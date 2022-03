Editor de cinema americano fala sobre sua amizade com o presidente da Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tornou-se um ícone internacional em meio à invasão russa de seu país. A ex-estrela da comédia é agora a liderança heróica na luta de sua nação pela sobrevivência.

Tem sido saudado como herói de guerra pela mídia ocidental; Fãs encheram as redes sociais com fancam; E sua bravura lhe rendeu elogios em todo o mundo.

Mas nos bastidores, um amigo próximo e editor de filmes de longa data, Zelensky, disse ao Insider que o verdadeiro “Volodya” era despretensioso, pacífico e carecia de qualquer tipo de “remoção de celebridades”.



David Dodson, à esquerda, e Volodymyr Zelensky, à direita, em Lviv, Ucrânia.

Maya Maximova







O editor de filmes americanos David Dodson conheceu Volodymyr Zelensky em Nova York em 2008. Eles estavam trabalhando na comédia romântica russa Love in the Big City.

Para Zelensky, mais conhecido por seu trabalho com a trupe de comédia Kvartal 95, este foi seu primeiro grande papel em um longa-metragem.

E para Dodson, foi o início de uma relação de trabalho de dez anos com o futuro presidente ucraniano.



David Dodson e Volodymyr Zelensky durante o ensaio em Kiev, Ucrânia.

Maya Maximova







Falando ao Insider por telefone de sua casa em Los Angeles, Dodson lembrou como Zelensky, que tinha 30 anos na época, imediatamente o impressionou. “Foi apenas uma presença maravilhosa”, disse ele.

No início, acrescentou Dodson, os caras não tinham muito tempo para sair. Mas depois que Dodson foi convidado a editar a sequência do filme, “Love in the Big City 2”, eles se tornaram cada vez mais próximos.

De acordo com Dodson, a amizade deles floresceu depois que ele criou um apelido carinhoso para o jovem comediante.

“Eu só acabei chamando ele de Chaplin porque ele tem características de Charlie Chaplin”, disse ele. “Sua fisicalidade está na comédia e o que ele pode fazer com seu rosto e a emoção semi-triste em seus olhos.”

Me faz sentir como Steven Spielberg

A dupla continuou atuando junto até 2019, colaborando em 10 filmes. Dodson também dirigiu três de seus filmes.

Dodson descreveu como Zelensky era um profissional habilidoso nos sets de filmagem em que trabalharam juntos. Ele acrescentou que era “engraçado sem esforço” e cheio de energia e respeito.

“Ele teria me feito sentir como Steven Spielberg”, continuou Dodson. “É apenas o empoderamento e a boa vontade que ele trouxe com ele toda vez que esteve lá.”

Dodson e Zelensky bloqueiam uma cena no set de “Eu. Você. Ele. Ela”.

Maya Maximova exibir menos Dodson posa para Anastasiya Korotkaya durante uma proibição para uma cena em “Me. You. He. She”.

Maya Maximova exibir menos

Ele acrescentou que Zelensky era de fácil relacionamento e tentou manter uma “atmosfera positiva” no ambiente de trabalho. Mas às vezes ele ficava impaciente com pessoas que eram “guerreiras” ou “desnecessariamente cruéis”.

O editor do filme disse que Zelensky às vezes perdia a paciência.

“Eu o vi levantar a voz, é claro”, disse ele, “e ficar com raiva, mas ele não foi dirigido de maneira cruel”. “Era como um professor querendo ver seus alunos fazerem melhor.”

Tom Hanks era da Ucrânia

Ao longo dos anos, Zelensky se tornou um nome familiar, mas de acordo com Dodson, isso não o mudou. O editor do filme disse que ele permaneceu humilde.

“Ele nunca tentou confundir você”, acrescentou. “Era tudo sobre o grupo e como vamos fazer o melhor trabalho possível. Quando você está perto dele, você nunca sente que é tudo sobre ele.”

