Dow Jones Hoje, Ações Recuam no Dia Mágico; Snap lhe dá um pouco de Zynga; Atualização do ZoomInfo; Conversa Invesco-State Street Deal

As ações abriram estáveis ​​para cair na sexta-feira, ao entrar em uma semana de negociações volátil em uma encantadora sessão de quatro posições. Upstart IPOs, Taskus e Doximity para o topo da lista IBD 50. As ações da Deckers Outdoor ultrapassam um ponto de compra, adicionando ganhos já significativos para a semana. As ações do aço ficaram sob pressão no início, e Walt Disney liderou o Índice Dow Jones hoje.







O Nasdaq Composite Index liderou as primeiras quedas, caindo 0,3%. O S&P 500 caiu 0,2% na abertura, enquanto registrava ganhos iniciais de Walt Disney (dis) E Boeing (Bacharelado) para o Dow Jones Industrial Average perdendo menos de 0,1%.

Os preços do petróleo caíram ligeiramente, com os futuros do petróleo West Texas Intermediate estáveis ​​acima de US $ 72 o barril. O rendimento do Tesouro de 10 anos parecia prestes a se tornar positivo pela quarta semana consecutiva, com alta de 2 pontos base, para 1,36%. O Bitcoin diminuiu ligeiramente, ficando acima de $ 47.300 – um aumento de cerca de 6% ao longo da semana.

Envie uma recuperação nos mercados da China Bindudu (PDD), Baidu (Começar) E JD.com (Dinar) para o topo do Nasdaq 100 no início do pregão. Synopsys (SNPS) caiu 2,8%, para a parte inferior do índice, depois que o rating foi rebaixado para o de baixo desempenho do Bank of America.

US Steel (X) caiu 6%, o que levou a perdas antecipadas entre as siderúrgicas. Cleveland Cliffs (CLF) diminuiu 3,6%. Nokor (nu) descartou 2,9% e dinâmica do aço (STLD) diminuiu 2,5%.

Gerente de investimentos Invesco (Vésperas) até 5%, negociando mais alto no S&P 500 O Wall Street Journal noticiou na noite de quinta-feira A operação com sede em Atlanta, que administra US $ 1,5 trilhão em ativos, está em negociações com ela State Street (ST) em relação a uma possível fusão. As ações da State Street subiram 0,7%.

Também no S&P 500, Thermo Fisher Scientific (TMO) subiu quase 3%, depois que a administração aumentou seus ganhos fiscais para 2022 e a orientação de vendas acima das estimativas dos analistas. E Diamondback Energy (presa) subiu 5%, após o anúncio na noite de quinta-feira de uma iniciativa de recompra de ações de US $ 2 bilhões.

Dow Jones Hoje: Microsoft, McDonald’s e Home Depot Eye Purchase Points

No início da negociação no Dow Jones hoje, Microsoft (MSFT) E Expresso americano (AXPMantenha os melhores movimentos de índice da semana. Ações da Microsoft Ganhou 3,2% na quinta-feira, recuperando-se do suporte de 50 dias e subindo abaixo de A Três semanas apertadas Compre um ponto por 305,94. flecha é IBD Leaderboard Lista.

A American Express fechou quinta-feira com alta de 2,5% na semana. Ele está tentando restaurar o suporte técnico em um processo de consolidação de oito semanas.

McDonald’s (MCD) aumentou 1,7% desde segunda-feira. Isso o moveu para 2% de um base plana Compre um ponto por 247,14. Também uma boa semana de esportes: Home Depot (HD), alta de 1,3% até quinta-feira e trabalhando para restaurar 338,65 ponto de compra em um base do copo com alça.

