Dow sobe à medida que os preços da Apple sobem antes dos lucros; Tesla Stock Racing Top

Entre o Líderes Dow JonesE Uma maçã (AAPL) subiu 2,7% na quinta-feira, enquanto Microsoft (MSFT) perdeu 0,3% em Mercado de ações hoje. Expresso americano (AXP), Goldman Sachs (p) E NS. NS. Morgan Chase (JPM) Olho Novos pontos de compra.

Tesla (TSLA) subiu mais de 2% na quinta-feira, mas permaneceu longe de seus maiores máximos na terça-feira.

Entre as empresas que anunciam seus ganhos, Serviço agora (Atualmente), Shopify (uma loja) E Twilio (TWLO) para ganhos antes da abertura na quinta-feira. Amazonas (AMZN) será relatado após o fechamento.

Entre as principais ações para comprar e assistir, o alfabeto (O Google) E Cleveland Cliffs (CLF) em ou perto de novas áreas de compra.

Microsoft e Tesla IBD Leaderboard Lojas. o alfabeto é IBD SwingTrader Contas de dinheiro. Cleveland Cleveland era Estoque de sexta-feira do IBD.

Dow Jones hoje

No início da quinta-feira, o Dow Jones Industrial Average subia 0,55%. O S&P 500 subiu 0,9% nas negociações da manhã, enquanto o Nasdaq Technology Composite Index subiu 1,1%.

Visão geral do mercado de ações dos EUA hoje índice Código preço perda de lucro % mudança Dow Jones (0DJIA) 35680,52 +189,83 +0,53 Standard & Poor’s 500 (0S e P5) 4587,49 +35,81 +0,79 Nasdaq (0NDQC ) 15387,11 +151,27 +0,99 Contato 2000 (etc.) 227,01 +3,36 +1,50 defeito 50 (cinquenta) 49,72 +1,12 +2,30 Última atualização: 11:00 EST 28/10/2021

entre troca de dinheiro circulandoInnovator IBD 50 (cinquenta) subiu 1,9% na quinta-feira. Nasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ) ganhou 0,6%. e o SPDR S&P 500 ETF (espião) subiu 0,6%.

Estratégia de ETF no mercado de ações e como investir

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações continuou a encontrar alguma resistência, com o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 caindo na quarta-feira. O Nasdaq apagou seus fortes ganhos, terminando essencialmente inalterado pela segunda sessão consecutiva.

Quarta-feira, A grande imagem Ele comentou: “O ganho intradiário do Nasdaq de 0,8% não correspondeu ao avanço inicial de 1% da sessão anterior. Mas as duas sessões se reverteram em grande parte em termos de como terminaram. Ganho de fechamento de quarta-feira de 12% de um ponto, menos de 0,1 %, não é exatamente o que os touros do mercado de ações chamam de aperitivo. “

Para comentários diários sobre o mercado de ações, certifique-se de verificar o IBD A grande imagem.

As 5 principais ações da Dow Jones para assistir agora

Ações da Dow Jones para comprar e assistir: Amex, Goldman, JPMorgan

Na quarta-feira, a American Express terminou logo abaixo de 178,90 pontos de compra na copo com alça, para mim IBD Market Smith Análise de gráfico, após o dia de fuga da semana passada. As ações caíram 0,3 por cento na quinta-feira.

