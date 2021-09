Dow Jones se recupera após vendas a descoberto no mercado; Apple, Tesla bounce

O Dow Jones Industrial Average subiu 300 pontos no início da terça-feira, após uma venda massiva no mercado de ações na segunda-feira. As ações das gigantes da tecnologia Advanced Micro Devices, Apple, Nvidia e Tesla se recuperaram na terça-feira, mas a vantagem foi limitada.







X









Entre o Líderes Dow JonesE Uma maçã (AAPL) subiu 1% na terça-feira, enquanto Microsoft (MSFT) subiu 0,8% em mercado de ações hoje. nike (a partir de) forma uma nova base antes dos resultados de ganhos de quinta-feira.

Tesla (TSLA) ganhou quase 1% na terça-feira, procurando recuperar uma pequena parte da queda de segunda-feira de quase 4%. O estoque está logo acima do último ponto de compra. Gigantes de chips Micro dispositivos avançados (AMD) E nvidia (NVDA) aumentaram 0,8% e 0,7%, respectivamente.

Entre as principais ações para comprar e assistir, Chipotle Mexican Grill (CMG) E deckers ao ar livre (área coberta) se manteve relativamente bem durante o fraco mercado de ações de segunda-feira.

Decker, Microsoft e Tesla IBD Leaderboard Lojas. Chipotle apareceu esta semana Ações perto da coluna da zona de compra.

Dow Jones hoje: A reunião do Fed começará

Após a abertura do mercado de ações na terça-feira, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,9%, enquanto o S&P 500 subiu 0,8%. O Nasdaq subiu 0,9% nas negociações da manhã.

A reunião de dois dias do Federal Reserve começará na terça-feira. Os investidores buscarão informações sobre os planos do Fed em relação a isso Compra de títulos e taxas de juros.

A liquidação de segunda-feira foi motivada por preocupações sobre o China Evergrande Real Estate Development Group. Os investidores acreditam cada vez mais que Pequim permitirá que Evergrande falhe e inflija perdas aos seus acionistas e detentores de títulos, de acordo com Jornal de Wall Street. O endividamento da empresa é o maior de qualquer empresa de gestão ou incorporação de propriedades de capital aberto no mundo.

entre troca de dinheiro circulandoInnovator IBD 50 (cinquenta) subiu 1% na terça-feira. Nasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ) aumentou 0,3%. e o SPDR S&P 500 ETF (espião) aumentou 0,4%.

Mercado de ações quebra grande suporte

O Nasdaq caiu drasticamente abaixo da linha de 50 dias na segunda-feira, adicionando mais pressão de venda sobre os principais índices de ações. O S&P 500 quebrou o suporte naquele nível na sexta-feira, enquanto o Dow Jones Industrial Average atingiu seu nível mais baixo desde 21 de junho.

Segunda-feira o grande quadro Ele comentou: “Impulsionadas por uma queda de 3% nas ações de Hang Seng de Hong Kong, as ações dos EUA deram um sinal de que o colapso potencial da gigante imobiliária chinesa Evergrande era lucrativa. O S&P 500 caiu na abertura. Pouco depois de comprar, o O índice retomou as vendas, caindo até 2,9%. No entanto, um movimento dos compradores de madrugada cortou as perdas do dia para 1,7%.

