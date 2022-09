Em Minnesota, as altas taxas de hipoteca estão afetando as vendas e os anúncios de casas

A duplicação das taxas de hipoteca no ano passado começou a afetar as vendas de casas em Minnesota.

Esta semana, as taxas de hipoteca ultrapassaram 6% pela primeira vez em 14 anos, já que os credores continuam antecipando os aumentos esperados para a taxa básica estabelecida pelo Federal Reserve.

Na sexta-feira, um novo relatório da Minneapolis Realtors mostrou o menor número de vendas mensais de qualquer agosto em oito anos e o menor número de listagens para qualquer agosto em pelo menos uma década.

“Estamos vendo um cenário menos competitivo, onde o mercado desacelerou devido às taxas de juros atuais”, disse Dennis Mazon, corretor imobiliário das Twin Cities e presidente do distrito imobiliário de Minneapolis. “Mas o lado bom é que um mercado menos louco pode fornecer mais estoque e oportunidades para compradores regulares.”

Uma história semelhante se desenrola em todo o estado. St Cloud teve a maior queda de todas as regiões no fechamento de residências, registrando um declínio de 26% ano a ano.

Os preços das casas ainda estão em alta, as vendas estão acontecendo rapidamente e os vendedores ainda estão chegando perto dos preços pedidos. Ao mesmo tempo, compradores novatos e da classe trabalhadora precisam expandir seus orçamentos enquanto compram um número cada vez menor de anúncios.

Mudar para uma taxa de hipoteca de 6% de 3% um ano atrás tem um impacto maior nos pagamentos mensais do que a maioria das pessoas pensa, disse Chris Galler, CEO da Minnesota Realtors.

“Na mente da maioria das pessoas, eles dizem: ‘Oh, isso é apenas 3%’”, disse Galler. Você realmente tem que olhar para o efeito, que aumenta o interesse em 100 por cento.”

Por causa disso, os pagamentos mensais de uma casa de US$ 270.000 hoje são os mesmos que os pagamentos mensais de uma casa de US$ 310.000 comprada há um ano. “Isso é cerca de US$ 40.000 que eles perderam em termos de poder de compra”, disse Galler.

Nas cidades gêmeas, no mês passado, 4.981 compradores assinaram contratos de compra, 24% menos do que há um ano e o número mais baixo para qualquer agosto desde 2014, de acordo com corretores imobiliários da área de Minneapolis. Os fechamentos, uma reversão de acordos assinados há dois ou três meses, também caíram aproximadamente na mesma proporção.

O preço médio dessas vendas aumentou 5,6%, para US$ 369.750, o menor ganho anual desde o verão de 2020.

Também houve muito menos vendedores de casas no mês passado. Nas cidades gêmeas, havia apenas 6.186 novas listagens, quase 20% a menos que no ano passado e a menor em qualquer agosto em qualquer década.

As tendências foram semelhantes em todo o estado, de acordo com a Minnesota Realtors. O grupo disse que os fechamentos caíram 17%, com o preço médio de venda aumentando 4,4%, para US$ 330.000. Novas listagens caíram 19%. viu S. Nuvem redução de 32% nas listagens.

Uma desaceleração no mercado não é totalmente ruim para potenciais compradores. Nesse mercado, disse Galler, é provável que os vendedores gastem mais tempo e dinheiro certificando-se de que sua casa esteja em boas condições. E como haverá menos estandes de ofertas múltiplas, os compradores podem insistir em inspeções de casas – uma prática que alguns compradores ignoraram como forma de melhorar suas ofertas durante o auge do frenesi de compra de casas do ano passado.

“Eu ainda não chamaria de mercado de compradores”, disse Shaun Hartman, agente de vendas da Twin Cities. Mas está caminhando para um mercado equilibrado.

A maioria dos clientes da Hartmann compram casas abaixo de US$ 500.000 e esses são os compradores mais afetados pelas taxas mais altas.

As vendas de primeira linha continuam fortes. Enquanto os preços de fechamento de casas abaixo de US$ 500.000 caíram em relação ao ano passado, os fechamentos de casas acima de US$ 500.000 aumentaram quase dois dígitos em relação ao ano passado.

Isso ocorre em parte porque há menos opções para compradores iniciantes, mas também porque esses compradores são os mais afetados pelo aumento das taxas de hipoteca. Redfin disse na sexta-feira que as compras em dinheiro permanecem acima dos níveis pré-pandemia, com um quarto de todas as casas nas cidades gêmeas compradas com dinheiro em julho.

Hartmann disse que as propriedades com preços competitivos, em condições de primeira classe e em boas localizações continuam em alta demanda. Recentemente, ele conseguiu uma dúzia de lances superfaturados para uma casa moderna de meados do século perto do Parque Como, em St. Paul.

Ele foi vendido por US$ 120.000 a mais do que o preço pedido de US$ 535.000 no final do mês passado.

Hartmann disse que o acordo era uma espécie de anomalia. A demanda por habitação geralmente desacelera durante o outono, mas esse declínio é mais pronunciado este ano. Ele disse que com as taxas de hipoteca subindo, ele está começando a ouvir mais potenciais vendedores do que compradores.

“Quando temos mais pessoas falando sobre vender do que comprar, isso me dá alguma indicação de que o mercado pode mudar um pouco”, disse ele. “Agora mais pessoas estão interessadas em vender.”