Elon Musk lançou o chatbot “Grok” com tecnologia de IA e diz que pode superar o ChatGPT

Elon Musk e sua startup de IA xAI lançaram “Grok” – um chatbot de IA que supostamente superará a primeira iteração do ChatGPT da OpenAI em vários testes acadêmicos.

A motivação por trás da construção do Gruk é criar ferramentas de IA equipadas para ajudar a humanidade, permitindo pesquisa e inovação, Musk e xAI explicar Em postagem datada de 5 de novembro (antigo Twitter).

Seu cachorrinho acaba de ser soltohttps://t.co/e8xQp5xInk -Elon Musk (@elonmusk) 5 de novembro de 2023

Musk e a equipe xAI disseram que a “vantagem única e fundamental” de Grok é que ele tem conhecimento do mundo em tempo real por meio da plataforma X.

“Ele também responderá a questões interessantes que a maioria dos outros sistemas de IA rejeita”, disseram Muska e xAI. “Grok foi projetado para responder perguntas com uma pitada de inteligência e tem uma veia rebelde, então, por favor, não o use se você odeia humor!”

O motor Grok – Grok-1 – foi avaliado em diversos testes acadêmicos de matemática e programação, e teve desempenho melhor que o ChatGPT-3.5 em todos os testes, segundo dados compartilhados pelo xAI.

Porém, não superou a versão mais avançada do OpenAI, o GPT-4, em nenhum dos testes.

“Eles só são superados por modelos treinados usando uma quantidade muito maior de dados de treinamento e recursos computacionais como GPT-4, Musk e xAI. “Isso mostra o rápido progresso que estamos fazendo no xAI no treinamento de LLMs com eficiência excepcional.”

Um exemplo típico de Grok vs. GPT, onde Grok tem as informações atuais, mas outros não pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi -Elon Musk (@elonmusk) 5 de novembro de 2023

A startup de IA observou que Grok estará disponível no X Premium Plus por US$ 16 por mês. Mas, por enquanto, ele é oferecido apenas a um número limitado de usuários nos Estados Unidos.

xAI observou que Grok ainda é um “produto beta muito inicial” e deve melhorar rapidamente a cada semana.

A equipe xAI disse que também implementará mais medidas de segurança ao longo do tempo para garantir que Grok não seja usado de forma maliciosa.

“Acreditamos que a IA tem um enorme potencial para contribuir com um valor científico e económico significativo para a sociedade, por isso trabalharemos para desenvolver salvaguardas fiáveis ​​contra formas catastróficas de utilização maliciosa.”

“Acreditamos em fazer tudo o que pudermos para garantir que a IA continue a ser uma força para o bem”, acrescentou XAI.

O lançamento da startup de IA Grok ocorre oito meses depois que Musk fundou a empresa em março.

