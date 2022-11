Duke vs. Kansas Points, Takeaways: Jalen Wilson lidera o Late Jayhawks Rally vs. Blue Devils no Torneio dos Campeões Clássico

O primeiro jogo da temporada de basquete universitário de 2022-23 entre os 10 melhores times foi disputado de forma cativante na noite de terça-feira, quando o nº 6 do Kansas superou o nº 7 do Duke por 69-64 durante o Torneio dos Campeões Classic em Indianápolis. Os Jayhawks estavam sem seu treinador principal, Bill Self, que estava cumprindo o terceiro jogo de uma suspensão auto-imposta de quatro jogos em resposta a supostas violações da NCAA.

Mas mesmo sem Self e alguns dos principais jogadores da equipe do título nacional da última temporada, Jihawk parecia um candidato nacional novamente. O calouro do Kansas, Grady Dick, ganhou vida em tempo crítico para três baldes de embreagem nos últimos dois minutos e meio, dois dos quais deram aos Jayhawks a liderança.

Suas enterradas e passes em loop com 1:04 restantes o colocaram em 65-62 para os Jayhawks, que se recuperaram de uma desvantagem de seis pontos no final do segundo tempo. Dick esteve intacto no intervalo até o final, mas terminou com 14 pontos.

Durante a maior parte do segundo tempo, os Jayhawks têm se alimentado fortemente do ala novato Jalen Wilson, que é o artilheiro após perder estrelas como Ochai Agbaji e Christian Braun no Draft da NBA. Wilson terminou marcando 25 pontos, a melhor marca do jogo, e ajudou os Jayhawks a enfrentar uma tempestade no segundo tempo.

Duke perdia por 11 pontos no início, mas se acomodou no jogo conforme o jogo avançava com o atacante Kyle Filipowski no segundo tempo. Filipowski liderou o Blue Devils com 17 pontos e 14 rebotes, mas acertou apenas 6 de 18 na quadra. Jeremy Roach somou 16 pontos para Duke.

Ambas as equipes têm chutes ruins

Duke acertou respeitáveis ​​34% em suas tentativas de 3 pontos com dois jogos indo para terça-feira, mas o Blue Devils saiu da chave contra o Kansas. Jeremy Roach e Therese Proctor foram 1 para 5 do fundo, Filipowski foi 1 de 6, enquanto Jaylen Blakes e Jacob Grandison combinaram para 0 de 5.

O Kansas não se saiu muito melhor, já que os Jayhawks acertaram apenas 3 das 19 tentativas na faixa de 3 pontos, mas KU teve mais sucesso atacando a borda. No geral, Kansas arremessou 46,3% do chão em comparação com 35,8% de Duke. Grande homenzinho KJ Adams Jr. Silenciosamente com 4 tentativas em 4 de campo sem ser o ponto focal do ataque de KU. Sua passagem contra os veteranos muito mais altos de Duke não foi invejável, mas ele lidou bem com isso para permitir que os Jayhawks tirassem vantagem de outras maneiras.

Kansas flexiona suas asas

Como KU adquiriu capital foi através da agressão do versátil Wings Corps. Wilson entrou no corredor contra qualquer um que o guardasse e Dick conseguiu escapar nos momentos cruciais. A transferência da Texas Tech, Kevin McCullar, também deu um grande impulso no primeiro tempo, especialmente no início, quando muitas vezes se viu defendido por Filipowski, que tem 2,1 metros de altura. McColar marcou oito de seus 12 pontos no primeiro tempo. Ele teve seis primeiros, quando os Jayhawks abriram uma vantagem de 17–6 em menos de sete minutos.

O tamanho e a versatilidade do trio Wilson de Dick McCullar se destacaram no Kansas. Apesar de apenas três jogos em sua carreira, Dick parece capaz de desempenhar um papel semelhante ao de Christian Brown com os Jayhawks em seu caminho para a conquista do título nacional na última temporada. Embora substituir Ochai Agbaji seja um pouco mais difícil, KU claramente tem as armas periféricas necessárias para ser um pesadelo novamente.

Jogadores-chave estão ausentes em ação

Nenhuma das equipes tinha sua lista completa disponível. Um dos titulares cinco estrelas do Duke, o versátil ala Dariq Whitehead, ainda não fez sua estreia enquanto se recuperava de uma cirurgia no pé fora da temporada. A ala 6-6 teria dado a Duke outro defensor versátil para postar contra Wilson e Dick.

Mas o Kansas também estava sem jogadores. O guarda calouro MJ Rice (doença) e o segundo ano Zach Clemens (lesão) não estavam disponíveis. Rice é um All-American do McDonald’s que assumiu um papel importante fora do banco na semana passada, e Clemens é um aluno do segundo ano que luta por minutos na quadra de ataque.