Ações para assistir: InMode, BeiGene, ZoomInfo In Motion

Topo da tabela de classificação InMode (INMD) desistiu de seus ganhos pré-mercado e negociou de forma estável, após anunciar um desdobramento de ações de 2 por 1, a vigorar em 1º de outubro. O estoque, também da lista do IBD 50, está com alta de mais de 200% desde o início do ano. Ele emitiu alguns sinais de pico recentemente, indicando que os investidores estão sendo cautelosos e segurando pelo menos alguns de seus ganhos.

Explodir, Explodir (Explodir, Explodir) liderou a tabela de classificação, com alta de 1,8%. desenvolvedor de jogos Zynga (ZNGA) anunciou planos de lançar um jogo de engano social multijogador, chamado ReVamp, no site de rede social Snapchat. O Snap está sendo negociado abaixo de 80,95 pips de compra em uma base plana.

ZoomInfo Technologies (dia) subiu 0,2% IBD 50. Lista. O Barclays atualizou o estoque para excesso de peso, de peso igual. A nota estabeleceu uma meta de preço em 83, cerca de 22% acima do nível de fechamento de quinta-feira. ZoomInfo está baixo na faixa de compra, acima da base plana ponto de compra em 67,73. A zona de compra se estende até 71.11.

A biotecnologia tem estado ativa, como Corcept Therapeutics (Kurt) caiu 2,6%, para o fundo do S&P 500, enquanto bikini (BGNE) aumentou 9%, indicando a possibilidade de um rompimento antecipado. Corcept caiu com os resultados decepcionantes dos julgamentos.

O movimento da BeiGene veio na sequência de relatórios de que os reguladores europeus haviam recomendado a subsidiária da empresa, Brukinsa, para tratar um tipo raro de linfoma não-Hodgkin. O gráfico BeiGene pode ser lido de diferentes maneiras, mas a avaliação de Análise IBD MarketSmith Sugere uma possível quebra de sino inicial após entrar em 389,07 em um processo de consolidação de 31 semanas.

A sessão de sexta-feira é um dia mágico de quatro vias, uma sessão em que vencem futuros de índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. À medida que os instrumentos derivativos expiram, as ações devem ser negociadas, levando a maiores volumes no mercado de ações, muitas vezes no final da sessão. Essas sessões ocorrem quatro vezes por ano.

China quicando. A Europa está escorregando

Os mercados da China tiveram uma recuperação desigual na sexta-feira, em uma semana sob pressão de dados econômicos fracos e preocupações do setor imobiliário em torno das dívidas incobráveis ​​do Grupo Evergrande da China. O Banco Popular da China injetou US $ 14 bilhões em dinheiro de curto prazo no sistema bancário, sua maior receita do mês, de acordo com a Bloomberg.

O Hang Seng de Hong Kong recuperou 1%, deixando o índice com queda de 4,9% na semana e matando uma alta de três semanas. O Shanghai Composite somou 0,2%, postando uma perda de 2,4% na semana, após atingir seu nível mais alto desde agosto de 2015 na sexta e segunda-feira. No Japão, o Nikkei 225 de Tóquio saltou 0,6%, encerrando a semana em 0,4% mais alto, adicionando uma quarta semana à sua alta e fechando abaixo do fechamento recorde de terça-feira.

As 5 principais ações chinesas para assistir agora

Entre os ETFs da China, o iShares MSCI China ETF (MCHI) e o ETF Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares)ASHR) inalterado na negociação anterior ao mercado. KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) saltou 1,9%.

Os mercados europeus desistiram de ganhos iniciais e negociaram em baixa por volta do meio-dia. O DAX de Frankfurt caiu 0,3% e o FTSE 100 de Londres caiu 0,2%. Enquanto isso, o índice CAC-40 em Paris caiu 0,3%. SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) estava inativo no início da ação, avançando para sexta-feira com um ganho de 0,4% na semana, situando-se precisamente no suporte de 50 dias.

