Em Portugal, antiga casa real abre como hotel

O conceito de colar ou pulseira com pingente remonta aos tempos antigos, com as primeiras civilizações promovendo amuletos com significado espiritual. Para sua coleção mais recente, a designer Darya Gonsari, de Los Angeles – que costuma fazer referência à sua ascendência persa em sua linha de joias – Dario – Observando as formas das estatuetas encontradas no local do Templo do Olho Mesopotâmico em Tel Brak, BC. Datado do terceiro milênio, Gonsari criou peças como brincos, anéis e pingentes de colar. Ouro justo de 18 quilates. A designer radicada em Paris Fanny Boucher adota uma abordagem mais leve ao glamour com sua marca. Bangla Begum, oferece uma seleção de bugigangas com significados sugeridos. As bugigangas disponíveis incluem um sapo representando um amante francês e uma peça de xadrez que joga com a palavra francesa “écheque” (fracasso) para celebrar um relacionamento fracassado. De perolado atemporal Leslie Cetrid lançou sua marca em 2017 com uma linha de peças ecléticas, incluindo colares com pingentes com uma variedade de cogumelos caprichosos e Pinóquio folheado a ouro, feitos à mão em seu estúdio parisiense. Criado pela ex-editora de revista Maria Duenas Jacobs pensando nas três filhas Superpequenos, uma linha para crianças. Suas peças, como um colar de trevo de quatro folhas com um trevo verdadeiro prensado em resina, devem ser compartilhadas entre os familiares.