Estratégia de ETF no mercado de ações e como investir

Ações da Dow Jones para comprar e assistir: Nike Segundo a Nike, líder da Dow Jones, ele rastreia uma base plana com 174,48 pontos de compra IBD Market Smith Análise gráfica. Mas as ações estão abaixo da linha de média móvel de 50 dias e em uma seqüência de seis dias de derrotas após a perda de 1,4% de segunda-feira. As ações subiram 0,6% na terça-feira. Os ganhos da Nike vencem na quinta-feira. Durante o dia 10 de setembro, a Nike ocupou o 8º lugar no Dow Jones Industrial Average, avançando mais de 15%. Goldman Sachs (p) foi a ação mais importante da Dow Jones, com um ganho anual de 52% até Ações em movimento: AMD, Nvidia Os gigantes do chip Advanced Micro Devices e Nvidia pareciam estar se recuperando das perdas acentuadas de segunda-feira. As ações da AMD subiram 0,8% na terça-feira, recuperando uma pequena parte da queda de 2,2% na segunda-feira. Ações formam consolidação com 122,59 ponto de compra, para mim IBD Market Smith Análise gráfica. As ações da AMD agora caíram abaixo da linha de 50 dias, o que é um sinal de um processo de construção de base de estoque fraco. READ Ferramenta da Microsoft mal utilizada vazou dados de 47 organizações As ações da Nvidia subiram quase 1% na terça-feira. flecha levantada Sinal de venda para frente e para trás De 207,43 pontos de compra em uma xícara com uma alça durante a fraqueza de segunda-feira. Os investidores devem vender quando a ação abre mão da totalidade de um ganho de dois dígitos para evitar a exposição a perdas.

Ações para comprar e assistir: Chipotle, Deckers

Estoque de sexta-feira do IBDO Chipotle Mexican Grill está se recuperando de sua média móvel principal de 50 dias, embora seja uma seqüência de derrotas de dois dias. As ações subiram 0,9% na terça-feira. A rede de burritos negociou fortemente após o salto pós-lucro. Procure suporte contínuo em torno da linha de 10 semanas, o que seria otimista para as expectativas das ações durante a atual fraqueza do mercado. Positivamente, a linha RS da ação atingiu novos máximos.

de acordo com Verificação de estoque IBDE Estoque CMG Orgulho de 99 perfeitos Classificação de Composto IBD. O rating composto do IBD identifica ações com uma combinação de fortes características fundamentais e técnicas.

IBD Leaderboard A Stock Deckers Outdoor está tentando quebrar a entrada para 444,58 em uma base plana, de acordo com IBD Market Smith, mas cerca de 4% abaixo do nível de entrada após dois dias consecutivos de perdas. As ações subiram 0,1% na terça-feira. De acordo com o comentário da tabela de classificação, o principal estoque de varejo tem uma mínima de mini-entrada na linha de tendência perto de 433, o que fornece um ponto de compra antecipado. Sua linha de força relativa também está se aproximando de novos patamares.

IBD Live: Nova ferramenta para análise diária do mercado de ações

Tesla Stock

As ações da Tesla subiram quase 1% na terça-feira, recuperando-se após a queda de 3,9% na segunda-feira. As ações estão se mantendo acima do último ponto de compra da ação em 730. As ações também permaneceram acima de 700,10 ponto de compra forte na profundidade da correção. Enquanto isso, uma base grande e profunda continua a tomar forma.

Em 25 de janeiro, as ações da Tesla atingiram um recorde de 900,40, após subir 93% dos 466 pontos de compra em um copo com uma alça.

Líderes Dow Jones: Apple e Microsoft

Entre os melhores Ações da Dow JonesAs ações da Apple subiram 1% na terça-feira, procurando encerrar uma seqüência de três dias de derrotas. A ação caiu drasticamente a partir do nível de suporte chave na linha de 50 dias. Na segunda-feira, as ações da Apple atingiram seu nível mais baixo desde o início de julho.

A gigante do software Microsoft subiu 0,8% na terça-feira, a caminho de recuperar uma pequena parte de uma queda acentuada de dois dias. Na segunda-feira, as ações foram negociadas brevemente abaixo da linha de 50 dias pela primeira vez desde o rompimento em 21 de junho acima de 263,29 pontos de compra antes de fechar um pouco acima dela.

Certifique-se de seguir Scott Lehtonen no Twitter em Tweet incorporar Saiba mais sobre o desenvolvimento de ações e o Dow Jones Industrial Average.

Você pode gostar:

Principais ações de crescimento para comprar e assistir

Aprenda como sincronizar o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD

Encontre os melhores investimentos de longo prazo com os líderes de longo prazo do IBD

MarketSmith: pesquisa, gráficos, dados e treinamento em um só lugar

Como Encontrar Estoques em Crescimento: Por que o IBD Simplifica Encontrar Principais Estoques