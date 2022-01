É difícil ‘subir de nível’ quando o número 10 está sempre pressionando todos | Philip Inman

MEckel Gough, em seu novo papel como primeiro-ministro e ministro responsável pelo “compromisso”, está prestes a gastar quantias significativas de capital intelectual e político tentando preencher a lacuna entre o Sudeste e todo o resto.

Elevar a fasquia, como nos foi dito repetidamente pelo Número 10, será a conquista definitiva da administração Johnson, e 2022 é o ano em que os esforços para transformar áreas muito negligenciadas começam a se intensificar. Com isso em mente, Goff está prestes a publicar um white paper descrevendo como o governo planeja enfrentar essa enorme tarefa.

Até agora, as perspectivas de um grande compromisso em Whitehall parecem mínimas. O chanceler, por exemplo, quer ter certeza de que tudo o que Gove deseja venha sem nenhum dinheiro novo anexado. A reciclagem é popular no governo, especialmente quando se trata de dinheiro.

A resposta de Goff parece ser um foco renovado na burocracia que sustenta as regiões. Ele propôs um esquema para preencher as lacunas geográficas entre os prefeitos metropolitanos que administram a maior parte das principais áreas urbanas da Inglaterra com um novo conceito de governadores regionais inspirado nos Estados Unidos.

Não há proposta de imitar as casas brancas em miniatura neocoloniais que hospedam governadores na maioria das capitais dos Estados Unidos – apenas uma rede de presidentes eleitos capaz de reduzir as disparidades regionais e impulsionar o crescimento em todo o país.

A falha de Goff aqui é sua aparente determinação em se juntar à lista de reformadores que se concentram mais nas estruturas do que nos resultados desejados.

Uma vantagem que ele pode reivindicar ao se preparar para enfrentar os muitos interesses entrincheirados e poderosos nas províncias (que dominam o aparato conservador e se oporiam aos governadores) é a falta de acordo entre os oponentes políticos sobre uma alternativa a qualquer estrutura que ele apresente.

A obsessão com o controle do governo, com os ministros acumulando poder em vez de desistir dele, é avassaladora Sadiq Khan, prefeito de Londres

O trabalho e os bancos de pensamento que alimentam as idéias dos ministros ocultos concordam em uma coisa – que o dinheiro e o poder extras devem ser retirados de Whitehall. Mas eles não encontraram um sistema alternativo de democracia local para se reunir, uma vez que a proposta de John Prescott para as assembleias provinciais foi esmagado em uma votação É realizada no Nordeste da Inglaterra há mais de 25 anos.

E há um bom motivo. Como Prescott descobriu, camadas adicionais do governo aparecem para o público como esquemas de recrutamento para o serviço civil. Até mesmo governantes que disparam armas afiadas podem rapidamente parecer que merecem empregos para aqueles que se consideram contribuintes em primeiro lugar e, em segundo lugar, cidadãos.

A mão-de-obra está, com razão, mais interessada nas questões que Goff quer evitar, por exemplo, como promover motores econômicos regionais mais produtivos que dependem da cooperação do capital público e privado.

O acesso ao capital privado no Nordeste, Noroeste e Sudoeste da Inglaterra, onde a falta de financiamento prejudica as ambições corporativas, é mais importante do que ter um governador júnior.

E quanto aos resultados de saúde e educação, que melhoraram aos trancos e barrancos Londres e o Sudeste nos últimos vinte anos, enquanto os padrões estagnaram ou diminuíram em outras partes do país?

Dos prefeitos eleitos de George Osborne à reforma planejada de Gove, os debates sobre a administração eficaz e funcional das terras inglesas sempre tiveram precedência sobre questões como como definir e representar as identidades políticas locais de forma a aumentar os níveis de participação, responsabilidade e legitimidade. Essas questões sustentam o sucesso econômico porque proporcionam aos indivíduos e às comunidades um senso de respeito e controle.

Gove quer que o modelo definitivo para todo o país seja Londres, que, diz ele, sob o prefeito trabalhista e conservador, estabeleceu objetivos estratégicos, dando coesão à revitalização e renovação de grandes partes da capital.

O último desses prefeitos, Sadiq KhanEssas frases dizem um anel vazio. Ele disse Capataz: “O governo está dizendo a todos os outros países que terão um sistema de transporte no estilo de Londres. Mas Londres não tem um sistema de transporte no estilo de Londres porque atualmente o governo está administrando de perto o que podemos e não podemos fazer.

“Quer você seja Andy Burnham ou Andy Street, Jimmy Driscoll no Nordeste ou Dan Jarvis em Sheffield, é claro que mais poderes precisam ser transferidos. Mas o capricho do controle do governo, com ministros acumulando em vez de desistir do poder , é opressor. ”

Estudos Econômicos Acontece que um maior grau de autonomia pode gerar taxas de crescimento maiores e mais sustentáveis, e que o progresso só é percebido em longos períodos de tempo. Por que, então, alguém deveria colocar sua confiança nos governantes enquanto seu modelo, o prefeito de Londres, está maltratado, privado não apenas dos fundos para fazer algo significativo, mas com Whitehall respirando pelo pescoço?

Se Gove não pode promover a democracia local e aceitar tudo o que ela acarreta, os governadores e muito mais que ele propõe decorarão uma janela para um governo em retirada.