Douglas Messenger, do Green Bay Packers, tem um gostinho da IA ​​para salvar o jogo contra ex-cardeais da equipe

GLENDALE, Ariz. – se não por causa de uma erupção cutânea causada por lesões nos Green Bay Packers, Douglas Messenger Talvez ele ainda estivesse na equipe técnica do Arizona Cardinals, em vez de interceptar um passe na end zone para vencê-los.

Sim, o campeão que salvou o jogo na vitória dos Packers por 24-21 em State Farm na quinta-feira foi na equipe técnica dos Cardinals há 22 dias. Essa é a vez que foi o Hazmon, com o início da aparição de canto no dia da abertura Jair Alexander E Kevin king Os dois se atrapalharam e ligaram para ele.

Douglas, uma escolha da terceira rodada para o Philadelphia Eagles em 2017, não passou um dia de sua carreira na NFL em um time de treinador. Normalmente não é um local de residência para veteranos do quinto ano. Depois de três anos com os Eagles e na última temporada com os Panthers, Douglas foi interrompido por Raiders e Texans este ano, e sua única opção quando a temporada começou era a equipe técnica dos Cardinals.

Em muitos aspectos, Douglas foi uma estrela adequada para o Packers que jogou sem muitos jogadores-chave – Alexander, King e os três primeiros receptores entre eles – e seu coordenador defensivo, Joe Barry (devido aos protocolos COVID-19).

Sua interceptação ocorreu apenas 12 segundos atrás, quando parecia que o Cardeal não faria pior do que um field goal nivelado. mas Keeler Murray Dê outra tacada na end zone. Ele e o destinatário AJ Green Seus sinais se cruzaram e Douglas estava no lugar certo na hora certa.

“Que história ótima” Packers Quarterback Aaron Rodgers Ele disse sobre Douglas. “Quão especial é este jogo? Ei cara da rua, ele entra, começa para nós, termina a partida para nós. Incrível.”

Isso veio depois que Rodgers e a ofensiva não conseguiram finalizar sozinhos, deixando de marcar após acertar o primeiro gol e mirar na linha de 1 jarda dos Cardinals na posse anterior. As jogadas na linha do gol giraram em torno das falhas solitárias do atacante que dominou o jogo com uma vantagem enorme no momento da posse de bola.

“Você está em um estado de espírito louco por estar na liga por cinco anos, nunca em uma equipe técnica antes, e então um dia por estar em uma equipe técnica”, disse Douglas. “Você se sente como se estivesse trabalhando para nada, mais ou menos. E então você recebe uma ligação e está em outro lugar, e está apenas brincando.

“Foi provavelmente a primeira vez que ganhei um jogo como aquele. Então, foi uma sensação tão chocante, como, ‘Oh, acabamos de ganhar esta jogada.’ “Fiquei meio surpreso.”

A interceptação de Douglas foi a primeira desde a semana 17 da temporada de 2018. No jogo de quinta-feira à noite, ele fez 1.450 chutes defensivos desde o início da temporada de 2019 (temporada regular e playoffs) e é o quinto linebacker mais defensivo sem interceptação durante esse tempo, de acordo com ESPN Stats & research. Isso inclui 909 tiros na cobertura do passe, que também é o quinto mais sem interceptação no período.

Douglas pode ter sido um campeão surpresa, mas esta equipe do Packers não foi nenhuma surpresa para Rodgers, que parece estar a quilômetros de distância de onde ele estava durante sua virada. Eles vieram para o Arizona curtos e azarões por 6,5 pontos. Eles saíram combinando os Cardinals pelo melhor recorde da NFC em 7-1.

“Acho que somos um time de futebol corajoso”, disse Rodgers. “Acho que ninguém esperava que ganhássemos esta noite, claro que não – talvez para estar no jogo, mas definitivamente não ganhar com os caras que saímos dele. Estou muito orgulhoso dos rapazes. “

Toda a história do pré-jogo continha todos os jogadores-chave sem os quais Rodgers ficaria: receptores Davant Adams E Allen Lazard Por causa dos protocolos COVID-19 e. Marquês Valdes-Scantling devido a uma lesão no tendão da coxa. No final da noite, Adams e Lazard puderam realmente festejar e se juntaram à celebração pós-jogo no vestiário via FaceTime.

“Acredite em nós, não há dúvidas sobre isso”, disse o técnico do Packers, Matt LaFleur. “Eu sei que não estávamos sem três dos nossos melhores recebedores. Estávamos sem um coordenador defensivo. Só acho que esses caras sempre acreditam em ir em todos os jogos. Isso é muito forte. acho que poderíamos entrar nesse ambiente. “E nós vencemos.”

A única questão agora é quantas lesões esta equipe pode lidar? As vigas perderam uma extremidade estreita Robert Tonian chute para trás Keelen Hill Para lesões no joelho na quinta-feira. Não parece bom. Na verdade, LaFleur ficou emocionado quando falou de Toonian, outro jogador-chave no ataque do Packers na quinta-feira, com três gols em 49 jardas antes de sua lesão.

“Estou doente por ele, estou doente por nós”, disse LaFleur. “Meu coração dispara por ele.”

Do jeito que esta equipe está indo, o gerente geral Brian Gutekunst pode encontrar alguém como Douglas pelo caminho, se necessário.

“Você nunca sabe como a equipe vai se unir, a química e os relacionamentos e os jogadores que vão para a frente e lidam com as lesões e todas as adversidades”, disse Rodgers. “Mas temos um bom grupo de jogadores. Há um sentimento diferente na equipe desde os últimos dois anos. Não tenho certeza de como isso vai acabar, mas gosto da energia que temos no vestiário.”