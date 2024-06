Emma Hayes nomeia a seleção olímpica de futebol feminino dos EUA em 2024

Chicago (26 de junho de 2024) – A técnica da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes, nomeou a escalação de 18 jogadores mais quatro suplentes para as Olimpíadas de Paris de 2024. Apenas oito jogadoras estavam na escalação dos EUA para as Olimpíadas de 2020 (que foram realizadas em 2021 devido à pandemia de COVID -19). neste verão, enquanto 10 jogadoras que integraram a seleção da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2023 nos Estados Unidos foram nomeadas. A lista definitiva para Paris.

Lista da Seleção Olímpica de Futebol Feminino dos EUA de 2024 por posição (Caps/Golos):

Goleiros (2): Casey Murphy (Coragem da Carolina do Norte; 19), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars, 104)

Defensores (6): Tierna Davidson (Nova Jersey/New York Gotham; 58/3), Emily Fox (Arsenal, Inglaterra; 49/1), Naomi Girma (San Diego Wave FC; 32/0), Casey Krueger (Washington Spirit; 49/0) , Jenna Negsonger (Nova Jersey/New York Gotham FC; 9/2), Emily Sonnett (Nova Jersey/New York Gotham FC; 91/2)

Meio-campistas (5): Corbin Albert (Paris Saint-Germain, França; 11/0), Sam Coffey (Portland Thorns; 17/1), Lindsay Horan (Olympique Lyonnais, França; 148/35), Rose Lavelle (New Jersey/New York Gotham; 100 /24), Katarina Macario (Chelsea, Inglaterra, 19/08)

Atacantes (5):Crystal Dunn (Nova Jersey/New York Gotham FC; 147/25), Trinity Rodman (Washington Spirit; 38/7), Jaden Shaw (San Diego Wave FC; 14/7), Sophia Smith (Portland Thorns; 48/19) Mallory Swanson (Estrelas Vermelhas de Chicago, 92/34)

Alternativas: O goleiro Gene Campbell, o meio-campista Hal Hirschfeldt, o meio-campista Croix Bethune e o atacante Len Williams.

“Ser nomeado para a escalação olímpica é um enorme privilégio e uma honra, e não há como negar que tem sido um processo muito competitivo entre os jogadores e que houve escolhas difíceis, especialmente tendo em conta o quão duro todos trabalharam nos últimos 10 meses. ”, disse Hayes. . ““Escolher um elenco de 18 jogadores mais reservas exigiu muitas considerações, mas estou entusiasmado com o grupo que selecionamos e ansioso para continuar o trabalho que fizemos no acampamento recente, à medida que avançamos para nossas partidas de despedida e depois para a França. Estas são grandes oportunidades para continuarmos a mostrar o progresso que estamos fazendo.”

A seleção olímpica de futebol feminino dos EUA de 2024 se reunirá pela primeira vez em 8 de julho em Nova Jersey, em preparação para enfrentar o México em 13 de julho (15h30 horário do leste dos EUA na TNT, truTV, Telemundo, Universo, Max e Peacock) no Red Bull. Arena em Harrison, NJ no Impact 99 Legacy Match, apresentado pela New York Life. Os EUA seguirão então para a capital do país para seu jogo de despedida de 2024, apresentado pela The Coca-Cola Company, em 16 de julho, contra a Costa Rica, no Audi Field, em Washington, D.C. (19h30 horário do leste dos EUA na TNT, True TV, Universo, MÁXIMO). E o pavão).

Nas Olimpíadas de Paris de 2024, os oitavos Jogos Olímpicos com futebol feminino, os Estados Unidos abrirão as partidas do Grupo B em 25 de julho – um dia antes da cerimônia de abertura – contra a Zâmbia (21h, horário local/15h horário de Brasília), no Estádio de Nice, em Legal . . Os americanos enfrentarão a Alemanha no dia 28 de julho (21h horário local / 15h ET) em sua segunda partida em Marselha, e encerrarão o confronto de grupo contra a Austrália em 31 de julho (19h horário local / 13h ET), também em Marselha. Nice está localizada no sul da França, a cerca de 600 milhas de Paris, perto da fronteira da França com Mônaco e Itália. Marselha está localizada a 200 quilômetros a oeste de Nice, a segunda maior cidade da França.

Antes de esta lista ser nomeada, 19 jogadoras da Seleção Nacional Feminina dos Estados Unidos haviam integrado três ou mais equipes olímpicas. Adicione a esta lista as três atletas olímpicas Alyssa Naeher, Crystal Dunn e Lindsay Horan.

As defensoras Tierna Davidson, Emily Sonnett e Casey Krueger, as meio-campistas Rose Lavelle e Katarina Macario e a atacante Mallory Swanson estão formando sua segunda equipe olímpica. Krueger e Macario foram inicialmente nomeados como suplentes para as Olimpíadas de 2020, mas quando as escalações foram ampliadas de 18 para 22 devido à pandemia, eles foram oficialmente adicionados à equipe. Cada um deles jogou alguns minutos em um jogo. Swanson não foi incluído na escalação olímpica de 2021, mas competiu nas Olimpíadas de 2016 no Brasil quando tinha 18 anos.

Os atletas olímpicos estreantes são o goleiro Casey Murphy, as defensoras Emily Fox, Naomi Girma e Jenna Niggsunger, os meio-campistas Corbin Albert e Sam Coffey e os atacantes Trinity Rodman, Sophia Smith e Jayden Shaw. Para Niggsunger, Albert, Coffey e Shaw, as Olimpíadas de Paris em 2024 serão seus primeiros campeonatos mundiais de nível sênior.

Hayes também nomeou quatro jogadores substitutos que viajarão para a França e treinarão com o time durante as Olimpíadas: o goleiro Gene Campbell, os meio-campistas não selecionados Hal Hirschfeldt e Croix Bethune e o atacante Len Williams. Campbell também foi goleiro alternativo nos Jogos Olímpicos de 2020 no Japão antes de ser transferido para o elenco ativo devido à expansão do elenco do Covid-19. Tanto Hirschfeldt quanto Bethune participaram do primeiro acampamento do USWNT em junho – que também foi o primeiro acampamento de Hayes – Bethune como jogadora de treinamento e Hirschfeldt como membro do elenco completo, embora ela não tenha visto ação em nenhuma das partidas contra a Coreia do Sul. Williams foi membro da Seleção Olímpica dos Estados Unidos de 2020 e da Seleção Feminina da Copa do Mundo da FIFA de 2023. Ela é de longe a suplente mais experiente, com 63 internacionalizações e 18 golos na carreira. Williams, a maior artilheira de todos os tempos da Liga Nacional de Futebol Feminino, marcou um gol nas quartas de final das Olimpíadas de 2020 contra a Holanda.

Os Estados Unidos conquistaram a primeira medalha de ouro olímpica do futebol feminino em 1996, em Atlanta, conquistaram a medalha de prata em 2000, em Sydney, depois conquistaram três medalhas de ouro consecutivas, subindo ao pódio em Atenas e na Grécia em 2004, em Pequim em 2008 e em Londres. em 2012. Os Estados Unidos caíram nas quartas de final nos pênaltis em 2016 e conquistaram a medalha de bronze em 2021. A seleção feminina dos Estados Unidos tem um recorde de 24 vitórias, 4 derrotas e 7 empates em competições olímpicas.

Notas sobre a escalação da seleção olímpica de futebol feminino dos EUA em 2024: