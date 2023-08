Elon Musk remove manchetes de links de notícias no Twitter na última reformulação | X (anteriormente Twitter)

A plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, está se preparando para reescrever a forma como os links de notícias aparecem na plataforma, a última mudança liderada pelo proprietário Elon Musk para afetar os editores de notícias do site.

A notícia foi divulgada pela primeira vez pela Fortune na segunda-feira e confirmada em uma página do Facebook. Postado por Misk Mais tarde naquele dia: “Isso vem diretamente de mim. Vai melhorar muito a estética.” [sic]Ele escreveu: A plataforma não exibirá mais manchetes e outros textos de links de notícias e exibirá apenas a imagem principal, limitando a capacidade do usuário de ver o conteúdo antes de clicar nele.

Atualmente, os links de notícias aparecem na linha do tempo dos usuários como “cartões” junto com uma imagem, título da fonte e título curto. Esse pacote ajuda a atrair cliques e auxilia os editores na aquisição de leitores.

Esta mudança pode ser uma tentativa de fazer com que as pessoas se inscrevam no serviço X premium. Com links encurtados, os usuários podem ficar tentados a incluir mais texto em suas postagens. O serviço premium permite uma única postagem de até 25.000 caracteres.

Não está imediatamente claro como isso afetará os anunciantes na plataforma, que Musk afirmou em julho ter 540 milhões de usuários mensais.

Com essas mudanças, Musk está promovendo o X como uma plataforma mais amigável ao criador. Os assinantes premium agora podem postar vídeos mais longos, fazer com que suas postagens apareçam em uma posição mais alta e também receber uma porcentagem das vendas de anúncios.

Musk fez uma série de mudanças repentinas no Twitter desde que assumiu como proprietário em outubro de 2022, muitas das quais afetaram negativamente a mídia de notícias que constitui uma grande parte de sua base de usuários. O bilionário suspendeu jornalistas da plataforma, removeu a verificação de várias personalidades da mídia e tentou lançar seus próprios empreendimentos jornalísticos com um projeto chamado Twitter Profiles, onde faz com que jornalistas publiquem “investigações” diretamente na plataforma.

“Se você é um jornalista que deseja mais liberdade de escrita e maior renda, publique diretamente nesta plataforma!” Postado esta semana. Depois de adquirir a plataforma anteriormente conhecida como Twitter, Musk dissolveu em grande parte o departamento de relações públicas e parou de responder aos pedidos de jornalistas. Anteriormente, as solicitações de comentários eram respondidas com um emoji de cocô. Quando contatado para comentar na terça-feira, X respondeu com uma resposta automática.

Pular promoção do boletim informativo anterior Receba as principais manchetes e destaques dos EUA por e-mail diretamente para você todas as manhãs “,” newsletterId”: “today-us”, “successDescription”: “Enviaremos a você endereços do The Guardian Headlines nos EUA todos os dias”}”clientOnly> Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios online e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informação, veja nossa política de privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade E Termos de serviço Progredindo. Depois de promover o boletim informativo

Reuters contribuiu para este relatório