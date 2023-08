Ecotaxa de passageiros de navios de cruzeiro não protege o meio ambiente – Associação

A ecotaxa dos Açores foi adotada para promover a sustentabilidade da região

A CLIA, a maior associação comercial da indústria naval do mundo, considera que a ecotaxa de 3 euros por passageiro de cruzeiro adotada nos Açores “não tem impacto na proteção ambiental”.

À semelhança dos argumentos apresentados noutras partes do mundo contra os impostos que, de outra forma, colocariam “vidas” em perigo, esta nova tributação é vista pelos opositores como outra forma de ganhar dinheiro fácil.

A CLIA na verdade chama isso de “tributação”. Num relatório publicado esta semana, a associação lembra que a ‘tarifação das emissões de carbono e a imposição do ‘poluidor-pagador’ serão aplicadas a todos os operadores marítimos a partir de 2024.

Mas isso é Não reduz emissões.

Segundo o relatório, é afectando a competitividade do Arquipélago E até agora o que era “O Crescimento sustentado do turismo de cruzeiros” área.

Acrescentando um toque de ironia: “Nos últimos dois anos, Quase metade dos navios de cruzeiro Arquipélago eram navios de cruzeiro, que eram “Uma lei estrita deve ser seguida cuidadosamente Projetado para proteger regiões polares e reservas naturais.

Em outras palavras, eles são Nenhuma tributação adicional é necessária.

Enquanto isso, o departamento “Um investimento de mais de 45 bilhões Entre 2022 e 2028 em novos navios com melhor desempenho ambiental Toda a indústria naval em todo o mundo pretende ter emissões líquidas zero de carbono até 2050.“, o Diretor de Assuntos Governamentais e Europeus da CLIA, Nikos Mertzanidis, acrescenta que é o trabalho prático e os investimentos na indústria de viagens que reduzirão as emissões, e não os impostos.

O O arquipélago dos Açores é “um destino valioso para a indústria naval internacional”, ele se foi. Os portos dos Açores são os mais importantes para as travessias transatlânticas, registando “mais de 125 mil passageiros e 200 escalas de navios” até 2022.

De acordo com as estatísticas da associação para o ano de 2021, Receita total do turismo de cruzeiros em Portugal é de 487 milhões de euros. Hoje é Emprega diretamente 7.900 pessoas.

A Lusa lembrou que foi a iniciativa do partido BAN (People’s Animals Nature) que deu origem ao decreto emitido no início deste mês: “Há uma necessidade urgente de criar e aplicar uma taxa ambiental. Minimizar os impactos negativos de visitantes marinhos de fora da regiãoContribui para o crescimento e sustentabilidade do destino.”

Nikos Mertzanidis descreveu o resultado como “Infeliz“, reitera que Desenvolvimento sustentável Departamento “Muito depende da manutenção das condições competitivas Para atividades de turismo de cruzeiro”.

Quando a votação da iniciativa do PAN teve lugar no parlamento regional, em Julho, quase todos os partidos apoiaram o imposto. Apenas a Iniciativa Liberal votou contraE O CHEGA não votou.

Fonte: Lusa