Dodson disse que sempre que Zelensky estava filmando em Kiev ou Lviv, ele seria agredido por seus amados fãs. “Foi Tom Hanks da Ucrânia”, observou Dodson.

Dodson disse que nunca rejeitaria, ou rejeitaria, alguém que solicitasse uma foto ou autógrafo. Ele acrescentou que às vezes assinava “centenas” de assinaturas e “fazia tudo com um sorriso no rosto”.



David Dodson e Volodymyr Zelensky treinam em Lviv, Ucrânia, em 2018.

Maya Maximova







Zelensky não era famoso apenas na Ucrânia. A maioria de seus filmes eram em russo e eram comercializados para um público russo.

“Ele era um comediante, ator e artista amado na Rússia, mas depois de Maidan, tudo mudou”, disse Dodson.

A Revolta de Maidan foi uma onda de meses de manifestações na Ucrânia que começou em 2013 em Kiev em resposta à recusa do presidente ucraniano Viktor Yanukovych, apoiado pela Rússia, em assinar um acordo de comércio popular com a União Europeia.

As tensões entre a Rússia e a Ucrânia pioraram em 2014 depois que a Rússia invadiu e anexou a Crimeia da Ucrânia.

Rússia Pare de transmitir alguns filmes de Zelensky Depois que surgiram relatos de que a empresa de mídia Kvartal 95, fundada por Zelensky, transferiu fundos para o exército ucraniano durante o conflito.

Por sua vez, o Ministério da Cultura ucraniano proibiu a entrada de artistas e obras culturais russas no país. O filme “Love in the Big City 2”, estrelado por Zelensky, foi incluído no banimento Porque é feito na Rússia.

Zelenski Criticou publicamente o ministério por banir atores russos A partir do desempenho na Ucrânia, exigindo que o chefe do departamento renuncie.

Embora os comentários sejam controversos, eles destacaram Zelensky como uma voz na arena política ucraniana. Mas, de acordo com Dodson, não estava claro se Zelensky tinha ambições políticas até começarem a trabalhar no filme de 2018 I. You. She. She.



Dodson, à esquerda, e Zelensky no primeiro dia apresentando “Me. You. He. She”.

Maya Maximova







Durante a pré-produção do filme, que foi o primeiro filme em língua ucraniana de Zelensky, Dodson disse que se tornou um “segredo aberto” que seu amigo planejava concorrer à presidência. No entanto, ele disse que Zelensky era muito secreto sobre isso.

“A única maneira de você saber que ele estava trabalhando em sua campanha, por exemplo, seria se você fosse ao escritório dele para uma reunião e visse uma pilha de 30 telefones celulares na mesa de seu assistente”, disse Dodson.

Zelensky anunciou sua candidatura às eleições presidenciais ucranianas na véspera de Ano Novo de 2018. Ele foi eleito presidente da Ucrânia em 21 de abril de 2019, derrotando o titular Petro Poroshenko.

Dodson continuou a falar com Zelensky durante toda a campanha e por um curto período após sua eleição. Mas a dupla perdeu contato devido à agenda exigente de Zelensky.

Ele não pode ser completamente culpado quando se trata de sua lealdade à Ucrânia

O editor do filme disse que assistir às notícias e ver Zelensky ao lado da Ucrânia durante a invasão russa o deixou “extremamente orgulhoso” de chamá-lo de amigo.

“Não é como se eu tivesse concordado com toda a sua política política em sua presidência até este ponto, mas ele é completamente acrítico quando se trata de sua devoção à Ucrânia, sua devoção ao povo ucraniano e o que ele está disposto a sacrificar em para preservar sua liberdade”.

Dodson está bem ciente de que Zelensky e sua família são agora alvos russos. O Times de Londres informou que o presidente ucraniano sobreviveu a pelo menos três tentativas de assassinato por agentes apoiados pela Rússia na semana passada.

Isso dói Dodson. “Tudo o que posso fazer é rezar pela segurança do povo ucraniano e, claro, pela segurança do meu amigo”, disse ele.