance. O míssil foi originalmente programado para lançamento em seu vôo inaugural em 2020, mas foi adiado até então Pelo menos no último trimestre de 2022. Essa meta é muito otimista, disse uma pessoa familiarizada com o progresso do desenvolvimento do foguete, definindo o lançamento inaugural do Newglin em 2024 ou mais tarde.

O BE-4, o centro do motor de foguete da Blue Origin, deveria estar pronto em 2017, mas uma miríade de problemas de desenvolvimento significa que a empresa ainda não entregou seus primeiros motores prontos para voar. Notavelmente, o programa BE-4 é importante fora do escopo da empresa, como ULA assinou contrato para usar os motores para alimentar seus mísseis Vulcane escolha Blue Origin Aerojet Rockettin COMO FORNECEDOR – Com a ULA por muito tempo como o provedor de lançamento confiável para a valiosa e classificada nave espacial do Pentágono.

O contrato da ULA especificava que a Blue Origin entregaria os dois primeiros motores BE-4 prontos para voar em abril de 2020, disse uma pessoa familiarizada com o negócio à CNBC. Mas no início de 2019, a equipe de motor da empresa forneceu uma atualização para Smith e cada componente do motor BE-4 tinha um problema técnico associado a ele, disse a pessoa. A empresa ainda não forneceu motores BE-4 prontos para voar para a ULA.