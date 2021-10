E os prêmios Nobel de 2021 vão para os homens … até agora

GOTHENBERG, Suécia, 7 de outubro (Reuters) – (Esta história de 7 de outubro corrige o dia em que o Prêmio da Paz foi anunciado até sexta-feira no parágrafo 6)

Todos os oito vencedores do Prêmio Nobel de 2021 em MedicinaE químicaE Física E literatura Eram homens, o que reacendeu um debate frequente sobre a diversidade de prêmios altamente desejáveis, especialmente os da ciência.

Erdem Patabutian e David Julius receberam o Prêmio Nobel de Medicina na segunda-feira. Giorgio Baresi, Siokoro Manabe e Klaus Haselmann ganharam o Physics Bell por seu trabalho de decifrar o clima caótico, enquanto Benjamin List e David Macmillan receberam a Medalha de Química pelo desenvolvimento de uma ferramenta para a construção de moléculas.

O romancista tanzaniano Abdul Razak Jarna, 72, tornou-se apenas na quarta-feira O segundo escritor da cor na África subsaariana para ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. O último negro a receber o prêmio foi Toni Morrison em 1993.

“Abdul-Razzaq Qurna atende a pelo menos um dos critérios para um escritor de um círculo cultural não tradicional – não europeu com origem colonial, mas ele não é uma mulher”, disse Anne-Marie Mrhed, presidente da Associação Sueca de Academias. .

“Ainda há dois prêmios, o Prêmio da Paz e o Prêmio de Economia. O Comitê Nobel (norueguês) ainda tem … uma oportunidade de homenagear uma mulher.”

A líder da oposição bielorrussa exilada Svyatlana Tsykhanuskaya e Greta Thunberg são pelo menos duas mulheres. É visto como uma questão de disputa Quando o Prêmio Nobel da Paz for concedido na Noruega na sexta-feira.

O Comitê Norueguês do Nobel é presidido por uma mulher, e a maioria de seus membros são mulheres. Como antes da comissão anterior: liderada por uma mulher e a maioria das mulheres nela.

Nos últimos anos, também houve um ímpeto real de não conceder o prêmio apenas a homens brancos da América do Norte e da Europa Ocidental, como nas décadas anteriores.

Em comparação com as dezenas de laureados do Prêmio Nobel da Paz Negra na história, nunca houve recipientes negros de prêmios de medicina, química e física, observa o professor Winston Morgan, um toxicologista da Universidade de East London que procurou representação nos prêmios como parte de sua pesquisa sobre desigualdade na ciência.

“Em termos de diferença entre a população mundial e os vencedores, a maior diferença é a diferença de gênero”, disse Morgan. “O número de vencedores do prêmio é muito pequeno.”

Cientistas de ambos os sexos já recorreram às redes sociais para denunciar a reconhecida escassez de mulheres até agora neste ano.

GenderAvenger, um grupo sem fins lucrativos dedicado a promover a voz das mulheres no diálogo público, Disse que os prêmios Foi “como um terrível quebra-cabeça em que você sabe que o final está no meio do livro. 4 das 6 categorias foram anunciadas e não há nenhuma mulher à vista. Prêmio Nobel. É a história do Prêmio Nobel de 2021 que os homens fizeram? (Spoiler: as mulheres também fazem um ótimo trabalho). “

Alguns, incluindo Ellie Murray, professora assistente de epidemiologia na Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston, Expresse sua decepção Os prêmios daquele ano excluíram contribuições de Catalin Carrico e Kismia Corbett, dois cientistas-chave por trás do desenvolvimento de vacinas de mRNA que alteram o curso da pandemia.

No entanto, observadores do Nobel disseram que era inteiramente possível que fossem Carriko e Corbett Será reconhecido nos próximos anos. Eles disseram que a comissão tende a recompensar os destinatários após um período de tempo.

“A questão do Prêmio Nobel é que ele tem padrões e tradições e é difícil para eles se afastarem disso”, disse Morgan, acrescentando que o comitê provavelmente responderá à inovação científica durante a pandemia dentro de três ou quatro anos.

Ele acrescentou que se você olhar para a trajetória geral dos ganhadores do Prêmio Nobel, o número de mulheres cientistas está aumentando, como é o caso de homens do Japão e da China.

“Não vemos a mesma trajetória para acadêmicos negros”, disse ele. “Isso me preocupa mais.” “Você tem que perguntar se há acadêmicos negros suficientes nas universidades e eles são apoiados?”

Questionado sobre por que há tão poucos negros vencedores do Prêmio Nobel de literatura, Gurneh disse à Reuters que o mundo está mudando. Consulte Mais informação

Não há uma explicação simples para a falta de vencedores do prêmio, disse Jesper Haeggstrom, presidente da Sociedade Nobel que concedeu o prêmio em fisiologia ou medicina, mas reflete a representação das mulheres na ciência.

“Historicamente, tem havido uma sub-representação das mulheres na ciência, então, quanto mais você olha para trás, menos candidatas são do sexo feminino”, disse ele.

Hejstrom se recusou a dizer se o gênero desempenhou um papel no processo de seleção do comitê.

“Não tenho liberdade para dar detalhes sobre o assunto, mas de uma forma geral, posso dizer que a competência científica é o fator decisivo”, disse.

Mas os críticos apontam para a formação de comitês de seleção científica. Apenas 25% dos 50 professores da Comissão de Seleção de Medicamentos são mulheres.

O Comitê de Física da Real Academia Sueca de Ciências consiste em seis membros, um dos quais é mulher, e dois membros selecionados, ambos homens. O Comitê de Química é composto por seis membros, todos do sexo masculino, e dois membros selecionados, ambos mulheres.

