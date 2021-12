Elon Musk, CEO da Tesla, elogia Dogecoin, critica Bitcoin, especula sobre a identidade de Satoshi Nakamoto – Notícias em destaque sobre Bitcoin

Elon Musk, CEO da Tesla e Spacex, diz que Dogecoin é “basicamente melhor do que qualquer outra coisa” que ele viu enquanto criticava o Bitcoin. Ele também discutiu a identidade do proprietário do apelido do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, e a moeda oficial de Marte.

Elon Musk discute Crypto, Dogecoin, Bitcoin, a moeda de Marte, e quem é Satoshi Nakamoto

Elon Musk compartilhou suas idéias sobre criptomoeda, dogecoin, bitcoin e a identidade de Satoshi Nakamoto, o criador do bitcoin sob o pseudônimo. entrevista Com Lex Friedman, publicado na terça-feira.

O almíscar que sempre foi um torcedor, líder de torcida, torcedor Do meme criptomoeda dogecoin (DOGE), que revelou:

Parte do motivo pelo qual acredito que haja algumas vantagens no Dogecoin, embora tenha sido claramente criado como uma piada, é que, na verdade, ele tem um volume de transações muito maior do que o Bitcoin.

“O custo de fazer uma transação e as taxas do Dogecoin são muito baixos”, acrescentou o executivo da Tesla.

Em troca, ele disse: “Neste momento, se você quiser fazer uma transação de Bitcoin, o preço para fazer essa transação é muito alto, então você não pode usá-la efetivamente para a maioria das coisas, e você não pode nem mesmo escalar para um grande volume. ”Depois que essa entrevista foi publicada, muitos mudaram das pessoas para o Twitter para lembrar Musk da Lightning Network.

Esta não é a primeira vez que Musk disse que Dogecoin é melhor do que Bitcoin para transações. Durante sua entrevista “Personalidade do Ano” para a revista Time, ele apontou que o Bitcoin é melhor como arquivo reserva de valor Enquanto Dogecoin é mais adequado para pagamentos. Ele também anunciou recentemente que sua empresa de carros elétricos, Tesla, vai começar admissões cão.

O CEO da Tesla, às vezes conhecido na comunidade de criptografia como Dogefather, também explicou:

Não estou dizendo que é o sistema de moedas perfeito, mas acho que é basicamente melhor do que qualquer outra coisa que já vi, apenas por acaso.

Musk também foi questionado se ainda considerava fazer do Dogecoin a moeda oficial de Marte. Ele respondeu: “Acho que o próprio Marte precisaria de uma moeda diferente porque você não pode sincronizar por causa da velocidade da luz, ou não tão facilmente.”

Ele explicou: “Marte, no ponto mais próximo, está a cerca de quatro minutos-luz de distância e, no ponto mais distante, está a cerca de 20 minutos-luz de distância, talvez um pouco mais. Portanto, você não pode realmente sincronizar algo se tiver um problema com a velocidade da luz. Por 20 minutos se você tiver o blockchain por 1 minuto. Ele não sincronizará corretamente. ”O chefe da Tesla continuou:

Não sei se Marte terá criptomoeda, mas provavelmente terá. Mas seria um tipo de coisa local em Marte.

O chefe da Spacex foi questionado se ele é Satoshi Nakamoto o mesmo que Satoshi Nakamoto Algumas pessoas pensam ser estar. Ele respondeu rapidamente: “Eu não sou”. “Você nos contaria se estivesse?” Perguntou. Ele confirmou: “Sim”.

Ele passou a compartilhar sua teoria sobre quem poderia ser Satoshi Nakamoto, o criador do apelido Bitcoin.

“Você pode observar o desenvolvimento de ideias antes do lançamento do Bitcoin e ver quem escreveu sobre essas ideias”, ele começou. Ao enfatizar: “Obviamente, não sei quem criou o bitcoin para fins práticos”, ele esclareceu:

O desenvolvimento de ideias é muito claro para isso, e parece que Nick Szabo é provavelmente mais do que qualquer outra pessoa responsável pelo desenvolvimento dessas ideias.

“Ele alega que não é Nakamoto, mas não tenho certeza se isso não é nem aqui nem ali, mas ele parece ser mais responsável pelas ideias por trás do Bitcoin do que qualquer outra pessoa”, concluiu Musk.

O que você acha dos comentários de Elon Musk? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

