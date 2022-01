Em Mianmar, Aung San Suu Kyi foi condenada a mais 4 anos de prisão

O líder civil deposto de Mianmar, Daw Aung San Suu Kyi, foi condenado na segunda-feira e sentenciado a quatro anos de prisão por possuir walkie-talkies em sua casa e violar os protocolos Covid-19.

Ao todo, a Sra. Aung San Suu Kyi, 76, foi condenada a seis anos de prisão até agora, com várias outras acusações pendentes contra ela.

O veredicto de culpado emitido na segunda-feira vem em três acusações, incluindo uma 5 de dezembro crença sob a acusação de incitar a desordem pública e uma acusação separada de violação dos protocolos da Covid-19. Inicialmente, ele foi condenado a quatro anos de prisão com base nas acusações, e essa sentença foi cortada pela metade pelo comandante-chefe do exército, General Min Aung Hlaing, o líder do golpe de 1º de fevereiro que a forçou a dar um passo para baixo do escritório.

Com a aproximação do primeiro aniversário do golpe, o tribunal considerou a Sra. Aung San Suu Kyi culpada de violar a Lei de Importação e Exportação de Mianmar e a Lei de Telecomunicações por possuir dispositivos de telecomunicações. Seus defensores disseram que os rádios pertenciam a seus seguranças e que as acusações eram falsas e tinham motivação política.