Emmanuel Quikley fornece faísca na perda explosiva de Knicks

foi nicks Sem o notável assassino do Celtics, Yvan Fournier Sábado à noite, mas seu companheiro de equipe que o substituiu na equipe titular pelo menos tentou assumir o papel.

Com Fournier fora dos gramados com uma rebatida na coxa esquerda, Emmanuel Koekli passou para o time titular e marcou 12 dos 18 pontos no primeiro tempo, proporcionando uma das poucas atuações positivas no jogo de menos gols do Knicks na temporada , Perda de estouro de 99-75 para o Celtics Em Boston.

“Achei que ele jogou muito bem. O primeiro tempo ele organizou para nós e parecia muito bom”, disse o técnico Tom Tibodo sobre o Quickly. “Foi um bom começo para ele e depois disso quero que ele tenha mais controle no segundo metade, e eu acho que ele vai. Ele fez um bom trabalho para nós. “

Fournier marcou 41 pontos, o melhor da temporada, e igualou o recorde de JR Smith de 10 pontos de 3 na vitória do Knicks sobre o Celtics no Madison Square Garden na quinta-feira. Ele teve uma média de 35 pontos com 20 de três pontos em três jogos contra seu ex-time nesta temporada, antes de ficar de fora no sábado à noite.

Emmanuel Quikley, que marcou 18 pontos, passa Marcus Smart. AP

Em apenas seu segundo início de temporada, Quickly fez as três tentativas de longa distância e jogou a cada 12 minutos no primeiro quarto, quando o Knicks arrebatou a vantagem de 26-21.

Com os guardas Derek Rose (tornozelo) e Kemba Walker (joelho) também fora do elenco, Quickly ficou no chão para começar o segundo tempo, marcando quase 15 minutos no geral antes de Tebodo substituí-lo por RJ Barrett. O Knicks, que marcou 12 pontos no segundo tempo, liderou por 44-42 no intervalo.

O ex-astro do Kentucky, de 22 anos, derrotou três jogadores de classe média no terceiro quarto para aumentar seu total para 18. Mas ele não marcou depois disso e o Celtics aumentou sua vantagem para 18 antes de desfrutar de uma vantagem de 76-60. no último período.

“[Thibodeau] Conversei comigo sobre [taking control] “E ainda estou aprendendo”, disse Quikley. “Serei o primeiro a dizer que não sou perfeito. Quero ser o melhor que puder. Mas apenas tentar assumir o comando da equipe e colocar os jogadores onde eles precisam estar, seja no ataque ou defesa.

“Só de passar por coisas assim já ajuda muito. Estarei melhor, estaremos melhores na próxima partida.”

Embora Julius Randle, Barrett e Alec Borks tenham atirado 29,4 por cento do campo (15 a 51), Quickli terminou 7 a 11 e acrescentou quatro assistências ao longo de 37 minutos, incluindo 3 a 5 de 3 pontos. .

Ao contrário de Quickley e Mitchell Robinson (5 de 5, 11 pontos), os Knicks marcaram um total de 0,270 por cento de acertos.

“Acho que nosso time é o nosso time. Sinto que, independentemente de quem jogarmos, podemos ganhar. Quem se envolve pode nos ajudar a vencer, só temos que ser melhores como equipe.”