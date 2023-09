Dwight Howard, Conheça os Guerreiros; Usman Garuba concorda em contratar – NBC Sports Bay Area e Califórnia

A necessidade dos Warriors quanto ao tamanho do elenco levou a alguns jogadores interessantes.

O centro de agente livre Dwight Howard se reunirá com os Warriors em San Francisco na próxima semana, informou Shams Charania do Athletic na sexta-feira, citando fontes.

Ver mais Dwight Howard, oito vezes All-Star da NBA, se reunirá com o Golden State Warriors na próxima semana, dizem fontes @TheAthletic @estádio. A equipe tem explorado a contratação de um veterano reserva, e agora o centro do campeonato do Lakers em 2020 visitará os dirigentes do Warriors em breve. -Shams Charania (@ShamsCharania) 15 de setembro de 2023

A oito vezes estrela da NBA jogou pela última vez na liga durante a temporada 2021-22, aparecendo em 60 jogos pelo Los Angeles Lakers. Ele teve média de 6,2 pontos e 5,9 rebotes em 16,2 minutos por disputa.

O ex-jogador número 1 passou por sete times diferentes durante seus 18 anos de carreira na NBA e fez parte do time campeão de 2019-20 do Lakers.

Howard, de 37 anos, passou a última temporada jogando em Taiwan pelo Taoyuan Leopards e está claramente em busca de outra oportunidade na NBA. Para cada cesta da Ásia, Ele teve média de 23,2 pontos E 16,2 rebotes em 34,9 minutos em 20 jogos.

Monte Ball e Dalton Johnson, da NBC Sports Bay Area, discutiram em junho a ideia de Howard se juntar aos Warriors em agência gratuita, acreditando que poderia ser um bom movimento de profundidade.

Howard não escondeu seu desejo de se juntar aos Warriors nos últimos anos, afirmando em 2022 que ele poderia ter sido o mentor do ex-número 2 do draft, James Wiseman, que o Golden State acabou negociando com o Detroit Pistons na temporada passada.

Enquanto os Warriors esperam para se encontrar com Howard, eles concordaram com um contrato bidirecional com o centro de agente livre Ousmane Garuba, relataram Charania e Anthony Slater do The Athletic, citando fontes.

Ver mais O centro de agente livre Ousmane Garuba concordou com um contrato bidirecional com o Golden State Warriors, disseram fontes @anthonyVslater. A ex-escolhida do primeiro turno do Rockets tem média de 8,2 pontos e 4 rebotes pela Espanha na Copa do Mundo da Fiba. -Shams Charania (@ShamsCharania) 15 de setembro de 2023

Garuba, escolhido na primeira rodada de 2021 pelo Houston Rockets, teve média de 2,8 pontos e 3,9 rebotes em 99 jogos no total nas últimas duas temporadas. Mas ele foi negociado duas vezes em julho antes de ser dispensado pelo Oklahoma City Thunder.

Garuba, 21, se junta a Lester Quiñones como jogadores que assinaram contratos bidirecionais com os Warriors. As equipes da NBA agora podem ter três jogadores bidirecionais.

Os Warriors têm atualmente 13 jogadores com contratos garantidos da NBA, então eles têm espaço para adicionar Howard se a reunião da próxima semana correr bem.

Mas Garuba oferece seguro caso Howard e os Warriors não concordem com os termos do contrato.

Baixe e siga o Dubs Talk Podcast