O Goldman Sachs está a uma curta distância de 420,86 pontos de compra em uma base plana após a queda de 1,6% na quarta-feira. As ações subiram 0,2% na quinta-feira. Enquanto isso, o JPMorgan permanece no topo da zona de compra de 5%, depois de entrar em 163,93 em uma xícara com uma alça, após bater na média móvel de 50 dias. Zona de compra 5% superando 172,13. As ações do JPM subiram 0,6% na quinta-feira. American Express e Goldman Sachs são fortes Linhas de força relativa. Uma linha RSI forte no início de uma nova tendência de alta indica um potencial líder de mercado. ganhos amazônicos Os ganhos da Amazon são devidos após o fechamento de quinta-feira. Quando a empresa relata, os analistas esperam um lucro de US $ 8,90 por ação sobre uma receita de US $ 111,5 bilhões. As ações da Amazon subiram 0,1% no pregão da manhã e estão um pouco acima da linha de 50 dias. READ WhatsApp multou US $ 267 milhões por violar a lei de privacidade da UE ganhos de maçã As ações da Apple subiram quase 3% à frente dos resultados de ganhos pós-fechamento de quinta-feira. Os analistas esperam que a empresa ganhe US $ 1,24 por ação e uma receita de US $ 85 bilhões. As ações da Apple se mantêm ligeiramente acima da média móvel de 50 dias, com uma nova base de copa se formando com 157,36 pontos de compra, de acordo com IBD Market Smith Análise gráfica. Esteja atento a um identificador potencial para oferecer uma entrada de risco mais ideal.

Dividendos do mercado de ações: ServiceNow, Shopify, Twilio ServiceNow relatado Lucro do terceiro trimestre Que superou as estimativas de Wall Street, enquanto a orientação de receita foi afetada pelas expectativas. Apesar do desempenho superior aos ganhos, as ações da ServiceNow subiram mais de 2%, logo abaixo do nível inicial de 681,20. Estoque Shopify Ganhou quase 2% no início da quinta-feira, depois que os lucros do terceiro trimestre, as receitas e o volume total de mercadorias não cumpriram as expectativas. Os estoques estão corretos na média móvel de longo prazo de 200 dias. Eu mencionei Twilio Resultados de vendas e lucros melhores do que o esperado para o terceiro trimestre na noite de quarta-feira. Mas as ações da Twilio caíram 17% nas negociações da manhã, caindo para mínimos de vários meses.

Ações para comprar e assistir: Alphabet, Cleveland-Cliffs

Estoque hoje quarta-feira IBD, Alphabet, está tentando ultrapassar o ponto de compra de 2.925,18 para uma base plana em meio à perda de 0,5% de quinta-feira, de acordo com IBD Market Smith Análise gráfica. de acordo com Verificação de estoque IBD, O IBD SwingTrader Notas de dinheiro orgulhoso 98 de 99 Classificação de Composto IBD. O rating composto do IBD identifica ações com uma combinação de fortes características fundamentais e técnicas.

O Cleveland-Cliffs está se aproximando rapidamente de 26,61 pontos de compra na base da copa em meio ao rali desta semana. As ações da CLF caíram mais de 1% na quinta-feira de manhã. Enquanto isso, a ação lançou uma nova entrada durante o movimento acentuado da semana passada acima da média móvel de 50 dias.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as ações líderes na nova tendência de alta do mercado de ações no IBD Live

Tesla Stock

As ações da Tesla subiram mais de 2% na quinta-feira de manhã, negociando antes das máximas de todos os tempos na terça-feira. Na segunda-feira, sua participação Atingiu 1 trilhão de dólares Depois, a gigante da locadora de automóveis Hertz encomendou 100.000 carros Tesla para sua frota.

A ação atingiu uma alta recorde na terça-feira, sendo negociada a 1.094,94, antes de reverter para baixo. As ações da TSLA subiram acentuadamente acima de 764,55 pontos de compra em um … copo com alça, além das entradas anteriores em 700.10 e 730. Uma entrada alternativa em 900.50 também pode ser selecionada.

Líderes Dow Jones: Microsoft

Entre os melhores Ações da Dow Jones, a gigante do software Microsoft perdeu 0,5% na quinta-feira de manhã, mas permaneceu acima de seu último ponto de compra.

Em 18 de outubro, a Microsoft superou um base plana305,94 pontos de compra. A zona de compra de 5% está em 321,24, então o estoque agora está estendido.

Certifique-se de seguir Scott Lehtonen no Twitter em Tweet incorporar Saiba mais sobre o desenvolvimento de ações e o Dow Jones Industrial Average.

