É hora de considerar a imunidade natural ao Covid-19 igual a uma única dose da vacina | Eric Topol

TOs Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA não reconheceram que pessoas com infecção confirmada por Covid, também conhecida como “imunidade natural”, alcançaram algum nível de proteção contra infecções subsequentes e doenças graves. Isso alimentou desnecessariamente a divisão, principalmente quando as vacinas são obrigatórias sem reconhecer que o Covid anterior é um caminho alternativo, embora com algumas limitações, para proteger o indivíduo e ajudar a construir o muro imunológico de uma população.

Embora tenha havido um conjunto de dados que apoiam uma resposta imune robusta à infecção por Covid, essa evidência foi muito aprimorada recentemente. No grande teste da vacina Johnson e Johnson, um tiro Comparado com placebo, dos mais de 2.000 participantes com infecção anterior, conforme documentado por seu status positivo de anticorpos, sua proteção contra doença moderada ou grave foi de 90%. Isso está bem acima da eficácia de 56% da vacina, mas o CDC reconhece duas partes desta vacina como “totalmente imunes”, mas ignora esses dados e muitos outros pontos de evidência para proteção imunológica natural.

Relatório recente do CDC sobre Covid na Califórnia Isso incluiu a onda delta, a taxa de internação cumulativa para pessoas vacinadas foi de 0,7% entre os vacinados e 0,3% não vacinados com infecção anterior. Notavelmente, um risco 10 vezes menor de infecção subsequente foi encontrado em pessoas com imunidade normal em comparação com aquelas vacinadas em Cleveland Clinic Health System Estudo de mais de 52.000 funcionários. Esses relatórios transmitem um alto nível de proteção para a imunidade natural, às vezes comparável a duas vacinas. Os vários estudos a seguir Alguém com pelo menos 15 meses de idade A infecção por Covid mostrou sua persistência Níveis de anticorpos E a células de memória b. As reinfecções entre aqueles com imunidade natural ao longo da pandemia, até a última onda da Omicron, foram muito baixas, inferiores a 1%. Estudo do Reino Unido Das quase 9.000 pessoas com infecções anteriores, elas mostraram mais de 90% de proteção contra infecções subsequentes, mesmo entre aqueles que contraíram Covid há mais de 18 meses.

Se há boa proteção contra a infecção, por que uma dose única da vacina é necessária e suficiente? Novo relatório de quase 150.000 pessoas infectadas com Covid em IsraelCom cerca de metade vacinado, em comparação com outros não vacinados, houve um risco 82% menor de reinfecção para pessoas de 16 a 64 anos e 60% para pessoas com 65 anos ou mais. Não houve diferença na proteção com mais de uma dose da vacina. O mesmo foi encontrado em outro estudo. Ambos foram feitos durante uma onda delta, mas agora temos dados sobre o Omicron, a cepa de vírus que mais escapa ao nosso sistema imunológico. e provar, no CatarEnquanto a proteção imune inata era de cerca de 90% para as variantes alfa, beta e gama anteriores, diminuiu para 56% para o ômicron. No Reino Unido, o risco de reinfecção para pessoas com Covid anterior subiu para um nível 16 vezes maior do que o observado anteriormente. depois de Um estudo de onda Omicron da Cleveland Clinic em quase 8.000 pessoas com imunidade normalUma injeção da vacina reduziu significativamente o risco de infecção e 2 ou 3 injeções não tiveram benefício profilático adicional. O mesmo resultado foi consistente nos estudos de Israel e do Reino Unido: um tiro fez o truque, nenhuma proteção adicional de dois ou três tiros. De fato, a proteção diminuída após um ano foi evitada no estudo do Reino Unido com uma única dose da vacina.

Críticas anteriores à proteção da imunidade natural permanecem relevantes. Esses estudos têm um viés de sobrevivência – eles incluem apenas pessoas que sobrevivem à infecção. Sabemos que os sintomas da Long Covid podem ser reduzidos por meio de vacinações, o que é uma importante vantagem adicional de uma abordagem vacinal controlada em comparação com as sequelas da duração crônica inesperada da infecção, que pode ser incapacitante, mesmo quando leve. Embora cerca de 90% das pessoas infectadas desenvolvam anticorpos e células B e T de memória, isso deixa algumas sem resposta imune, o que parece ser mais um problema quando uma pessoa não apresenta sintomas ou se são muito leves. Como não avaliamos os níveis de anticorpos, especialmente aqueles capazes de neutralizar o vírus, e não medimos as respostas das células T, há um ponto cego em conhecer o nível de proteção de um indivíduo, seja por infecção ou vacinação.

O que nos leva à imunidade híbrida. Seria imprudente recomendar alguém intencionalmente contrair Covid. No entanto, para aqueles que foram infectados, sua resposta imune foi direcionada ao vírus inteiro, enquanto nossas vacinas são específicas para a proteína pontiaguda. O resultado da combinação de diferentes respostas imunes é uma proteção sinérgica, em vez de aditiva, forte e duradoura, 25 a 100 vezes mais responsiva a anticorpos e mais ampla contra variantes de vírus.

É claro que agora é a hora de os Estados Unidos e o CDC reconhecerem a imunidade natural como uma via parcial de proteção, como já fizeram em muitos países. O termo “vacina completa” precisa ser redefinido. Para pessoas que receberam duas doses da vacina de mRNA, sem infecção prévia, é necessária uma terceira dose, um reforço, para proteger contra doenças graves e ocasionais. Por outro lado, para pessoas com imunidade natural, com evidência de um teste de PCR positivo, basta uma única injeção para serem consideradas “totalmente imunes”.

Ao apresentar o certificado de imunidade dessa forma, a polarização será ponte entre os campos imunológicos naturais e aqueles que estimulam a vacina, pelo menos até certo ponto. As evidências se tornaram esmagadoras e sua adoção como política provavelmente ajudará a elevar a baixa taxa de vacinação dos EUA de 64%, classificada como a pior entre 60 países do mundo, para um nível muito mais alto, construindo ainda mais o muro imunológico de toda a população.

Trata-se também de manter a ciência quando um grande e crescente corpo de dados não pode ser ignorado. Pode-se entender completamente por que os mandatos de vacina são negados quando há evidência da proteção conferida pela infecção. Agora, com o desenvolvimento do vírus, estamos em um momento em que a imunidade natural por si só não é suficiente, mas com uma dose é tão bom quanto três.