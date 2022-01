Efeito Jinshin: Kamisato Ayato provavelmente vazou junto com um possível conto de anime

Um personagem jogável altamente esperado em Genshin Impact vazou naquele dia /r/Genshin_Impact_Leaks, com várias imagens que parecem vir de um próximo curta-metragem de anime. A foto mostra Kamisato Ayato ao lado de sua irmã Kamisato Ayaka no jogo.

A aparência de Kamisato Ayato foi mantida em segredo, embora os vazamentos sugiram que ele possa ser lançado em algum momento na versão 2.6 do jogo. No entanto, se for verdade, esse vazamento acabou dando aos jogadores um vislumbre da aparência de Ayato, com seus longos cabelos brancos enquanto usava um manto especial de mangas compridas.

Imagem via /r/Genshin_Impact_: Vazamentos

A imagem vazada vem de um conjunto de imagens que parecem algum tipo de projeto de animação especial. Embora a maioria suponha que seja curto para anime, pode variar entre um trailer exclusivo ou uma adaptação.

Imagem via /r/Genshin_Impact_: Vazamentos

Vazadores confiáveis ​​em cena, como Ubatcha e Papatronic, deixaram claro que esses vazamentos vêm de uma fonte legítima. Além disso, a aparência de Ayato corresponde a muitas de suas descrições anteriores de vazamentos anteriores.

No entanto, até que esta substância seja lançada oficialmente, é importante que você tome tudo com um grão de sal. A possibilidade de ser um projeto de fã ainda está no ar, então não é sensato ficar muito animado.