Economia da China desacelerou no final do ano passado devido a problemas imobiliários

Em Hangzhou, capital da província de Zhejiang, a reclamação de uma funcionária do governo sobre seu corte de 25% no salário se espalhou rapidamente na Internet. O governo municipal não respondeu a um fax solicitando comentários. Na província de Heilongjiang, no norte, a cidade de Heigang anunciou que não contratará mais trabalhadores de “baixo nível”. As autoridades da cidade removeram o anúncio do site do governo depois que ele chamou a atenção do público.

Alguns governos também aumentaram as taxas para as empresas na tentativa de compensar o déficit.

Pazhou, uma cidade na província de Hebei, recebeu 11 vezes mais multas para pequenas empresas de outubro a dezembro do que nos primeiros nove meses do ano passado. Pequim criticou a cidade por minar os esforços nacionais para reduzir o custo de fazer negócios.

bolsões de força nas exportações

exportações estabelecendo recordes. Famílias de todo o mundo reagiram para ficar em casa durante a pandemia gastando menos em serviços e mais em bens de consumo, agora feitos principalmente em fábricas chinesas.

Algumas áreas de gastos do consumidor foram bastante fortes, notadamente o segmento de carros de luxo, com carros esportivos e joias vendendo bem.