Principais ações para assistir: Deckers, Mercado Libre, HubSpot, Crocs

deckers ao ar livre (área coberta), a controladora da Uggs e da Teva, subiu 5,8% nesta semana. Ele ainda está sendo negociado logo abaixo do ponto de compra de 444,58 em uma base estável de 6 semanas. Decker estava na segunda-feira Ações IBD 50 para assistir. Ações de médio crescimento também aderiram ao IBD Entre os melhores A lista de terça-feira, passando por uma entrada inicial forte em 433.

Com sede na Argentina mercado livre (barco) aumentou 1,8% na semana até quinta-feira, não deixando 1% abaixo de 1.899,43 pontos de entrada em 31 semanas Base do copo com pega. o IBD Leaderboard As ações superaram essa entrada por um breve período no início de setembro.

Saí de uma sessão forte na quinta-feira HubSpot (eixos) está avançando 4,8% na semana. Isso elevou o estoque para uma faixa de compra acima de A Três semanas apertadas Entrada em 679,29. O desenvolvedor de software de marketing baseado em nuvem está mais de 22% acima do surto de junho. Presente Área de compras Ele se estende até 713,25.

Tem sido uma boa semana para um sapateiro Crocs (CROX), que encerrou quinta-feira com alta de 9,5% na semana. se estende além de um Escopo de compra Depois que ele se recuperou de seu apoio Média móvel de 10 semanas. As ações subiram 15% na terça-feira, depois que a empresa anunciou que Programa de recompra de ações acelerado Atingiu previsões de vendas para mais de US $ 5 bilhões em 2026. O estoque agora está mais de 43% em relação ao rompimento de junho e tem dois saltos de suporte de 10 semanas. É hora de colher alguns desses lucros.

Nasdaq, Standard & Poor’s 500, Dow Jones hoje

O fortalecimento do comércio de vencimento de opções pode empurrar o Dow Jones hoje, com o índice iniciando sua sexta sessão abaixo da média móvel de 50 dias. O movimento de idas e vindas da semana deixou o Dow Jones em alta de 0,4% desde segunda-feira, mas ainda 0,8% menor. Média móvel de 50 dias. Mesmo os ganhos menores desta semana serão positivos, levando a uma queda de duas semanas. Mas não vai significar muito e deixa o índice à beira de perdas maiores, até que o Dow Jones se recupere acima da linha de 50 dias.

O S&P 500 segue para a sessão de sexta-feira com um ganho de 0,3% na semana. No gráfico semanal, o movimento mostra uma recuperação modesta do teste de suporte de 50 dias. O gráfico diário mostra que o índice oscilou lateralmente nas últimas 4 sessões, mantendo o suporte de 50 dias, mas incapaz de voltar a subir acima da linha de curto prazo de 21 dias. Não há como saber se o rompimento vai subir ou cair e, para melhor ou pior, o movimento dos preços do petróleo pode influenciar o resultado.

Para uma análise mais detalhada do mercado de ações atual e sua condição, Estude o quadro geral.

O Nasdaq está ativo por dois dias, se recuperando bem acima de sua superfície A linha exponencial de 21 dias Ele cobrou 0,4% até agora na semana. Não está em 1,5% em relação à alta de 7 de setembro, a mesma do S&P 500.

Semana de construção de estoque de crescimento

Em ações de crescimento, o iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) junto com a Nasdaq, onde recuperou o suporte de 21 dias com 2 dias de antecedência. A quinta fechou com alta de 0,5% na semana.

The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) agiu de forma bastante diferente, limitando um adiantamento de três dias com um aumento de 2% na quinta-feira. Isso envia o índice para a sexta-feira com um ganho de 2% na semana, de volta a uma faixa de compra acima de 50,06 pontos de compra mais tarde. Análise IBD MarketSmith Representa uma instalação de 28 semanas. O movimento mostra que, nas últimas três semanas, um segmento de ações em crescimento vem tentando entrar em uma nova alta pela primeira vez desde fevereiro.

Siga Alan R. Elliott no Twitter Tweet incorporar

